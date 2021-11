Quatre fois cas contact Jean Castex a cette fois attrapé le Covid par l'intermédiaire de sa fille de 11 ans. Ce matin, Tanguy fait un point clusters …

Ah, Jean Castex, c'est un mercenaire, le type, il a le physique d'un acteur de la "Soupe aux Choux" mais il se prend pour Iron Man. Ces 15 derniers jours, il a fait le beau, il a vécu comme si on était revenu en 76 et qu'il jouait dans un Claude Sautet avec sa ribambelle de potes. Il a chopé le Covid, cet idiot, alors que la semaine dernière, il était sans masque, cool Abdul, à serrer des louches et à parler à 2 cms de la tête de tout le monde, même à Ibiza en soirée mousse on est moins proche des gens.

Ça s'est passé au ministère de l'Intérieur, on se tapait +80% de cas de Covid par jour, mais Darmanin a organisé une sauterie avec les maires des Hauts de France, zéro masque, les fenêtres fermées, tous en train de projeter plus de postillons que dans un concours de glaviots. Et à un moment Darmanin a dit "il va y avoir une surprise", avant Me Too, on apportait un gros gâteau et de là-dedans sortait une fille avec une queue de lapin qui disait "hm j'ai une belle envie de carottes", mais là, la surprise, c'était Castex, et il a fait le show, "ah, Mme euh, non je sais, vous êtes maire de euh, bon, allez on se fait la bise". Il a plus touché de gens qu'en 10 ans d'activité d'un salon de massage. Et c'est le même gusse qui H24 vous dit "les gars, vous êtes relâchés au niveau des gestes barrière", c'est comme si Jacquie et Michel faisaient à la demande du Vatican une vidéo sur les vertus de l'abstinence.

Quatre fois cas contact Castex, il est entré au Guinness Book, et cette fois il a attrapé le Covid, mais pas par l'intermédiaire d'un de ses copains, non, c'est sa fille de 11 ans, a-t-il dit, qui lui a refilé, lui il peut aller sniffer des peaux mortes sur un lépreux, il ne se passera rien, il rentre chez lui, fait un bisou à son chat, tac, en 2h il a un 1er bras qui tombe. Alors Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement et mannequin pour Petit Bateau, a déclaré "il peut y avoir un moment d'écart, on est tous humain", ok, mais les autres humains, déjà à 80% ils ont le masque au travail, et si le but dans le fait de devenir 1er ministre c'était rester un humain comme les autres gueux, bah franchement il valait mieux juste faire un BTS.

Donc c'est l'affolement, Clément Beaune, secrétaire d'état aux affaires européennes, a supprimé de son Instagram une photo de Castex et lui où il était sans masque, il y a encore 2 ans, après l'affaire Griveaux, tout le monde effaçait les photos de son oui-oui en plein retour de pêche de son 06, maintenant c'est passé aux visages. Le vice-1er ministre belge, Quickenborne, le seul à porter le nom d'un service de recharge de vélos électriques, a été mis en 40aine, parce qu'il a croisé Castex et Dupont-Moretti, il y a des photos du Belge avec un masque à côté de Dupont non masqué, parce que lui aussi était passé à autre chose, 200% résilience, deux piquouses dans le bras et ils ont fait voler les masques, ils étaient à deux doigts d'enchainer avec leurs slips mais l'infirmière leur a dit "tu vas te calmer".

Au Congrès des maires de France, qui est un apéro géant entre gens à écharpe tricolore, comme une soirée Miss France mais avec des physiques passables, ils se sont aussi farcis un cluster, 12 maires du Cantal ont le Covid, alors enseignement, le fromage ne protège pas du virus. Mais le président de l'association des maires du Cantal parle de "mini-cluster", 2 gosses dans une classe qui ont 38.4 il faut quasiment que les parents les foutent à la cave à la Natascha Kampusch, mais 12 maires qui contractent le Covid, non c'est un mini-cluster, et encore s'ils avaient été 8, on parlait de rikiki-cluster, bientôt on va leur prendre la température avec un microscope. Et mardi soir, autre ministre, Brigitte Klinkert a annoncé qu'elle aussi avait le Covid, ce qui est bien avec ce virus, c'est qu'il permet de découvrir des gens, c'est un tremplin, comme "La France a un Incroyable Talent" mais sans groupe de chant qui a l'impression de réenchanter le monde en reprenant "Fais comme l'oiseau".

