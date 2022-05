Tanguy a lu un article intitulé "les 5 choses les plus chères que Jeff Bezos et Elon Musk ont achetées". Il nous donne la liste.

Parfois avec Alexis Le Rossignol, on discute argent, il me dit "avant j'étais sur l'humain, mais aujourd'hui je réalise que ce qui compte, c'est le fric". Je lui réponds "ça va parce que tu me dis ça à moi, mais ne tiens pas ce genre de propos sur France Inter, ça va te coûter ta place", il me dit "j'm'en tape, j'ai placé 200 briques dans le bitcoin, je me suis même payé un NFT de Madonna en train de se lécher le téton droit", j'ai pas su quoi répondre, parce que moi j'en étais resté au mec des rouleaux de jambon.

Et je ne juge pas, je comprends cette évolution, regardez Zaz, pendant des années elle a chanté dans le métro, elle ne remontait même plus à la surface, pour la faire sortir ses proches avaient été obligés d'utiliser des fumigènes anti-taupe. Il y a même un cousin qui s'était pris au jeu qui lui avait mis un coup de pelle quand elle a sorti sa tête. Bah maintenant elle est riche, elle vit dans une yourte dorée à l'or fin avec des altermondialistes qataris, et on continue de l'aimer. En fait, l'argent ne nous change pas forcément en profondeur, Jean-Jacques Goldman il a dû empocher 3 milliards de droits SACEM, et pour autant le truc le plus tape-à-l'œil dans sa vie, c'est aller acheter des chips au Franprix avec son VTT.

Et heureusement que tout le monde ne part pas en sucette, parce qu'en moyenne, chaque humain émet 6,6 tonnes de CO2 par an, mais les 10% les plus riches sont à 31 tonnes, et Jean Castex depuis 8 jours est retombé à 2g par semaine, parce tout ce qu'il fait c'est jouer aux boules. Lundi il a fait exploser son bilan carbone parce qu'il s'est acheté des chaussons neufs. Tenez hier, sur internet, je lisais sur le site Football et véganisme.fr l'interview d'Aymeric Caron qui disait que son joueur préféré avait toujours été Franck Leboeuf, quand une alerte du site QG s'est affichée, je me suis abonné à QG pour comprendre comment avoir les abdos des types en photo dans GQ, ça fait 3 ans, j'ai toujours pas compris. Apparemment il faut faire du gainage, rester dans la position de la planche, j'ai réussi à faire la position du bâton pété pendant 25 secondes, rien.

Et là l'article en question parlait d'argent, j'ai pensé à Alexis, le titre "les 5 choses les plus chères que Jeff Bezos et Elon Musk ont achetées". Bezos, je resitue, c'est le fondateur d'Amazon, le service qui livre vos piles LR6 avant même que vous ayez eu le temps de cliquer sur "acheter", les livreurs sont plongés dans une cuve de coke, ensuite ils font Paris-Melun à vélo en 7 minutes, et le temps que le Viagra agisse, grâce aux piles on peut faire tourner le sex-toy. Bezos a 132 milliards de dollars, s'il introduit sa CB dans une tirette de la Banque Postale, la tirette prend feu, puis la Banque Postale, puis la France.

Elon Musk, de son côté, est le créateur de Tesla, les voitures trop silencieuses qu'on n'entend pas arriver et qu'on se prend dans les pattes en traversant, 90% des culs-de-jatte aujourd'hui sont dus à Tesla, il a 218 milliards de dollars de côté, et même de derrière et de devant puisque de côté il y avait plus de place. Il a aussi un fils, qu'il a appelé X AE A-12, ce qui était très sympa comme prénom mais pour un robot dans le prochain "Star Wars", là le petiot a 2 ans, il en est déjà à 2 ans de psychanalyse, ses 1ers mots ont été "papa, va te faire foutre". Sinon, Musk et Bezos se livrent la bataille de la conquête de l'espace, ça ressemble au jeu de celui qui fait pipi le plus loin mais avec des fusées à la place des pénis. Les deux se ressemblant d'ailleurs étrangement, à 2-3 différences près, exemple si votre pénis se met à cracher de la fumée et à prendre de la vitesse, il est possible que vous ayez une maladie vénérienne assez coriace. La variole de l'antilope, ou un truc comme ça.

