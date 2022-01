Selon une étude de l'Insee parue cette semaine, seulement 30% des Français ne répondent que s'ils connaissent le numéro. Tanguy, lui, fait pire il ne répond aux gens dans la vie que si il les connait...

"Allo ? Non, je peux pas répondre, je suis à l'antenne. Non, Mme Bloch, écoutez Mme la directrice, je ne prendrai pas la tranche 9h-22h sur France Inter la saison prochaine. Non, j'ai une vie, appelez Manuel Valls". Ah là là, ce que c'est pénible, le téléphone, j'en peux plus, le pire ce sont ces gens dans la rue qui parlent avec des écouteurs sans fil, au début je croyais qu'ils s'adressaient à moi, quand quelqu'un disait "je te quitte", je me mettais à crier "quoi ? Mais on n'a même pas entamé notre histoire, tu m'as cru si facile que tu pouvais me jeter avant même de m'avoir exploré intimement, salaud". "Tous les mêmes" je criais, "désormais, je me lève et je me casse" j'ajoutais, mais bon, personne n'a plus la référence, tout va si vite. Tellement vite que je suis sûr que Keen V passe déjà sur Nostalgie.

Vous vous rendez compte que Pikachu a déjà 25 ans, le petit Jordy 34, les dents de Joe Biden 3. Une vie, ça file, ça passe, en un clin d'œil, un jour vous êtes Louane, le lendemain Élisabeth Borne. Avec le téléphone, on gaspille ce temps précieux et puis qui appeler? Des gens de sa famille ? Ca sert à rien, c'est un public captif, ils ne vont pas se barrer. A part Xavier Dupont de Ligonnès qui a exprimé son ras-le-bol de manière trop honnête, votre famille est avec vous pour la vie. Son dealer de shit? Ça fait longtemps que ces gens sont passés à Whatsapp, Daniel Morin m'a dit ça. Moi je ne décroche plus le téléphone, on est pas en 2022 pour se parler, au Moyen-âge il y avait pas le choix, si un aigle vous attaquait, vous étiez content qu'un pote vous dise "attention, derrière toi, montre-lui que tu n'es pas un lapin", et là on avait 20 secondes pour faire des petites crottes carrées, surtout pas rondes. Mais aujourd'hui, les aigles, ils sont au Puy du Fou, ils volent autour de Philippe de Villiers qui dit à Eric Zemmour, devant le spectacle "la troupe des baladins malins", "tu vois, cœur, ça c'est la France qu'on aime". Moi je réponds qu'aux numéros que je connais, ce qui fait que je rate tous les appels des livreurs Amazon, ils me laissent un message, mais le temps que je l'écoute, ils sont partis, ils sont jeunes, dynamiques, à vélo ils font des pointes à 80 km/h, le mien c'est le Père Noël, il peut livrer toute une ville en 20 minutes. Ça leur fait un corps musclé, la moitié des colis que je commande, c'est juste pour mater le cul du mien, et je suis hétéro donc j'imagine que le salon des gays doit être rempli de colis Amazon non ouverts. Jusqu'au plafond, pour aller à la cuisine ils doivent lâcher une taupe qui creuse et la suivre.

Alors pourquoi est-ce que je ne réponds pas au téléphone ? Et bien déjà parce que j'estime que les compliments, Nagui, vous pourriez me les faire en face à face, de visu, "Tanguy, tu es ma référence ultime", tous ces messages, mais vous n'avez pas de filtre? "Je suis dans les WC ma femme dort, je te fais des bisous", mais arrêtez. Et puis moi j'aime l'écrit, je trouve qu'en un SMS on exprime tout, au lieu de s'éterniser à dire "c'est pas toi qui a changé, c'est moi, surtout reste comme tu es, je te souhaite de rencontrer quelqu'un qui te mérite vraiment", on peut écrire "adieu, je te laisse Enzo, par contre je prends le chien, il y a moins de devoirs de maths, radasse". Mais je ne suis pas le seul à ne pas répondre, une étude de l'Insee parue cette semaine dit que 30% des Français ne répondent que s'ils connaissent le numéro, je pense que ce sont des vieux comme moi, le côté "oui, j'aime découvrir l'autre dans toutes ses aspérités", ça va quand tu as 25 ans, à 50 t'en peux plus des gens, ça va, la vie c'est pas un film de Cédric Klapisch, moi une espagnole de 20 ans qui viendrait m'aborder, je lui dirais "non, ça va faire comme avec Victoria Abril, tu vas commencer à tchatcher, ça va durer la journée, ton intensité canalise-là à Barcelone, ici t'es à Paris, ville-musée, le bâtiment le plus récent date de 1860, laisse-nous kiffer l'absence de vibe avec Edouard Balladur".

