Un chercheur à l'école vétérinaire de l'université de Californie a constaté que l'écureuil pouvait cacher 3000 noisettes par saison, dans 3000 endroits différents et se souvenir de toutes les cachettes. Tanguy nous explique.

Dimanche soir, je regardais les images d'Emmanuel Macron à la télé, comme tout le monde sauf Emmanuel Macron, parce que s'il était resté chez lui devant la télé, il n'y aurait pas eu d'images. C'est l'avantage d'être Anne Hidalgo, on peut suivre toutes les soirées électorales chez soi parce qu'à 20h 1 seconde c'est fini.

Je regardais France 2, il y avait Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix, on aurait tellement dit Ken et Barbie que je pensais voir à un moment débouler un poney, et là, alors que Macron était au Champ-de-Mars, en avril, le mec est tellement disruptif, entouré de ses proches, des ministres venus lui lécher l'anus, ce qui a fait dire à Marine Le Pen "c'est mignon, on dirait mes chats", la régie a lancé les images de la victoire de Macron en 2017. Pour comparer. Il était au pied de la Pyramide du Louvre, et il faisait jeune, pas une ride, on aurait dit Nicole Kidman, et des bonnes joues de poupon. Oui, des joues, rebondies, si Perrette l'avait croisé là, elle lui aurait bloqué le bassin avec son pot au lait avant de le déshabiller en lui disant "viens-là, toi, je vais t'y faire goûter, à mon beurre salé".

Et là, en 2022, Macron a les joues creusées, je pense que dimanche toutes les mamies de France se sont dit en le voyant "mais est-ce qu'au moins il pense à manger ?". C'est comme ça, plus on vieillit, plus on veut nourrir les autres, Alain Duhamel, à BFM-TV, il jette de la paella sur ses collègues. Autant les jeunes n'ont pas faim, parce qu'ils se droguent, Gabriel Attal, ça se voit qu'il tourne à la MDMA, quand il regarde Macron il a les pupilles dilatées, autant les vieux, vous allez chez eux, ils vous disent "tu vas bien manger un petit truc", et ils sortent du rôti, des patates, des biscuits, une poche de 4 litres de Capri-Sun, vous dites "ça existe ça ?", et vous avez beau crier "mais madame, j'étais juste venu vous ligoter afin de tirer tous vos bijoux", vous finissez avec la peau du bide plus tendue qu'un petit slip sur une Kardashian.

En fait, j'ai une théorie à propos d'Emmanuel Macron, qui est que s'il ne mange pas, c'est sans doute parce qu'il ne trouve pas la nourriture : l'Elysée fait 365 pièces, avant de repérer le frigo, vous tombez sur 25 salles de bain, dans l'une d'elle il y a Castex en train de se faire un soin exfoliant qui vous dit "désolé, mais statistiquement, il y avait combien de chances que tu ouvres cette porte, sérieux ?". Et ça m'a rappelé cet article du site Futura Sciences à propos des écureuils, ces bêtes qui sautent d'arbre en arbre, comme les bûcherons qui ont ingéré trop de Red Bull. Article intitulé "comment l'écureuil sait-il où il a caché ses noisettes ?", ça pourrait être utile au président ça, pas forcément Macron mais si un jour on élit un roux, il pourra se projeter. Alors je vous explique le principe de vie de l'écureuil : l'écureuil déjà, n'hiberne pas, contrairement à la marmotte, au hérisson et à Jean-Yves Le Drian. Il doit donc l'été se constituer des réserves pour tenir l'hiver, on pourrait écrire une fable en partant de ça, c'est marrant que personne n'y ait pensé.

Donc après, il y a deux écoles : les animaux qui mettent tout au même endroit, Daniel Morin fait ça avec son tiroir à sex-toys, qu'il n'ouvre qu'en présence d'un stagiaire de 3ème, après avoir fermé la porte du bureau. Son âge est son atout, il mise sur le fait qu'il sera mort avant que le scandale éclate. Et ceux qui disséminent les stocks à plusieurs endroits, comme ça s'ils s'en font voler il en reste, Bernard Arnault par exemple a des participations dans des dizaines de sociétés, mais il y aussi l'écureuil, pour les distinguer, Bernard Arnault, c'est celui qui ne grignote pas de pommes de pin, ou alors s'il le fait, c'est qu'il a accepté "Rendez-vous en terre inconnue" et qu'il s'est perdu 3 mois dans la forêt. Et la question qu'on se pose tous, c'est "comment l'écureuil, en disséminant de la bouffe partout, arrive-t-il à la retrouver ?", parce qu'il ne peut pas utiliser de GPS, à cause de ses griffes, c'est aussi pour ça que SFR n'a pas un seul client écureuil.

