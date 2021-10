De Montpellier au Royaume-Unis en passant par Poitiers, la consommation de GHB explose. Tanguy fait un point…

De tout temps, l'homme a pris des drogues, afin de sublimer son quotidien, qui est nul, à part à 20h20 parce qu'il y a "Plus belle la vie", il n'y a aucune raison de se réjouir. L'histoire de l'humanité se conjugue avec celle de la drogue, à la préhistoire, les types bouffaient des baies hallucinogènes, ils étaient défoncés, sans drogue ils n'auraient pas dessiné de bisons sur les parois de leur habitat, ils auraient tout peint en blanc à part un mur de la chambre du petit en bleu pâle comme tout le monde.

Je me suis documenté, j'ai questionné Daniel Morin, qui a connu les années drogue à Inter, quand Frédéric Lopez de retour de "Rendez-vous en terre inconnue" en Colombie planquait de la coke dans le slip de Bruel, avant de la revendre sur les quais de Seine. La cocaïne, par exemple en France en 1850, c'était légal, on la trouvait sous forme d'élixir, pommade, cigarettes, tu m'étonnes que Balzac par an sortait 1800 feuillets. Ensuite, en 1898, les laboratoires Bayer sortent l'héroïne, qui est alors recommandée pour soigner la toux des nourrissons, qui en effet ne toussaient plus, à 2 mois ils zoukaient, ils n'avaient plus mal nulle part, les gens les lançaient sur des troncs d'arbres, les petits étaient en train de sourire. C'est cette année-là qu'a été créé la catapulte à nourrissons.

Et en 2021, toutes les drogues sont dispos, interdites mais dispos, moi j'ai longtemps été accro aux miettes de thon à la tomate, sinon il y a l'herbe, la cocaïne, le crack, qui a fait beaucoup pour le bâtiment à Paris parce qu'il a permis d'édifier des murs, la MDMA, qui fait que même dans la Beauce on voit des montagnes. Et en ce moment, il y a le fentanyl, un anti-douleur très fort, même si Valérie Pécresse vous taillade le torse avec une carte Navigo, vous ne sentez rien, 93.000 morts en 2020 aux États-Unis rien qu'avec cette saloperie, donc mon conseil est de plutôt ingérer des noix de cajou. Vous planerez moins et pour vomir il faut en avaler 350.

Bref, la drogue fait des ravages mais on fait le choix ou pas d'en prendre, sans drogue, on vit bien, prenez Pete Doherty, l'ex-rockeur défoncé, il a tout arrêté, bah il vit à la cool en Normandie à étaler toute la journée du camembert sur des tartines. Le fromage sauve des vies, Jim Morrison, vous lui disiez "vieux, laisse tomber la schnouffe, prends plutôt un Babybel", il serait encore là à chanter "Light my fire" dans les Ehpad, face à des mamies qui lui lanceraient leur bas de contention en criant "tu le vois plus parce qu'il est entre les plis de ma peau, mais j'ai un tatouage love you Jim sur le bras, bébé".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !