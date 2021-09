Tanguy nous parle du prochain James Bond « Mourir peut attendre »

Je ne sais pas si vous êtes au courant parce qu’on en parle peu mais dans 6 jours il y a le nouveau James Bond qui sort, et je trouve ça bien de montrer des vieux films sur grand écran.

Ah bah celui-là on l’a attendu, il a été tourné avant le Covid, la moitié des acteurs sont morts depuis, de vieillesse, il a fallu retourner des scènes parce que Bond téléphonait avec un Motorola à clapet, il jouait au serpent en écoutant Yakalelo.

Alors le film s’appelle Mourir peut attendre, Jean-Pierre Elkabbach va devoir trouver un autre titre pour son biopic. L’histoire, en gros, James Bond a pris sa retraite, il regarde Slam avec Cyril Féraud en bouffant de la brioche, aux côtés de sa femme, Mme Swann, qui est interprétée par Léa Seydoux.

Là, un agent de la CIA sonne chez lui, Bond lui dit « heureusement que tu tombes pendant la pub, que je m’étais levé pour aller pisser », et l’autre répond « on a une mission pour toi ». Bond lui dit « gros, t’es gentil, je vis avec Léa Seydoux, donc je bouge pas de la baraque ». Mais vous savez comment sont les agents de la CIA, ils insistent « allez, Bond, sois sympa, promis après je te loue une petite chambre aux Hespérides à Mulhouse, personne viendra plus te chercher ». Donc là, si James Bond était à Radio France, il appellerait la CGT pour faire valoir son droit à la retraite, mais il est anglais ce con, c’est-à-dire qu’il a une Aston Martin mais plus d’essence à foutre dedans.

Donc il accepte, et il doit retrouver un scientifique kidnappé, sans doute celui qui était chargé du vaccin français chez Sanofi parce qu’on n’a jamais eu de nouvelles. Et là, c’est l’explosion de son bilan carbone, il passe de la Jamaïque à la Norvège, un petit tour par l’Italie, les 15 jours du blanc au Leclerc de Saint-Dizier, et il finit à la Baule, là il voit Bruno Retailleau se baigner dans l’Atlantique en petit slip, et se découvre bisexuel.

