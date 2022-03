Face aux derniers événements géopolitiques, le monde entier se réarme : l'Allemagne, le Danemark, le Japon parce que la Chine aussi, l'Australie, le Canada… Une affaire qui marche pour la France qui est devenue 3ème exportateur mondial d'armement.

Ah, l'être humain, vaste sujet. Voilà, ça c'est une introduction qui pose une chronique. Ça change des "hier, j'étais dans le salon quand soudain ma femme me dit…". Oui, je vais vous parler de l'être humain, de nous tous, sauf Nagui, parfois il enchaine la radio, 18 tournages de jeu télé, 3 réunions de prod, à midi il boulotte 3 grains de maïs (il dit "oh la la, il faudrait que je me mette au régime) et le soir je suis sûr qu'il arrive à la maison encore frais, avec un bouquet dans les mains pour sa femme, clairement Nagui est un cyborg. Il urine de l'huile de vidange, chez Bricorama il bouffe des clous.

Mais à part lui, nous sommes humains. Et qu'est-ce que l'humain ? C'est une bête, un animal sauvage, dissimulé sous un vernis social, étant donné que la société nous juge, on ne lâche pas la créature puante qui est en nous, parce que sinon, là, la moitié d'entre nous aurait pissé sur les murs de la pièce pour indiquer à nos invités qu'ils sont chez nous, tandis que, dans un réflexe de survie, l'autre moitié copulerait pour perpétuer l'espèce. Ça, ça a existé dans les médias, on a appelé ça le Canal + des années 90. Mais c'est fini, et aujourd'hui, la moindre personne qui se gratte le pubis en crachant un glaviot, on la juge.

A la sortie des WC, vous oubliez de rentrer votre pénis dans votre pantalon, bah il faut entendre les cris de vos supérieurs quand vous enquillez avec la réunion de bilan annuel, "ah la la, rangez ça sinon on confisque votre badge", vous avez beau hurler "qu'est-ce j'en ai à foutre de mon badge pourceau, t'as pas vu que je suis monté comme un viking" en étranglant un stagiaire, votre animalité est réprimée. Et du coup les gens craquent, parce que la violence qui est en eux reste à bouillonner à l'intérieur, à part le chef Thierry Marx qui sublime sa violence en souriant tout en faisant un jus de poire pour son rôti de veau, on explose.

Heureusement, l'être humain a créé la guerre, ça permet de se libérer de ses pulsions dans un cadre validé par tous. Il suffit d'avoir une bonne raison, par exemple je veux plus grand, attention, ce n'est valable que pour les chefs d'état, vous n'avez pas le droit de tuer votre voisin pour prendre son F2, parce que ça coulerait la profession de notaire.

Ensuite il faut des armes, tanks, avions, kalachnikovs, si vous voulez anéantir spécifiquement les profs de grammaire, vous pouvez leur lire des commentaires de gens sur Facebook. Et puis il faut du temps, parce que la guerre, c'est chronophage, on voit avec Poutine, 35 jours qu'il ne fait plus que ça, il n'y a plus une image de lui torse poil en Sibérie en train de choper des truites à mains nues. Il avait un week-end au Center Parc du Bois aux Daims de calé, il avait prévu de remonter la rivière sauvage à la nage, en crevant les bouées des gosses avec ses dents, il a dû annuler.

Donc il a choisi d'envahir l'Ukraine, sa psy lui a dit "vous êtes sûr que vous ne voulez pas plutôt parler ?", il a répondu "niet, radasse", a appuyé sur un bouton sur lequel il y avait marqué "foutre le bordel", bouton situé à côté des boutons "mettre le dawa" et "tout péter", et c'était parti. Et il a déclenché, Poupou, un mouvement mondial puisque la moitié des pays se réarme, les Allemands : le chancelier Scholz, Olaf, il a le même prénom que le bonhomme de neige dans "La Reine des Neiges" donc doit lutter 2 fois plus pour être crédible, a débloqué 100 milliards d'euros pour équiper l'armée allemande, il leur restait 3 lance-pierres, par choix, parce que la dernière fois que l'armée allemande a fait parler d'elle, ça a duré 6 ans, on s'est farci Hitler, Pétain, que des moustachus. Ça a plombé pendant longtemps le concept de la moustache, Francis Cabrel quand il est arrivé, je pensais que c'était un nazi, je disais "oui, la dame de Haute-Savoie, c'est encore une aryenne, Heidi qui scie des bûches".

Le Danemark s'arme aussi, pour l'instant ils faisaient des yaourts. La Belgique annonce une augmentation du budget de la défense, ils ont déjà signé un partenariat avec Stromae, en cas d'attaque, ils envoient le petit sur le front, il se met à chanter sur un rythme dance "on va tous crever, foutons la tête dans le four, la vie est une merde", l'ennemi, démoralisé, se retire. Emmanuel Macron a dit que la Biélorussie pointait des missiles Iskander sur la France, qui peuvent être équipés d'ogives thermiques ou d'ogives nucléaires, Patrick Sébastien en a souvent lancé dans le sud-ouest qu'il avait bourré de confettis et de zizis gonflables. Ambiance assurée mais le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, n'est pas Patrick Sébastien, on le voit parce qu'il n'a pas encore souri et que même sur "Djobi, Djoba" il ne bouge pas un orteil.

