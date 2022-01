Ce matin, Tanguy qui a passé son réveillon devant la télé comme un associable, ne nous souhaite pas une bonne année 2022 mais plutôt bon courage ...

Bon, premier bilan de l'année 2022, elle est… nulle. Aussi naze que 21, pire que 2020, pardon mais 26 degrés à Biarritz un 1er janvier, ça sent la fin du monde, à part si vous êtes glacier et basque, ce genre de stats, ça fait froid dans le dos, il y a plus que là qu'il fait froid, d'ailleurs. Là et dans le regard de Pécresse.

2022, je te hais déjà, va niquer ta mère 2011, je sais pas quel est le temps de gestation pour les années donc je tente au hasard. Regardez-nous, 2 ans plus tard on est encore là à tchatcher dans des serviettes hygiéniques pour postillons, avec Véran qui redit "cette fois, ça pourrait être la dernière vague", il a la vie d'un surfeur sous mezcal dans Point Break.

On s'en sortira jamais, en Israël il y a 2 jours, ils ont détecté un cas de flurona, fusion de grippe et du Covid, ils s'y mettent à deux, avec Vitaa et Slimane, on avait déjà morflé, là, bien sûr, ça fait moins mal, mais quand même. Les virus se sont pris pour les Avengers, là je pense qu'ils sont en train de recruter la gastro, s'ils s'associent à Ebola, on est mal. Et malgré tout ça, j'ai reçu des SMS de bonne année, j'ai coupé les liens avec ceux qui me les ont envoyés, les gens qui vivent dans le virtuel merci, ça commence comme ça, ça finit dans le métavers de Roblox avec Paris Hilton.

Quoi, bonne année ? Vous rigolez ? Moi le 31 décembre, j'ai rien fait, j'ai regardé la télé, comme tous les asociaux, bah même là ils n'y croyaient pas. C'était triste, mais triste, voyez la candidature d'Anne Hidalgo, et bien encore plus triste.

Sur TF1, il y avait le grand bêtisier, 3h40 d'images d'ados américains qui veulent se farcir un escalier en skate et s'écrasent les testicules sur la rampe. A part si vous aimez les rampes ou les voix suraiguës, ça n'a pas d'intérêt. Le reste, ce sont des vannes de Jean-Luc Reichmann, probabilité de tentative de suicide du téléspectateur 9 sur 10. J'ai donc mis la 2, on réveillonnait avec Stéphane Bern, ce qui fait moins envie qu'une signature de bouquins de PPDA quand vous n'avez pas de marque-page et qu'il propose d'y remédier en plaçant son sexe à la fin du 3ème chapitre. Bern était au château de Chantilly, comme l'an dernier, même dispositif, mêmes lumières, ils ont dû tout tourner en 2016, on a filmé Bern en train de dire bonne année, et chaque 31 décembre un imitateur ajoute 2021, 2022, etc.

Alors, soirée populaire oblige, Bern a eu Zaz, Nolwenn Leroy, j'ai essayé de mettre fin à mes jours en avalant trois tranches de saumon d'un coup sans mâcher, j'avais l'impression d'être un cours d'eau. Heureusement sont arrivées nos louloutes à Inter, Clara Luciani, puis Juliette Armanet, il manquait juste Bertrand Belin et on avait le tiercé. Bern nous a même ressorti Gérard Lenorman, qui a fait un medley de ses plus grands succès, c'est-à-dire qu'il a chanté "La ballade des gens heureux". Il y a eu les danseuses du Moulin Rouge, mais version post metoo, c'est-à-dire qu'il y a seize fois plus de plumes, pas un téton, se masturber devant ça ou la poularde du réveillon avant que ta mère la cuise, ça revient au même

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !