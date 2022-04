Ce weekend, Tanguy qui était en tournée à Quimper s'est vu gâcher son petit déjeuner car comme dans tous les hôtels, la télé était allumée avec un programme d'info en boucle…

Ce week-end, j'étais en tournée dans le sud-Finistère, qui diffère du nord-Finistère par le taux d'humidité qui y est de 97%, contre 98% pour le Nord. Donc tout se passe bien, triomphe habituel, après le spectacle, je suis invité à une soirée SM Mme Loïk, on se fait enrouler dans une grande crêpe tandis que des gens se fouettent avec des peaux d'andouille. Je rentre à l'hôtel, je dors quelques heures, à 5h30 il y a un 1er con qui fait claquer la porte de sa chambre et réveille tout le couloir, je me lève, je fais mon sport, deux sans pompes, c'est-à-dire deux pompes sans mes chaussures, et je me rends à la salle du petit dej'.

Ca se passe à Quimper, donc le petit dej n'est pas un petit dej normal, c'est une motte de beurre de trois tonnes qu'on a réparti dans divers aliments : du far, du gâteau breton, du kouign-amann, il y en a partout, je prends un kiwi, je l'ouvre, dedans il y a du beurre, par terre je vois des gens démembrés qui me disent "on a glissé sur du beurre", la dame qui s'occupe du petit dej' me murmure à l'oreille "laissez-les, ce sont des parisiens qui ont demandé du beurre doux, qu'ils crèvent".

Là, je m'assois, mon plateau fait 20 kilos puisque j'ai pris deux parts de far, et je me dis "allez, on va essayer de vivre une belle journée", ce qui est illusoire, puisque chaque jour passé nous rapproche de la mort. Je regarde par la fenêtre, il fait beau, des habitants de Quimper, hébétés, sont sortis observer l'astre solaire, aperçu ici pour la dernière fois en 2006. Je me relaxe, je savoure mon café, un expresso au beurre, et là je réalise que dans la salle du petit dej', il y a une télé, comme dans tous les hôtels de France, et comme partout, elle est réglée sur BFM-TV.

Alors, je n'ai rien contre BFM-TV, c'est sur cette chaine qu'on peut entendre le rire d'Aurélie Casse et qu'on peut voir Alain Duhamel en veste couleur saumon, tellement saumon que parfois on a l'impression que c'est un poisson qui cause. On se dit "pourquoi ce saumon, au lieu de nous parler de sa haine des ours, qui leur filent des coups de pattes, les ours ce sont les Will Smith du monde animal, pourquoi ce saumon nous parle de Macron ?". Donc je suis là, au petit dej', avec d'autres, chacun tout seul à une table de deux, et il y a BFM, dont le son doit être à 14 sur une échelle allant de 0 à 12, un jour quelqu'un a essayé de baisser le volume, mais la télécommande étant pleine de beurre, ses doigts ont glissé et au bout de 3-4 jours, a abandonné.

Au début, tout se passe bien, on voit des extraits du meeting de Macron, qui décrit son quinquennat qui s'achève comme la plus belle chose s'étant produite en France depuis la création du pays, c'était la 1ère fois que je voyais un homme se masturber pendant 2 heures sans les mains. Rien que par la pensée, c'est fort, et l'avantage, c'est qu'on ne salit pas son costume. Dans la salle du petit dej', on se regarde tous un peu gênés, une dame pudique se met à s'écraser du beurre dans les yeux en criant "trop de désir tue le désir, c'est décidé, je vote Jean Lassalle". Puis le couple de présentateurs réapparait à l'image et l'homme, le visage fermé, nous prépare déjà à ce qu'il va dire, le monsieur qui le soir du 1er tour viendra voir Anne Hidalgo dans son QG situé au siège de Xanax pour lui annoncer son score fera la même tête.

Et là, en effet, il parle de la guerre en Ukraine, en disant "les images qui vont suivre sont très dures", ce qui fait que dans la salle du petit dej', tout le monde lève la tête, parce qu'il suffit qu'on nous dise de ne pas regarder pour qu'on ait envie de le faire, dans cette logique, si BFM avait voulu nous préserver, le journaliste aurait dit "matez ces images, les loulous, c'est un ordre", et tout le monde serait retourné à son petit dej' en se disant "je m'en fous, j'ai du beurre".

Et on voit, donc, des images de villes ukrainiennes détruites, non, pillées, non, anéanties par les Russes, avec au sol des cadavres, étalés, partout. La réalité de la guerre, en fait, et je me suis surpris à regretter l'époque où dans les hôtels on diffusait les compilations Buddha Bar, des heures de musique lounge pourrie où on se disait "Claude Challe, je vais y péter sa gueule". Parce que là, franchement, j'avais envie de vomir, je l'ai pas fait, j'avais pas envie de mettre du beurre partout. Après, la question est "est-ce que la salle du petit dej' de l'hôtel Mercure de la gare de Quimper se prête à la diffusion d'images de massacre ?", je ne sais pas, en fait c'est la réalité, mais partant de ce principe, demain au spa, on vous passera le docu "Oradour-sur-Glane, village martyr" sur RMC Story tandis que des employés vous masseront avec des galets.

