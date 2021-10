Bernard Tapie est mort, Tanguy fait un point sur le CV le plus foutraque du monde...

Hier matin, j’étais dans le train, comme tous les humoristes en tournée, on se croise à la voiture-bar « ah, salut Guillermo, t’es à la bière ? mais il est 8h10 ». « Ah, salut Daniel, tu fais pas de tournée, pourtant ? Tu ? Tu es venu boire une bière avec Guillermo, les troquets de ton quartier ouvrent qu’à 9h donc tu prends le TGV ? », d’accord, quand soudain j’appris le décès de Bernard Tapie.

Un dur à cuir qui s’est battu comme un fou contre un double cancer, moi quand j’ai un léger souci de peau, déjà je me dis « Tanguy, ce point noir est plus fort que toi, renonce », donc je suis admiratif. Tapie, je l’ai toujours vu, le foot, le théâtre, les affaires, enfant je le voyais dans "Le Bêbête Show", il apparaissait en taureau sous le nom de Tapie Violent, jeu de mots pour lequel Jean Roucas n’a toujours pas été condamné, la justice de ce pays est tellement lente.

Ensuite, il a tout fait, de l’aérobic en marcel à la télé, un duo avec Doc Gynéco, le CV le plus foutraque du monde, s’il était allé à Pôle Emploi avec, les 19 salariés de l’agence seraient morts d’une attaque de stress. Et là sur Twitter, ont commencé les hommages, quand une célébrité décède, il y a 2 types d’hommages : ceux qui n’ont jamais croisé la célébrité écrivent RIP le nom de la personne, avec une formule comme « salut l’artiste, là-haut, tu vas jouer à la crapette avec Dick Rivers et Simone Veil ». Et ceux qui l’ont croisée, et postent une photo d’eux avec la célébrité, parfois 16 mètres derrière, vous avez Bébel et en arrière-plan un serveur de pizzeria qui fait un V avec les doigts, le serveur écrit alors « grand monsieur, en 79, il m’a demandé l’huile pimentée avec l’intensité des plus grands ».

Plus tous les sites web qui y vont de leur formule, hier, 7 sur 7, un site d’actu belge, a écrit « Tapie, 6 vies en une », puis RTL a titré « Tapie, l’homme aux 7 vies », on gagne très vite une vie au moment de sa mort. Je me suis dit « 7 vies, c’est bien, c’est comme les chats », il parait qu’ils en ont 7, ces cons-là, la 1ère, qu’ils passent à pioncer et à se lécher le oui-oui, nous semble déjà très très longue, moi quand je vois un chat, j’ai toujours envie de crier « mais bouge-toi, fils de félin, je ne sais pas si tu es au courant, mais Xavier Bertrand a parlé de remettre la France au travail, et la France, c’est toi, je rappelle que tu es un chat de type européen ». Et bah derrière ils reprennent 6 vies en plus, les chats, ça ressemble à l’existence de Jean-Pierre Elkabbach mais sans chemise.

Puis j’ai allumé BFM, et j’ai entendu Franz-Olivier Giesbert, l’éditorialiste qui ressemble au Doc dans "Retour vers le Futur", en plus foufou, et ami de Tapie, dire que ce dernier avait eu une 20aine de vies.

20 vies, c’est énorme, même des chats siamois rattachés par la tête en ont au maximum 14, mais là, Le Figaro, le journal des gens qui trouvent que Valérie Pécresse a la stature d’un chef d’état, donc essentiellement des drogués, a plié le game, car ils ont titré « Bernard Tapie, l’homme aux 1000 vies, est mort ». On dit des gens qu’ils ont eu mille vies quand ils ont tenté plein de trucs différents dans des domaines divers, ce qui devrait être normal, car on n’a qu’une vie, à part Tapie, qui en a de 6 à 1000 selon les sources, sa mort ressemble aux défilés syndicaux selon s’ils sont vus par la police (500 personnes), par les organisateurs (120000) ou par le type de la buvette qui a sifflé tous les culs de bouteille (4 millions 2).

Seulement la société nous met vite une étiquette, et il faut rester chacun dans ses petites limites, quand moi j’ai proposé à Inter cette émission quotidienne sur le bondage, tout de suite on m’a dit « oui, on n’a pas de budget lanières de cuir », des excuses bidon pour que je reste dans l’humour.

