Chers amis, c'est officiel, je suis un loser. Je n'ai pas fondé de start-up en 2002 que j'aurais pu revendre 14 millions à Rupert Murdoch. Je n'ai jamais eu assez de soul pour devenir La Fin de Semaine, le The Weeknd français. Sophie Davant a un magazine à elle, Michel Cymès et Damidot aussi, moi non, pourtant j'ai déjà le titre "Passion gros seins et centrisme", il me manque juste le financement, je suis allé voir YouPorn, ils butent sur l'idée du centrisme. Quand il fallait acheter du bitcoin, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas collectionné de cartes Pokémon qui aujourd'hui vaudraient 90000 euros, et j'ai jeté l'autographe que Mylène Farmer m'avait fait en 85 parce que je me disais "elle est sympa la petite, mais elle percera pas, trop tristoune, je mise tout sur Vivien Savage, la Petite Lady n'est que le 1er d'une liste de tubes qui va le mener au Panthéon de la chanson", son autographe à lui, je l'ai toujours. Je suis un loser.

Autre exemple, je n'ai pas collectionné d'électeur d'Eric Ciotti alors qu'aujourd'hui ça a une valeur inestimable. J'aurais pu en kidnapper un à la sortie d'une permanence LR en PACA, j'aurais accroché à un hameçon le livre "la droite de la droite de la droite pour les Nuls", il l'aurait pris, j'aurais tiré, et hop, dans le Kangoo, direction chez oim. Parce que l'électeur de Ciotti, avant, ça ne valait rien, on se moquait d'eux, mais là en 2 jours, ils ont pris une valeur, plus que le cours du cacao si la marmotte de Milka avait pété les plombs et bouffé tout le chocolat.

Eric Zemmour, à peine Ciotti avait-il perdu samedi, qu'il écrivait une lettre à ses électeurs, lui ne perd pas de temps, il est capable d'offrir une Smartbox massage sensuel à votre femme alors que vous êtes sur votre lit de mort en train de chercher quelle dernière phrase super vous fera entrer dans la légende. Il leur a écrit une lettre incroyable, Roméo et Juliette à côté ce sont deux punks à chien qui font l'amour sous 8.6. Il leur a écrit "nous sommes si proches et avons tant en commun", ce qui est vrai, pour l'électeur de Ciotti, Valérie Pécresse c'est une Trotskiste. Dans la liste des gens qu'il déteste, il y a :

1. Le sous-commandant Marcos

2. Raul Castro

3. Pécresse

Dans sa lettre, Zemmour a aussi flatté directement Ciotti, en le décrivant, je cite, comme "un homme bien droit", donc là, clairement, il a des infos. Mais également fiable et sincère, moi je reçois une lettre comme ça, je réserve directement le curé pour le dimanche suivant à 11h. Mais Ciotti, pour l'instant, reste fidèle à Pécresse, il se dit que si elle gagne, ce qui pourrait arriver, dans un univers parallèle où Xavier Bertrand serait directeur du FMI, il aura un bon poste. Alors que les chances de Zemmour sont encore plus minces, il est entouré d'amateurs, ses grosses prises politiques pour l'instant c'est Christine Boutin, la Bernadette Soubirous du pauvre, et Jean-Frédéric Poisson, le type qu'on a envie de mastiquer seulement le vendredi.

Oui, les électeurs de Ciotti sont désirables, convoités, ils ont la même côte que les merguez à la Fête de l'Huma. Marine Le Pen aussi les veut, elle a déclaré "ils ont la possibilité de participer à ma campagne où ils trouveront une défense assumée, décomplexée, de la Nation, de l'identité, des frontières", oh là là ces phrases à rallonges, au niveau approche Le Pen c'est Chateaubriand, Zemmour c'est Jacquie et Michel.

