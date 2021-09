Ce week-end, Tanguy a lu qu’Arnaud Montebourg lançait sa « remontada »…

Ce week-end, j’étais en train de ne rien faire, quand soudain je vis une alerte sur mon smartphone, avec écrit « Arnaud Montebourg officialise sa candidature à la présidentielle ».

Forcément, j’ai cru que mon appareil buguait, je l’ai fracassé contre le mur du salon, en hurlant des choses affreuses sur les enfants chinois, genre « oui, ils bossent moins bien que leurs ancêtres, le Motorola StarTac, ça, c’était du 06 qui bastonne ».

Puis je me suis calmé, en pensant très fort à la diction de Paul Mirabel, et j’ai lu l’article, du Parisien.fr, intitulé « devant ses fans, Montebourg lance sa remontada ».

Déjà, je ne savais pas que Montebourg avait des fans, ça fait 5 ans qu’il est apiculteur, donc j’imagine que ce sont des ours, dans son comité de soutien, s’il y a Booba, ça ne sera pas le rappeur au physique de moissonneuse-batteuse mais Booba et Frisquette, avec le petit indien derrière qui fait des signaux de fumée avec sa vapoteuse, parce qu’il aura grandi. Oui, j’ai tendance à imaginer que les héros de dessins animés existent réellement, c’est un de mes 1400 problèmes psychologiques, c’est pour ça que je ne fais jamais la vaisselle à la main, par peur de tuer Bob l’éponge.

Et puis je me suis dit « mais remontada, ça serait-y pas un terme de foot ? », je n’y connais rien en foot, Nagui, quand vous nous aviez tous emmené à Clairefontaine, je pensais qu’on allait visiter une usine de cahiers. Je me disais « il est lourd, je sais que ses parents étaient profs, mais derrière, on va faire quoi, une émission en direct de la papeterie Canson ? OK, c’est so France Inter, mais on s’ennuie », ensuite j’ai vu arriver les bleus, je me suis dit « quel rapport avec la scolarité ? ».

Bref, remontada, je crois que ça signifie qu’une équipe foireuse se sort d’un coup les doigts, ils sont 11 sur le terrain, ça fait quand même 110 doigts, 109 s’il y a un des joueurs qui a fermé un peu trop vite le capot de sa Maserati, et qui se met à tout gagner.

La remontada de la France, ça veut dire que notre pays, pour l’instant, c’est l’Espérance Sportive de Troyes mais, grâce à Montebourg, le sauveur, dans 3 ans, c’est le PSG.

Encore un qui ne se prend pas pour un étron de teckel, il y a juste 1 mois, il avait la tête dans la ruche et le cul en l’air, on aurait dit une autruche qui kiffe le sucré, et voilà qu’il se voit comme Lionel Messi. Je pense qu’il a déjà fait floquer des maillots à son nom.

