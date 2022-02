La députée européenne Nathalie Loiseau a confié au Point au sujet de la crise en Ukraine : "Dans cette crise, l'Europe ne peut pas se contenter d'être une grosse Suisse molle.". Tanguy nous explique et en profite pour démonte quelques clichés…

Tous autour de nous on a des gens sans filtre, une tante qui nous dit qu'on a pris des fesses, un collègue qui nous dit qu'il n'aime pas trop les juifs et à qui on hésite à dire qu'on s'appelle Benayoun, un grand-oncle échangiste qui à l'enterrement de sa femme s'écrie "vous savez quoi, ma Jocelyne, elle aurait voulu qu'on s'éclate, allez gang-bang, on va vous donner les règles, M. le curé". Tenez, prenez Nathalie Loiseau, la députée européenne, c'est une dame d'apparence paisible, elle ressemble à Mrs Doubtfire, elle est à la République en Marche, qui n'est pas un groupe de punks, le plus foufou là-dedans c'est Blanquer mais même à Ibiza il faut qu'il y aille à Noël quand il y a rien, lui vous le foutez à Mykonos en août il se met au Scrabble, sur le papier Nathalie Loiseau c'est pas la 1ère dans le top de la rebel-attitude. J'ai consulté sa bio, elle a eu une vie plan-plan, à côté Adamo c'est Charles Manson au moment où il entendait des voix. Elle est née à Neuilly-sur-Seine, la ville la plus conservatrice du monde, c'est le seul endroit où vous arriveriez à vendre des coussins brodés à l'effigie de Valérie Pécresse. Nathalie Loiseau s'appelle comme ça parce qu'elle s'est mariée en 92 avec un certain Bertrand Loiseau, son nom de jeune fille c'était Ducoulombier, donc je pense qu'elle a voulu rester dans le même champ lexical, pendant 10 ans sur le 3615 Ornitho, elle a branché un par un tous les mecs qui s'appelaient Mouette, un René Colibri lui a envoyé un message, elle s'est dit "il va quand même y avoir un petit problème de taille", elle a eu une aventure avec un Péruvien, Pablo El Condor, qui lui disait "yé mé souis fait frotter par Nicolas Hulot en 89 sur un tournage d'Ushuaia", puis a elle rencontré Loiseau, c'est bien, c'est générique. C'est comme si la femme de Frank Leboeuf avait rencontré un Jean-Luc Bovidé.

Bref, Nathalie Loiseau, en apparence, on n'est pas sur la mythologie du rock'n'roll, mais ce week-end, elle a dû boire, elle s'est lâchée en mode pump it up, comme dit souvent Jacques Delors. Je vous explique, samedi, elle donne une interview au Point, le journal de ceux qui aiment les fins de phrases, chose qui chez Fabrice Luchini n'arrive pas. Elle revient alors d'Ukraine, pas pour le fun bien sûr, l'Ukraine sur l'échelle de la joie arrive 2000ème derrière la verrue plantaire et la discographie de Barbara, pour le taff. Elle s'est rendue près de la frontière avec la Russie, a vu les milliers de soldats russes qui y sont postés, parce que Poutine, le mâle alpha à tête de gérant d'hôtel Ibis Budget, veut entrer. Mais je pense qu'il a perdu son passeport, donc comme tous les gens qui ont une armée il se dit "si on arrive à 80000, ils causeront moins de souci", technique dite des gitans à Perpignan quand la boite le Silver Club rechigne à les laisser entrer. Ici à France Inter, on a vécu ça avec les belges, on est les seuls qui quand Zemmour dit qu'il y a trop d'étrangers en France pensons aux belges. Donc Nathalie Loiseau voit ça, et elle se dit "par les lunettes de Robert Schuman, l'Europe peut pas rester à ne rien faire, sinon les américains vont régler le truc alors que Biden est plus liquide qu'une soupe à l'oignon, et on va passer pour des buses". Il faut comprendre que là elle est chauffée à blanc, dans sa tête c'est le dawa, même à Pompéi en 79 c'était moins chaud. Or il ne faut jamais accorder d'interview quand émotionnellement on est fébrile, parce qu'on va trop loin, il y a 30 ans Maïté de la Cuisine des Mousquetaires, apprenant que Micheline avait détourné deux rognons de veau pour son usage personnel, n'avait-elle pas déclaré à Télé Z, je cite "je vais lui niquer sa race à cette coche ?".

