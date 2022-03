Hier à Toulon, Marion Maréchal a rejoint Eric Zemmour sur scène, micro à la main et a déclaré "Eric Zemmour est le mieux placé dans cette élection présidentielle". Tanguy revient sur l'abandon familial des Le Pen.

C'est terrible, de se faire trahir par un membre de sa famille. Prenez César, pas la pâtée, le monsieur. Il était là, au Sénat à Rome, je ne sais pas ce qu'il faisait mais si ça marche pareil que le Sénat à Paris il devait digérer. Quand soudain, son fils, Brutus, seul homme à porter le nom d'un pitbull de dealer de shit, le poignarde. César avant de mourir a juste le temps de dire "tu quoque mi fili", parce qu'à l'époque tout le monde parlait super-bien latin, on n'était pas sur l'école au rabais du père Blanquer.

Et les Arabes, c'est encore mieux, ils n'en étaient pas à faire des maths, ils créaient les maths, j'espère que Laurent Romejko n'est pas raciste parce que sans les Arabes, "Les Chiffres et les Lettres", ça serait juste les Lettres. Si jamais il est payé à la minute, ça ne lui ferait plus qu'une moitié de cachet. Pour peu qu'il soit polygame, parce qu'on voit bien dans ses yeux qu'il ne vit pour le sexe, au buffet Flunch il ne pourrait donc payer que pour une seule de ses femmes, alors les autres s'en iraient. A quoi bon être avec une star de la télé si c'est pour vivre à deux, comme le dit souvent Arlette Chabot à ses 14 concubins, qui tous s'appellent René parce qu'ils ont son âge. Les trahisons familiales, il n'y a pas pire, prenez Xavier Dupont de Ligonnès, j'imagine la veille du meurtre, sa femme a pu lui dire "mais pourquoi cet abonnement à Terrasse Mag?", elle avait dû remarquer qu'il n'avait plus que des copains portugais.

Autre exemple Henri VIII, roi d'Angleterre, 15ème siècle, il ne voulait plus de sa femme, à l'époque il n'y avait pas Netflix, les gens discutaient, donc forcément ils se lassaient plus vite les uns des autres. Les couples maintenant au resto sont chacun sur leur portable, certains au bout de 10 ans se sont parlé une fois, ça permet de cultiver le mystère, regardez dans Fort Boyard, Passepartout qui ne parle pas, tout le monde a envie de se le taper, alors qu'Olivier Minne, qui passe sa vie à crier "tête de tigre", des trucs de gardien de zoo qui se serait fait retourner par Daech, on a juste envie de lui dire "tais toi". Et bien Henri VIII, pour se débarrasser de son épouse, l'a accusée de coucher avec son frère à lui, ce qui se fait encore chez nous dans les Vosges, et il a décapité les deux. Mieux, le lendemain de l'exécution, il s'est fiancé avec une nouvelle femme, lui sa période de deuil était très courte, le temps que la 1ère larme lui coule sur la joue, il était déjà en train de tourner les serviettes à son banquet de remariage.

Les trahisons familiales, ça a toujours existé, tenez, hier. Oui, hier, Marine Le Pen, l'éleveuse de chats, elle a plein, elle traine plus dans les poils que Rocco Siffredi en 30 ans de carrière, a vu partir sa louloute, Marion. Comme un coup de couteau dans le dos, comme un coup de latte dans la tête, comme la chanson des bretons de l'Eurovision si on avait prévu de passer la soirée à chiller, Marion Maréchal a rejoint Éric Zemmour. Marion, née en 1989, est la nièce de Marine, elle a grandi avec elle, ainsi qu'avec Minouche, Gribouille, Chipie, Simba, Filou, Caline, Roméo et Caramel, des chats. On réalisera plus tard que le chat Fripouille est en réalité Sylvain, un oncle qui s'était déguisé en chat sur 15 ans dans la seule intention de se faire caresser.

