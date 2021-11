La Cop26 est une mascarade, selon le Daily Mail, 400 jets privés ont atterri à Glasgow au 1er jour de la Cop. Tanguy nous explique...

On est devenus écolos, on trie nos déchets, on fait pipi sous la douche, moi je fais pipi sur mes déchets, et j'attends qu'ils se décomposent. Pour que ça aille plus vite je ne bois plus que de la Red Bull et de l'acide sulfurique. Oui, tous on fait des petits gestes pour la planète, parce que depuis des années on nous fait croire que ça suffit, alors que spoiler non. Bah non, les couverts en bois, c'est sympa, on a le même quotidien que les castors, je peux plus croiser un cours d'eau sans avoir envie de construire un barrage, mais l'important, ce sont les émissions de CO2. Et elles augmentent, pendant le 1er confinement, on était tous là à dire "le monde d'après gna gna", en imaginant qu'on allait vivre en harmonie dans des clairières à s'épouiller le pubis, mais la réalité, c'est qu'on a repris nos vies d'avant, énergivores, les émissions de CO2 sont revenues au niveau de l'avant-Covid. Donc moi les cuillères en bambou, je suis ok, les pailles en bambou, je suis ok, il y a plus de bambou dans ma vie que dans celles de Petite Neige et Fleur de Coton, les bébés pandas du zoo de Beauval, je pense qu'on va pouvoir m'appeler Pluie Délicate ou Flocon Joyeux.

Mais si on ne règle pas le problème du CO2, on aura beau construire des scooters, des canards vibrants, des F3 en bambou, on sera bien avancé. Prenez la Cop 26, qui se déroule à Glasgow, en Ecosse, pays qui nous a donné les chardons, la biture et Franz Ferdinand, c'est un échec. Greta Thunberg, la petite suédoise, est furieuse, ce qui lui fait la même tête que d'habitude, parce qu'elle, ce qu'elle voit, c'est depuis des plombes des chefs d'état viser 2050 pour être bien du point de vue de la planète, l'Inde dit même 2070 pour la neutralité carbone, c'est pratique parce qu'à part les CP d'aujourd'hui qui s'en foutent, il n'y aura plus personne de vivant pour vérifier.

Mais la vie, ça ne marche pas comme ça, si vous dites à votre conjoint "j'ai prévu de débarrasser la table à l'horizon 2050", elle va vous foutre le plat à gratin de nouilles dans la gueule. John Kerry, l'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, c'est ce monsieur qui a la mâchoire toute carrée, le seul mec à pouvoir faire un Tétris en tant qu'objet, l'a dit, tout se joue avant 2030. Or le projet des accords de Paris en 2015, c'était limiter la hausse à 1,5 degrés, et là on part vers du + 2,7 degrés, donc la montée des océans, ça va être massif, si vous êtes à Evreux, mon conseil pour kiffer la saison estivale dans 20 ans, c'est d'acheter des bouées licornes maintenant. Je suis à deux doigts d'ouvrir un surf-shop à Orléans. Nabilla, ma louloute, anticipe, Dubaï bientôt sera sous la flotte, mon conseil, un pavillon à Alençon.

Alors bien sûr, nous en Europe, on regarde nos émissions de CO2 et on se congratule, bravo Mister Macron, oh bravo a ti Mario Draghi, forcément, on a délocalisé l'ensemble de notre industrie, à être produit en France il reste des slips et des chaussettes, c'est-à-dire que ceux qui veulent être patriotes se retrouvent avec le même look qu'ont les échangistes un peu timorés pour qui l'élégance est la première des vertus. Or la Chine, qui fabrique la moitié des trucs qu'on a chez nous, du canapé de ta tante au Lego de ton fils, n'est pas présente à la Cop26, Xi-Jinping, le despote local, a juste écrit un message sur le site de l'évènement, de plus nul comme implication il y avait juste accrocher un post-it sur le frigo de la Cop avec écrit "bonne journée mes amours, surtout pensez à prendre le pain". Parce que la réalité, c'est que le monde d'après, écolo, joli, avec des lapins qui font de petites crottes au pied des campanules, personne n'en veut, ni Biden, ni Poutine, ni Macron, eux, leur solution est simple, on passe tout à l'électrique, les bagnoles, électriques, les 2 roues, électriques, les A320 il y aura une batterie de 16m sur 20, pour aller la brancher sur la prise du Starbucks à Roissy, il faudra 120 personnes, et c'est réglé.

