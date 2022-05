Samedi dernier Tanguy a suivi l'investiture du Président de la République et se dit que la vie d'Emmanuel Macron est mieux que la sienne...

Ce samedi, je jouais à Rognac, près de Marseille, et j'ai rencontré un fan, Sébastien, oui, je sais, quand on connait le prénom de ses fans, c'est qu'on n'en a peu. J'en profite pour saluer Jean-Claude de Nevers, Gilles de Nantes et Martine qui habite Laval. Pourquoi je vous parle de ça, parce que Sébastien, à l'issue du spectacle, m'a offert une boite de calissons d'Aix, et c'est tellement bon.

Hmm, les calissons, ces friandises à la pâte onctueuse qui sentent bon la fleur d'oranger, ils sont en forme d'amande, comme certains cachets d'ecstasy, et si on en mange beaucoup, ça fait pareil, on a des hallucinations, on voit ses hanches grossir. Ensuite quand on court, ça fait comme Pamela Anderson dans le générique d'Alerte à Malibu, ça remue, mais au niveau de la hanche. Si on va assez vite, on peut s'envoler. Moi sur toutes les années 90, en fait, à la télé, je n'ai regardé que ce générique, je vous ai découvert, Nagui, en 2000.

Tout ça pour dire aux gens qui viennent à mes spectacles sans cadeau "faites pas les chiens, apportez quelque chose, n'importe quoi, une télé 4K, du shit que j'offrirai à Leïla, les clés d'un petit F4 en ville, sauf si je passe à Valenciennes". Parce que la vie d'artiste, c'est triste, on dort dans des hôtels de chaine, que vous soyez à Mulhouse ou à Rennes, la chambre est la même, alors qu'ils pourraient faire une déco locale, à Rennes, étaler du vomi dans la chambre, avec un étudiant ivre dans le lit en train de se vider qui dirait "t'inquiète, je gère, je vis ça tous les samedis", à qui vous répondriez "on est pas samedi", et qui vous dirait "on est à Rennes, tous les soirs on est samedi".

Moi, je vais vous dire, j'aurais préféré être Président de la République, on est mieux traité, je ne sais pas si samedi, donc 7/7j à Rennes, vous avez suivi l'investiture de Macron, ça, ça avait de la gueule, c'est autre chose que le transfert de la gare à la salle de spectacle dans le Renault Kangoo de la municipalité.

Ah déjà il y avait tout le monde, Sarkozy, Hollande, Roselyne Bachelot, habillée tout en vert, tout le monde a essayé de lui taxer du fric pensant que c'était la mascotte de Cetelem en forme de buisson. Le chien de Macron, Manuel Valls, a voulu lui faire pipi dessus, il était là aussi, il suit Macron partout, techniquement c'est un frotteur. Il y avait Edouard Philippe, ça y est, il a totalement blanchi, il a la vie de l'argent à Monaco. On a vu aussi Jean-Michel Blanquer, le Jules Ferry de la lose, et Raffarin, Pandi Panda, comme on l'appelle en Chine, venu avec ses plants de bambous de peur de rien trouver à manger au buffet. Alors, le seul problème, c'est que ce genre de cérémonie, ça fait comme avec le mariage de ton oncle, il faut aller saluer chaque personne une par une, Macron a salué Hollande, à qui il a chipé sa maison il y a 5 ans, c'est comme si un bulot venait saluer le bernard-l'hermite en train de glander au fond de sa coquille. Moi j'ai vu les images, au départ j'ai d'ailleurs cru que c'était un bulot, parce que Hollande dégage le même charisme, lui s'il va à la criée de Concarneau, on le remet dans la glace.

Et Macron, qui est très tactile, a fait des câlins, bisous, papouilles, il a pris le visage de Marisol Tourraine, une ancienne ministre, entre ses mains, je me suis dit "ça va finir en chat-bite avec Gérard Larcher, cette histoire". Jean-Yves Le Drian, pareil, Macron lui a attrapé la tête, l'autre étant raide avec le même teint jaune que l'omelette de la Mère Poulard, donc on avait l'impression qu'il tripotait une statue du Musée Grévin. C'est le souci avec Le Drian, on le confond avec sa statue, parfois à Grévin, une employée la nettoie, et là il y a Le Drian qui éternue et qui crie "je t'ai déjà dit, pas le plumeau sous le nez, vieille coche".

Donc le public, que des VIP, il y avait aussi des comédiens, Cluzet, Gallienne, ainsi qu'une artiste conceptuelle qui avait fait un happening artistique en se présentant pour déconner à la présidentielle, Anne Hidalgo, qui est arrivée seule, elle a d'ailleurs crié "je vous présente mon posse". Elle, elle est comme moi, elle connait les prénoms de tous ses fans.

