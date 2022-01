Ce matin Tanguy réagit au vote de l'Assemblée Nationale concernant le pass vaccinal : Avec zéro vaccin, on peut siéger, et ce sont les mêmes qui nous privent de tout si on le fait pas.

C'est sympa, le tennis, mais c'est quand même très répétitif, ce sont des personnes qui sur trois heures tapent dans une balle, en faisant soit "hein" soit "elle est faute, là, Jean-Pierre", qui se font engueuler par un mec assis à 3 mètres du sol, heureusement qu'il ne dine pas, sinon à chaque fois qu'il reprend de la tourte, il devrait descendre et remonter l'échelle. En plus, au tennis, il y a des gens socialement importants, donc parfois vous croisez votre patron en short fluo en train de suer, c'est très gênant, ça rappelle quand il vous tripote dans son bureau en vous promettant une prime, le short en plus. Le tennis, c'est pénible, moi une fois je suis allé à Roland-Garros, je me suis ennuyé, si j'avais été pédophile, je dis pas, j'aurais maté les petits ramasseurs de balle en m'imaginant être à la place de la balle, mais là pendant 4h j'ai regardé Bruel en train de râler, parce qu'on l'avait foutu derrière Sophie Davant qui venait de se faire monter la choucroute par Camille Albane, bonjour l'après-midi.

Le tennis c'est nul, mais il y a encore plus nul, l'Australie, ce pays où un habitant sur deux est un kangourou, à tel point que parfois on confond, on essaie de rentrer dans la poche de sa mère par le pied gauche, et on est vite coincé par la peau qu'elle a entre les bourrelets. Et tennis + Australie, ça donne l'Open d'Australie, là ce sont les qualifs, donc il reste des français, en général ils passent 2h dans le pays le temps de perdre, quand un joueur français arrive, le pilote de l'avion dit "je laisse tourner le moteur, à tout de suite", puis il perd.

Exemple aujourd'hui, joue la française Tessah Andrianjafitrimo, qu'on va appeler Tess. Et il y a aussi Novak Djokovic, qui a végété sur 6 jours dans un centre de rétention, en fait un hôtel 4 étoiles de Melbourne, on n'est pas sur un portrait de migrant dans un film des frères Dardenne, parce que son schéma vaccinal n'est pas complet. En gros, il a eu une dose, a dû se dire "sympa mais je déteste faire deux fois la même chose", pour faire un bébé avec lui, il fallait miser sur le samedi soir de son dépucelage, et il s'est arrêté là. L'Australie réclamant qu'il ait ses 27 doses parce qu'on s'est tous pris de passion pour les seringues, quand on pense qu'en 2003 on s'est permis de juger Pete Doherty, il a été bloqué, ça parait logique, qu'une star ait le même traitement que les autres.

Sauf qu'en France, ça ne sera pas le cas, nous on vit à l'indienne, avec un système de castes, notre devise liberté égalité fraternité c'est fini, sur les façades des mairies, on va pouvoir couler du béton dessus, pour s'adapter à l'époque, on gravera à la place "je vous emmerde bande de chiens, signé Emmanuel Macron". Parce que la ministre des sports, une inconnue, Roxana Maracineanu, elle est comme un bouton au milieu dans le dos quand on est célibataire, elle a pas percé, la ministre l'a dit "en France, Djokovic pourra jouer, même non-vacciné", vous, vous n'avez pas votre pass, le live de M. Pokora c'est cuit, boire des shots dans un bar avant pour supporter le live de M. Pokora c'est cuit, on peut juste rester chez soi en disposant des pièges à loups dans le jardin au cas où Véran essaierait de vous piquer par surprise dans la nuit.

Mais il y aura une exception sportive, pas pour les salariés des clubs, les gueux vont à la piquouse, non, pour les stars du sport, Djokovic en 2021 qui se sait positif et se trimballe sans masque dans des remises de prix, donc l'antithèse d'une belle personne, un salaud, je lui souhaite le pire dans la vie comme se taper un discours de candidature de Taubira, bah chez nous, ce sera ok. Je pense qu'il s'il crache ses glaires dans un Kleenex on le mettra aussi en vitrine et on l'exposera, sous le titre "le nectar de dieu".

