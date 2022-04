Comme en 2017, nous retrouvons le tête-à-tête Macron-Lepen pour le second tour des présidentielles. Tanguy nous rappelle le contexte et pointe les différences et similarités…

Bah nous voilà revenus en avril 2017, c'était sympa 2017, à la radio il y avait "Despacito", moi j'étais à RTL, vous m'appeliez, Nagui, pour me faire venir ici, je disais "je sais pas" pour faire monter les enchères, ce qui a marché, puisque j'ai eu un crédit à la machine à café de quatre euros par mois au lieu de deux prévus initialement.

En 2017, Rafael Nadal gagne Roland-Garros, il déclarera "j'en peux plus de cette routine", Patrick Cohen tente de mettre fin à sa carrière, en quittant France Inter pour Europe 1, ce qui dans nos métiers équivaut à une pendaison et Johnny Hallyday décède, alors qu'on pensait que c'était pas le genre à faire ça. Et, en 2017, au 2nd tour, on avait Macron, qui était alors un jeune tellement en montée de sève qu'à Jardiland on le rangeait dans les conifères, et Le Pen, qui s'était crashée au débat d'entre deux tours en racontant des choses incompréhensibles, Jean Lassalle en privé avait alors déclaré "elle m'a tout volé".

Donc comme aujourd'hui. Mais saluons d'abord ceux qui nous ont quittés hier, Nathalie Arthaud et Poutou, 1,3% à deux, Anne Hidalgo, qui en comparaison, fait un bon score, 1,7% toute seule, bravo, elle reprend ce matin son activité de maire de Paris, elle a mis son bureau dans les catacombes, là où se trouve son score, entre 2 squelettes, le Parti Socialiste et un autre.

Au revoir Nicolas Dupont-Aignan, ex-Debout la France, maintenant président de la France éclatée au sol, 2,1%. Au revoir Fabien Roussel, ex-chanteur du groupe Licence IV, chapeau, enfin bob Ricard, les apéroussels, le saucisson, la picole, Jean Lassalle était déjà sur le créneau, le viandard s'est viandé, 2,3%. Lassalle qui fait quand même 3,1%, le double d'Anne Hidalgo, mais même un délégué de classe élu de justesse ou Cindy Sander de Papillon de lumière aurait fait mieux qu'Anne Hidalgo.

Au revoir Yannick Jadot des Verts, qui a poussé l'engagement jusqu'à se recycler lui-même, si vous voyez un bac jaune à cartons avec deux trous pour les jambes qui se balade, c'est lui, moins de 5%. Comme Valérie Pécresse, 4,8, pire score de la droite depuis le début de la droite, pas le parti, la direction, elle s'est tellement gaufrée que je pense que des gens l'aspergent de sucre glace. Réfugiée à Neuilly-sur-Seine, elle a été vue ce matin à un feu rouge en haillons, c'est-à-dire pour elle un T-shirt Jennyfer à 9 euros, disant aux conducteurs de 4x4 "moi ukrainienne, s'il vous plait m'aider".

Parce qu'en-dessous de 5%, vous le savez, les frais de campagne ne sont pas remboursés, hier Yannick Jadot a lancé un appel aux dons, le Yannickthon, avec des cadeaux, contre 20 euros Jadot vous envoie une vidéo personnalisée avec une espèce en voie d'extinction, Anne Hidalgo a déjà dit oui, 50 euros, il sirote un jus de goyave équitable avec vous, plus de 1000 euros, il se bat chez vous en slip contre un tamanoir dans une piscine à copeaux de toilettes sèches.

Donc en gros, ils ne sont que quatre à se faire rembourser, Éric Zemmour, 7%, nul, six mois qu'on le voyait à la télé 24/24h, l'électeur s'est lassé, il nous a fait le coup de la fille qu'on a rencontré le jeudi et qui le samedi a déjà foutu sa brosse à dents dans notre verre à dents. Triste soirée pour Air France, qui tablait sur un million d'aller simple sur 5 ans, Paris-Alger, Paris-Dakar, Paris-Kaboul. CNews affiche depuis hier un bandeau noir dans le coin à droite de la droite de l'écran, Ivan Rioufol a été mis sous Xanax. Alors, bien sûr, le plus déprimé, comme d'habitude, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui finit à 0,8 points de Le Pen, 2nde fois qu'il est 2ème dauphine, si Roussel n'était pas venu vendre ses steaks, Mélenchon passait.

Mélenchon, à chaque présidentielle, il monte, j'ai calculé, à 95 ans il peut entrer à l'Élysée, lui puis ses dents. Hier à Rennes, des incidents ont eu lieu dans la nuit, des gens ont défilé en scandant des slogans anticapitalistes et antifascistes, ce qu'à Rennes on appelle une soirée à Rennes. Là-bas avec un T-shirt de Zemmour, vous tenez quatre secondes avant qu'on vous lapide à coups de galettes saucisse. Et donc en finale on a Macron contre Le Pen, un suspense digne d'Alfred Hitchcock mais le lendemain de son décès.

A part Zemmour, tout le monde a appelé soit à voter Macron, soit à faire barrage à Le Pen pour ceux qui n'arrivaient pas à prononcer le nom Macron. La suite du scénario, on la connait, l'équipe de Macron va faire mine de s'affoler, va parler de la bête immonde, la peste brune, Le Pen, elle, va tout miser sur les chats, le seul truc qui arrive à adoucir son image, si elle avait été éleveuse de requins, elle aurait fait 2%, ce matin sur Inter, le 1er mot de Jordan Bardella a d'ailleurs été "miaouh", il s'est gratté derrière l'oreille, Léa Salamé a dit "ah non, me dites pas qu'il va pleuvoir". Bardella a aussi dit "c'est un échec pour Emmanuel Macron, en fait, 70% des français ont voté contre", ok mais si on calcule tout comme ça, Mylène Farmer sur une tournée qui vend 500.000 billets de sa tournée "mal être et sang de vierge", techniquement, 66,7 millions de gens n'ont rien à foutre d'elle. Moi je veux bien qu'on clashe Macron, mais 27,5% au 1er tour alors que sa team c'est Jean Castex, Marlène Schiappa et Le Drian qui pionce, c'est quand même énorme.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !