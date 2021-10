Samedi, Édouard Philippe a lancé son parti nommé "Horizons", Tanguy nous livre son analyse…

Non mais moi je le comprends, Édouard Philippe, c’est un mec qui a tout, il est beau, il est grand, pour un acarien, sa jambe droite c’est l’Everest, il a 50 ans, ce qui n’est pas super-jeune sauf en politique, en politique à 75 piges vous n’êtes pas un vieux con, vous êtes un sage dont on écoute la parole.

Regardez Sarkozy, seulement 66, et sa vie il la passe tranquilou à faire écrire à Carla des livres sur ses œuvres d’art préférées, il lui demande juste de signer Nicolas Sarkozy. Et le reste du temps il fait des blagues à Bertrand et Pécresse en leur disant qu’ils ont ce qu’il faut pour être chefs de l’état.

La politique, ça conserve, rendez-vous compte, Jack Lang a quand même 82 ans, mais si vous lui passez de la house, il se met à hurler « allez, soirée mousse les gros », et il danse pendant 16h avec juste un slip. Regardez Édouard Balladur, 92 ans, l’an dernier il était encore devant le tribunal, quelle carrière, il connait le nom de chacun des avocats d’Ile de France, quand il arrive au barreau, il checke tout le monde. Le jour de son anniversaire, ils tirent un feu d’artifice dans les jardins du ministère de la justice.

La politique, ça permet de vivre vieux, forcément, ce n’est ni un métier manuel ni un métier intellectuel, Marlène Schiappa, on peut dire tout d’elle, mais pas qu’elle harcèle son cerveau, le truc est comme neuf, vous le mettez aux enchères à Drouot, il part plus cher qu’une photo rare de Niels Arestrup en train de sourire. Donc Édouard Philippe, mettez-vous à sa place, il est populaire, sexy, s’il vous écrit sur Messenger « bébé, toi moi cette nuit sur la plage du Havre, pour me reconnaitre, je serai celui qui crie aïe ras-le-bol d’être assis sur des galets, ah bordel j’aurais mieux fait d’être maire de la Grande-Motte », bah vous allez au rendez-vous.

Et là, alors que c’est son moment, il se range derrière Macron, par loyauté, génial, la nouvelle valeur en politique, enfin moi je veux bien qu’on teste des trucs, mais il faut respecter les codes du milieu dans lequel on bosse. Si Nabilla demain sur son Insta se photographie avec des bouquins, même si elle a un Alexandre Dumas dans la raie du cul, les autres influenceuses lui diront « attends girl, nous on fait dans le luxe, ton Folio Classique à 5 euros, fait pitié, t’avais pas le même avec une couverture 24 carats ? ».

Résultat, samedi au Havre, Édouard Philippe a lancé son parti, il a invité quelques amis de la gauche dure et de la droite molle, des centristes quoi, puis il est monté sur scène et a dit « voilà, c’est parti pour Horizons », donc tout le monde pensait qu’il avait bossé sur une assurance-vie, « Horizons, pour voir clair quand le futur s’assombrit », dans le public certains de ses fans commençait à dire « si c’est Édouard en personne qui vient me consoler en cas de perte d’un être proche, ce soir à la daronne je lui fais une l’omelette à l’acide chlorhydrique, hmm Édouard ».

Mais en fait Horizons, c’est un parti, alors pourquoi Horizons, Philippe l’a expliqué, je le cite « pour voir loin », il a vérifié si Afflelou avait pas déposé le nom pour une gamme de verres progressifs, et voyant que c’était libre, hop il l’a pris, de dispo il y avait aussi enclume, lacet de basket, ornithorynque et G-Squad, parce que ceux qui avaient ce nom s’en servent plus, il a pris Horizons. Alors pourquoi lancer Horizons, Édouard Philippe a répondu « parce que nous aimons la France », c’est original, tous les candidats disent ça, j’ai regardé, il y en a pas un qui écrit sur son site « ras-le-bol de ce pays moyen, et alors quel peuple d’abrutis, mais alors des idiots ».

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !