Anne Hidalgo se lance dans la course à la présidentielle, de quoi inspirer Tanguy…

L’élection présidentielle est un bon révélateur des personnalités borderline. C’est un appât à tarés.

Il faut l’être pour vouloir devenir président, qui a envie de se retrouver au G8 avec Poutine qui fait la gueule et Biden qui perd ses dents dans le plat de carottes râpées ?

Prenez Anne Hidalgo, elle a une vie super, elle est à Paris, qui est un grand bac à chiure de pigeons, avec des monuments dessous si on gratte. Elle vit tranquille, des travaux dans une rue avec elle ça peut durer 7 ans, une réfection de trottoir il y a 60% des ouvriers qui sont morts de vieillesse avant la fin du chantier, elle est moins speed qu’un jamaïcain anémique, à 107 ans elle sera encore en train de chevaucher un Vélib crevé tellement elle se ménage.

Et bah non, hier, il a fallu qu’elle se lance dans la course à la présidentielle. Elle l’a fait à Rouen, au bord de la Seine, le fleuve qui charrie des vieilles bouteilles de Fanta et des rats morts, moins bucolique il y avait juste la zone irradiée à Tchernobyl à côté d’un chevreuil à deux têtes. Sa première phrase a été « je viens vous parler de la France », génial, très très original quand on vise l’Élysée, la France, et elle a ajouté « moi, une femme française née en Espagne », ça on n’a pas fini d’en bouffer, ses origines elle va les étaler sur 8 mois, elle est capable de raconter qu’elle a traversé la Méditerranée à la nage avec un seul bras parce qu’avec l’autre elle tenait sa petite sœur 3 chatons qu’elle avait sauvés, alors qu’en fait elle vient de Cadix.

Ensuite elle a dit qu’elle était candidate, pour, je cite, offrir un avenir à nos enfants, c’est-à-dire que si ce n’est pas elle qui passe, vos enfants sont foutus. Pas d’avenir.

Le soir du 2nd tour, vous pouvez les mettre en vente sur un site du darknet spécialisé dans le trafic illégal d’organes. Puis elle a dit que la voix de la France devait à nouveau porter dans le monde, apparemment là on ne nous entend plus, ah bah ça, coller Le Drian, un breton taiseux, aux Affaires Étrangères, on apparait comme discrets, il est moins fun qu’une tourista, quand il va en Turquie, on sait que ça va pas se finir à 3h du mat’ sur un concours de gobeurs de loukoums.

Anne Hidalgo était sur les docks de Rouen, en arrière-plan il y avait des grues, donc ça rappelait Paris, elle a dit « aujourd’hui, je pense à mon père qui était ouvrier sur le chantier naval de Cadix », heureusement qu’il n’était pas boucher sinon sa déclaration de candidature ça se faisait entre 2 porcs à l’abattoir de Landerneau. Elle a ajouté, « je pense aussi à ma mère, couturière », en fait Hidago c’est Cosette, je pense que le reste de la campagne elle va la faire en haillons et en pleurs, avec derrière elle une cohorte de gens pâles, ça va ressembler au clip de Thriller en 83.

