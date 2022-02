Ce weekend, Tanguy a regardé le meeting de Valérie Pécresse et c'était la cata. Quant à Mélenchon Tanguy l'a trouvé à l'aise, forcément c'est sa 3ème présidentielle, il y a donc l'espoir qu'en 2032 Pécresse parvienne à être naturelle...

Hier, j'ai regardé le meeting de Valérie Pécresse, et ça m'a rappelé la première fois que je suis monté sur scène, c'est-à-dire qu'il y avait que moi de content. Ah la la, mais quel purge ce moment, avançons la date du 1er tour, 2 ans de Covid plus ça, moi j'ai plus la patience. Moi Pécresse, j'ai rien contre, mais niveau charisme, Xavier Bertrand c'était Johnny au Stade de France à côté.

Aux LR, il y a tellement de gens qui ont un charisme d'huitres que c'est plus un parti, c'est une bourriche. S'il y a le remake des "Petits Mouchoirs", François Cluzet va les avaler un par un au Bassin d'Arcachon. Elle n'a pas, Pécresse, les 30 messages par jour sur son tel qui lui disent de profiter de son compte CPF pour changer d'horizon professionnel? Parce que là tout était faux, un CP qui récite du Robert Desnos est meilleur, j'étais tellement gêné qu'après avoir vu le meeting à la télé, je suis allé me laver, je me sentais sale. Après, je ne juge pas, des gens timbrés, des personnalités borderlines, j'en connais 2-3, je travaille dans les médias, mais ils ne se prennent pas pour Jeanne d'Arc. Parce qu'hier, Valou s'est donnée pour mission de sauver la France, menacée notamment par le tofu, oui, le tofu, cette chose fade qui ressemble à Eric Woerth, elle a dit je cite "n'en déplaise à certains, un pavé charolais arrosé d'un bon vin, ça c'est la France", c'est-à-dire que Nagui, vous n'êtes pas la France. Donc barrez-vous, appelez Aymeric Caron, débrouillez-vous, faites un BlablaCar tous les deux. Fabien Roussel du PC, Parti du Chablis ou du Camembert, je sais plus, joue lui aussi là-dessus, il dit "un bon vin, une bonne viande, un bon fromage", en fait il est temps qu'on organise un Top Chef spécial célébrités, parce que c'est ça que ces gens voulaient faire, pas être président. Ils veulent se péter la ruche, mais comme tous les fêtards, ils cherchent une excuse pour le faire, "oui, je suis bourré mais c'est pour préserver l'identité française".

Donc, sur la forme, elle a récité des éléments de langage, en faisant des pauses pour faire solennel, sauf qu'elle s'arrêtait au milieu des phrases, elle a dû être coachée par quelqu'un qui avait le hoquet. Ca faisait "je suis Valérie (…) Pécresse (…), une fe (…), mme, j'ai cru qu'elle faisait un AVC, il y a eu un million d'appels au SAMU de gens qui voulaient la sauver. Sinon, j'ai noté les phrases à retenir, elle a d'abord dit qu'il fallait reconstruire la France, grand classique, ça donne l'impression que le précédent a tout détruit, là dans ma tête je voyais Macron taper dans le pays, tandis que Brigitte lui disait "mais mamour, t'as tout abimé tes mocassins Hermès". Ensuite elle a attaqué le wokisme, elle fait bien parce qu'il a 10% de personnes en France qui doivent capter ce que c'est, et là elle s'est dit "allez, je le fais ou pas, le strike ?", et elle a parlé du grand remplacement, Eric Zemmour a immédiatement appelé CopyComic parce que c'est du plagiat, le grand remplacement, c'est lui, et encore, il l'a pris à Renaud Camus qui a dû le prendre à Chris Rock aux États-Unis comme tout le monde. Oui, Valérie Pécresse, c'est étrange, son truc c'est de se caler sur Zemmour et le RN, comme ça il y a trois partis qui disent la même chose, avec de l'autre côté les 17 candidats de gauche qui s'annulent les uns les autres, c'est pas un boulevard qu'a Macron, c'est la piste à Roissy 2 du vol de Jean-Michel Blanquer pour Punta Cana, le jour où il a envie de rédiger un nouveau protocole. Mieux, elle soutiendra, a-t-elle dit, les pays d'Europe qui veulent bâtir des murs anti-migrants, comment, on ne sait pas, partenariat avec Castorama, elle va livrer des briques, elle a la vie de Nouf-Nouf le cochon.

