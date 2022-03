Selon une étude menée en 2020, un collège japonais sur 10 interdit aux filles d'avoir une queue de cheval. Tanguy qui conçoit qu'à 17ans on puisse être excité, aimerait tout de même qu'on sache se contrôler et qu'on laisse enfin les femmes montrer ce qu'elles veulent.

Le problème dans le fait que les gens n'aient plus de masques, c'est que c'est indécent, pardon je fais mon taliban, mais moi je serais pour le port de la burqa étendu à l'ensemble des personnes, hommes et femmes. Pour les enfants il y aurait de petites burqas et les nourrissons, on les foutrait dans des housses d'iPad. Parce que ces lèvres, ces mentons, ces joues, toutes ces parties qu'on ne distingue plus sur Sébastien Tellier, c'est tellement excitant. Ces nez aussi, une étude est parue l'an dernier disant qu'un rapport avait été établi entre taille du nez et taille du sexe, hmm Nagui… Alors bien sûr, moi il m'en faut plus, j'ai 48 piges, j'ai roulé ma bosse, je démarre plus à la 1ère œillade d'une nana de chez Fip perdue dans les couloirs qui me dirait "bonjour, ça va, pas trop, t'inquiète, j'ai de la bossa-nova".

Non, moi dans l'ascenseur si la personne au minimum n'appuie pas sur le bouton 6 avec ses fesses en twerkant tout en chantant la version zouk love "je t'aime moi non plus", je lui dis "j'ai autre chose à faire", il y un âge où même le sushis en livraison classé dernier sur Uber Eats apparait plus tentant que le fait de coucher. Mais tout le monde n'a pas 48 ans, certains, comme Paul Mirabel, en ont 22 de moins, pardon Paul, je te prends comme exemple, mais tu es le seul jeune de la boite. C'est pour ça que dans le bureau, quand on parle prothèse de hanches et vote Pécresse, t'as du mal à t'intégrer.

Bon bah quand on a 26 ans comme Paul, on est très très excité, sa loge à la fin du spectacle, il doit se passer la même chose que dans celle de Led Zep en 72 sauf qu'ils ne sont pas quatre mais un, lui. Et à 17 ans, on est encore plus excité, Nagui, Leïla, si vous aviez 17 ans, votre amitié tu parles, vous seriez comme des oufs à vous dévorer des yeux, ça mettrait un peu de chaleur dans le studio d'ailleurs, là on se croirait au Danemark, il fait 12, Morgane Cadignan pour qui moins de 37 degrés c'est le nord de l'Alaska, elle a les lèvres bleues, c'est un début de Schtroumpfette. Moi je suis fini, j'ai le corps d'un shar-peï, mais vous, qui tournez au régime détox et à la salade de graines, pitié, faites exulter vos corps, profitez des années de rabe que la vie vous donne, au départ, quand on pensait fin du Covid, on se disait quoi? "Ca va être l'orgie", pas "oui, je me demande si refaire la bise à mes collègues serait particulièrement raisonnable".

Oui, quand on a 16-17 ans, on est excité 24/24h, tout tourne autour de ça, vous regardez la pub Chaussée aux Moines, vous avez une érection, vous vous dites "c'est soit que j'ai la foi, soit que j'aime vraiment le fromage". Et quand on est un garçon de 16-17 ans, on a littéralement le corps en ébullition, moi à cette époque-là je faisais cuire des crêpes sur mon bassin, parce que j'étais breton, mais j'ai un ami juif dont la mère faisait chauffer des boulettes sur lui, et j'ai connu un somalien dont la mère disait "zut, c'est trop con, t'es hyper-chaud et on n'a rien à bouffer, la vie est mal faite". "Il fait quoi, Bernard Kouchner, avec le riz ?", blague pour les vieux, j'explique pour les moins de 40 ans, Bernard Kouchner, c'est l'ancêtre de Deliveroo, mais il ne livrait que du riz. Et uniquement entre Mogadiscio et Borama, en Somalie, donc le service était limité. En plus, le seul livreur dispo portait le riz sur son dos, et c'était pas Vin Diesel, pour faire un risotto au sable, la spécialité de là-bas, on devait attendre 15 jours.

Tout ça pour vous dire que l'ado, mâle notamment, est excité, et j'ai lu qu'au Japon, des collèges interdisent la queue de cheval, jugée trop excitante. Oui, la queue de cheval, que quand moi j'étais au collège on appelait la cuche, rend fou de désir les ados japonais, parce qu'ainsi la nuque des filles est visible, moi à 15 ans je matais les seins, je vais pas refaire l'histoire, j'étais aussi éloigné de l'esprit de Chateaubriand que Renaud Capuçon du trash métal, bon bah en 2022 c'est la nuque. La différence étant que si j'avais vu un bout de sein, je n'aurais pas implosé de désir, je me serais dit "les choses que je ressens au niveau du milieu du corps ne sont sans doute pas imputables directement à Stéphanie Le Gallec de 3ème B, qui ne fait qu'avoir des seins, le souci vient de moi".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !