Bon les amis, la Cop 26 est un échec total, à côté la carrière d'Afida Turner c'est l'âge d'or d'Hollywood, on peut le dire, nos dirigeants sont nuls, Macron nul, Biden nul, Poutine, Jinping nuls. La planète est gérée par des vendeurs de soupe, qui tchatchent H24 mais sont infoutus de se toper la mimine quand il s'agit de sauver notre peau, ils sont moins bons dans leur job que des kinés sans bras dans le leur.

A la clôture de la Cop samedi, Alok Sharma, le président de la conférence, a même fondu en larmes en disant qu'il était désolé, grosse gêne à part pour le PDG de Xanax qui a parlé d'un joli moment. Face au réchauffement, on devrait avoir des killers qui défoncent les centrales à charbon à coups de latte, on se retrouve avec des fragiles qui chouinent parce qu'ils ont mal bossé, même les CP sont plus résilients. Les mecs se sont réunis 15 jours pour un résultat zéro, la Cop c'est le mondial de la procrastination, les ours polaires sont tous chez l'esthéticienne pour se faire raser tellement ils ont chaud, ils disent "faites-moi la même chose que Svetlana des Chtis 124 a fait à son oui-oui", mais les grands de ce monde, qui en fait sont tout petits, se disent qu'ils ont le temps.

La 1ère version du texte parlait de supprimer le charbon et les subventions aux énergies fossiles et la version finale c'est juste réduire le charbon, ils ont failli écrire derrière "enfin euh peut-être" tellement ils manquent de courage. Le texte, ils l'ont édulcoré, les gens de la Cop, vous leur donnez les épreuves de l'autobiographie de Nicolas Anelka, intitulée "je vais tous vous prendre, vous retourner, et vous déchirer le fondement", 2 semaines plus tard le truc s'intitule "Bisous à tous", et est vendu chez Oxybul à côté de la collection Mon 1er Puzzle.

Bref, je crois qu'en fait tous les dirigeants savent que c'est foutu, qu'il y a que le nord-Bretagne qui sera vivable à terme, Boris Johnson et Trudeau doivent avoir investi dans des petits F4 en banlieue de Morlaix, et durant toute la Cop ils ont joué à Township sur leur téléphone pour passer le temps. Il y a 30 ans, 40 degrés à l'ombre, c'était l'émission dans laquelle Beccaro cuisinait des moules en live de Dunkerque, on se disait "sympa mais le titre n'est pas très crédible", et là 40 degrés à l'ombre, c'est ce qu'on aura au mois d'avril en 2030 si jamais on se décide à agir un jour, sinon ce sera 48 et en regardant un clip où Jennifer Lopez secoue son summer body en petit slip à Cancun, on dira "ouf, enfin un truc qui rafraichit un peu".

