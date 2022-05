Les Campings Paradis lancent la tournée "Paradis des stars". Tanguy nous donne le programme !

Samedi, je vais jouer au Théâtre Sébastopol de Lille, une grande et splendide salle qui n'attend plus qu'un BG comme moi pour se parer de tout son lustre. Et par curiosité, je suis allé voir sur le site le reste de la programmation, en me disant que si les Bodin's y étaient passés récemment, il faudra libérer le lieu de l'emprise de Satan. Et mettre un coup de sent-bon pour masquer l'odeur des vaches. Donc je vous le dis, le 23 mai là-bas, il y aura Zaz, la petite fiancée des fougères et du lin. Le 8 juin, Christophe André, un monsieur qui aborde tout par le biais du positif, je pense que si on lui dit qu'il va crever, il répond "oui, mais ce quart d'heure qui me reste, pourquoi ne pas le passer à déguster un thé indien entouré de ficus ?". Le 6 juin au Sébastopol, il y a Dita Von Teese, la pin-up sexy qui se fout des pompons sur les tétons, par contre c'est cher, 108 euros le carré or, les prix sont fixés en fonction de l'état du corps de chacun, je suis à 9 euros, François Bayrou, pour son spectacle "il est beau mon centre", est à 80 centimes. Attention, il y a des places à 39 euros pour Dita Von Teese, mais elles sont à visibilité réduite, en gros, devant vous il y a un poteau et vous ne voyez qu'un pompon, donc autant essayer de choper le Mickey à la fête foraine. Bien sûr il est possible que samedi je décide de rester enfermé dans le théâtre, de me déguiser en pompon et d'attendre Dita, si le 8 juin vous me voyez en train de faire des cercles autour de son téton droit, en hurlant "j'ai enfin découvert le sens de la vie", ne vous étonnez pas.

Et hier au Sébastopol, il y avait Jeanne Mas, or Jeanne Mas c'était mon idole d'enfance, ces cheveux, noirs, ces yeux, noirs, ces fringues, noires, à 11 ans et demi j'étais en dépression. Ensuite j'ai aimé les Cure, puis j'ai regardé Ardisson, je n'ai découvert l'existence des couleurs qu'à l'arrivée de Roselyne Bachelot. Ah, Jeanne Mas, Cœur en stéréo, et son "Rouge et Noir", ça groovait plus que Stendhal, dans les boums quand le DJ, le grand frère de Seb, mettait ça dans le garage des darons, c'était la folie, les filles imitaient les chorégraphies de Jeanne Mas, très saccadées, Nathalie, une copine, un soir, s'est mise à bouger dans tous les sens, elle a fini par terre, à baver, bon là c'était une crise d'épilepsie, mais je me souviens qu'à son enterrement, on était fiers de dire qu'elle était morte sur du Jeanne Mas. Qui elle n'est pas morte, c'est juste l'air qu'elle se donne, elle a 64 ans mais en fait 22, grâce au maquillage qu'elle se tartine autour des yeux, parce qu'on ne voit pas ces cernes, c'est la magie du maquillage, le chanteur du groupe Kiss, vous l'attaquez à la lingette, physiquement c'est Edouard Balladur. Un Balladur en fute de cuir qui ferait le con avec sa langue, mais si vous diluez dans la MDMA dans sa camomille, Balladur aussi pourrait être comme ça.

En fait, je réalise que j'ai réussi ma vie, je fais les mêmes salles que Jeanne Mas, si on m'avait dit ça en 87, c'est dingue. Et je rêve d'avoir la même carrière, de continuer la scène, à 64 piges, j'appellerai ça le Boomer Tour, sur scène je sortirai d'une prostate géante, derrière moi il y aura une chorale de sénateurs en train de se vider. Tout ça grâce à l'amour du public, parce que Jeanne Mas, pourquoi continue-t-elle, non, pas parce qu'elle en veut à la musique. Parce que ses fans sont là, et c'est beau, quand les médias se sont détournés de vous, que même Max sur Nostalgie ne passe pas vos vieux titres dans le Mini-Mix de Max, de savoir que le public reste. Même Anne Hidalgo, je suis sûr qu'elle a 2-3 fans qui continuent à la suivre, alors oui, à la suivre physiquement, oui, en se masturbant, mais tout le monde n'a pas les mots pour parvenir à exprimer son amour.

Au Cap d'Agde, des gens qui ont fait prépa littéraire, il y en a pas des tas, c'est pas un hasard si dans les dunes là-bas on dit plus "viens donc là ma grosse loutre" que "mignonne, allons voir si la rose". Non, le public reste, tenez, un exemple, la tournée "le paradis des stars" qui va avoir lieu cet été dans les Camping Paradis, le camping, tout le monde voit, c'est ce no man's land du goût où les gens portent des tongs et se tapent 600 mètres avec la gratounette dans la ficelle du short pour rejoindre le bloc vaisselle où ils lavent des verres en plastique avec écrit "ceux qui cherchent midi à 14h ratent l'heure de l'apéro". Bah maintenant il y a les Camping Paradis, une franchise, tous conçus comme celui de la série avec Laurent Ournac, c'est plus sympa comme lieu de vacances que d'aller se foutre dans le décor calqué sur "Apocalypse now".

