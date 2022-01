Tanguy a lu une alerte France Info annonçant qu'avec 10 milliards de vues, "Baby Shark" devient la vidéo la plus visionnée de l'histoire de YouTube. Il nous explique…

Moi je veux bien qu'on s'extasie sur Mélenchon la tête dans la Grande Ourse avec ses odeurs de vieux slips, mais ça concerne qui ? 3000 gugusses dans un meeting, donc personne, si on compare à la population mondiale, qui est de 7,5 milliards d'individus.

Même une vidéo de Stromae en train de danser tout en s'ouvrant les veines, ce qui demande une certaine souplesse, ça fait 15 millions de vues ? Bah c'est nul. A côté de "Baby Shark", c'est rien. "Baby Shark", c'est une chanson que ceux parmi vous qui ont des gosses connaissent, et que ceux parmi vous qui n'ont pas de gosses n'auront pas envie d'en faire après l'avoir écoutée. C'est une vraie pub pour la contraception, ce truc, une seule écoute et à vie vous redirigez l'ensemble de vos spermatozoïdes vers les WC.

Cette chanson, sans doute composée par Belzébuth, ferait passer "Djadja" d'Aya Nakamura pour du Baudelaire avec du groove. "Baby Shark", c'est atroce, c'est un titre pour enfant qui part du postulat que l'enfant est un con, ce qui souvent est vrai, avant l'âge de 19 ans si on veut discuter avec eux, il faut aimer les Pokémon et les problèmes de réalignement des dents. En fait, les mères devraient pouvoir les garder dans leur ventre jusqu'à leur majorité, ensuite ils sortiraient, leur 1er mot serait "salut maman, t'as pas du shit ?", puis ils se barreraient en soirée et on se dirait "au moins, on a échappé à 'Baby Shark'".

Alors, rapidement, "Baby Shark", c'est ça… Stop !

Au-delà de 5 secondes de diffusion, c'est considéré comme de la torture psychologique. Donc c'est une chanson pour enfant, dont les paroles sont simples, ça fait : "Baby Shark doo doo doo doo doo doo, Baby Shark doo doo doo doo doo doo, Baby Shark…"

En gros, ça raconte l'histoire d'un bébé requin, ces gros poissons que Dieu a créé un jour où il avait envie de déconner en se disant "si ça se trouve, va y avoir des gens assez cons pour penser qu'avoir une de leurs dents en collier est un bon look", et là sont arrivés les surfeurs. Ensuite la chanson se poursuit, on a Mommy Shark, la maman, Daddy Shark, le papa, ils sont très famille traditionnelle, on sent que ces requins-là vont voter Pécresse. A chaque fois, c'est la même mélodie, doo doo doo doo doo doo, et il y a une chorégraphie, avec les mains on imite un requin qui mord, ou un sénateur à la cantine puisque l'axe d'ouverture de la gueule est le même.

Je précise que Baby Shark est une chanson sud-coréenne, comme le Gangnam Style, la danse du cheval, en 2012 c'était la folie, tout le monde rêvait de se taper un jockey, pas celui à la pêche, celui qui sent le crottin. Dans un diner, si vous aviez Obama, George Clooney et un journaliste de la chaine Equidia, tout le monde écoutait le mec de chez Equidia. La Corée du Sud nous a donc déjà sorti la danse du cheval, la danse du requin, et à chaque fois on est un peu moins digne, bientôt la danse du ver solitaire, on rampera par terre en faisant mine de chercher Lily-Rose Depp.

Et là, vous dites "mais pourquoi Tanguy, notre sugar daddy au corps d'éphèbe, nous parle-t-il de "Baby Shark", lui qui a des références pointues, il va jusqu'à saisir 50% de ce qui est écrit dans Télé Poche ?". Bah parce qu'hier, j'étais sur internet, je cherchais l'adresse de la cagnotte Leetchi de soutien à Anne Hidalgo, pour lui permettre de se réorienter professionnellement à la fin de sa campagne pour la présidentielle, dans 10 jours, et là j'ai lu une alerte de site de France Info intitulée "avec 10 milliards de vues, "Baby Shark" devient la vidéo la plus visionnée de l'histoire de YouTube". Oui, "Baby Shark" est la musique la plus aimée mondialement, c'est-à-dire que tous nos invités ici sont là à dire "oui la BO de ma vie, outre Stravinsky pour qui j'ai une passion qui remonte au CP, se compose aussi de titres un peu pointus de Philip Glass gna gna", et en rentrant à la maison, il fait quoi Eric-Emmanuel Schmitt ? Et bah il danse, en slip, sur "Baby Shark", en faisant la choré, comme tout le monde, parce que 10 milliards de vues, ça veut dire que tous on adore "Baby Shark", quand je pense qu'il y a quoi, 30 ans de Taratata ?, et qu'il n'y a pas eu une danse du requin. Ah ça, pour recevoir Raphaël, il y a du monde, mais il est beau, il joue bien de la guitare, même avec un T-shirt troué il est sexy parce qu'on se dit qu'on va peut-être voir ses tétons, c'est pas la vraie vie, la vraie vie, c'est Kevin, 5 ans, qui danse "Baby Shark" avec sa mémé, tous deux en train de baver, le regard torve, le cerveau vidé par les Sud-coréens.

