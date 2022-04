Tanguy a découvert une start-up nommée Resting Reef qui a eu l'idée de proposer de prendre nos cendres et de les mélanger à des coquilles d'huitres broyées, afin de créer un récif qui deviendra un habitat pour huîtres. Il nous explique…

Bon les amis, vous allez pouvoir remballer votre joie, car je vais vous parler de la mort. "Quoi, encore", vous vous dites, "mais parbleu, c'est le printemps, notre candidate, Marine Le Pen, est au 2nd tour, on devrait être heureux, pourquoi Pastureau, ce fils illégitime d'Ozzy Osbourne et d'Arlette Chabot, n'est-il pas jouasse ?". Et bah vous avez tort, parce qu'en fait, la mort, c'est super. Avant, d'accord, c’était plombant, on était là, tranquilou, à faire des trucs sympas comme conduire son scooter sur la roue arrière en criant à la police "vos mamans, je leur fais l'amour, rejetons de teckel malodorants", ou des choses plus directes, puis le scooter ripait dans un nid de poule, et on avait à peine le temps de crier "mais que font donc les services de la ville ?" qu'on glissait puis qu'on mourrait. 2-3 jours plus tard, on était enterré, sur la tombe, on gravait les mots "t'aurais mieux fait de te déplacer en Kangoo, boloss", et tout le monde pleurait, enfin, un quart d'heure, parce qu'un enterrement, c'est souvent la seule occasion de se réunir en famille, moi j'ai des cousins que je ne croise qu'aux enterrements, il y en a, ça fait 10 ans que je les ai pas vus, on s'écrit sur Messenger "bah oui, mais personne ne meurt plus". "Même tata Henriette, qui bouffait chez KFC 3 fois la semaine, est passée au bio, alors forcément…" Mais en 2022, mourir, c'est top, déjà parce qu'on échappe au danger d'une reformation des L5, mais surtout parce qu'une fois mort on peut protéger l'environnement.

Je vous avais déjà parlé de l'humusation, légale dans certains états des USA, le concept est simple, vous avez Jean-Pierre, ou John-Rock puisqu'on est aux USA, lequel meurt. Il achetait des fruits à la supérette quand soudain un tueur de masse qui venait de se faire plaquer par une végane a tiré sur les pommes en hurlant "vengeance", le genre de trucs ordinaires aux États-Unis. Or John-Rock, qui était très écolo, puisqu'il faisait pipi et caca dans la douche, avait stipulé à sa femme qu'à sa mort, il souhaitait être composté. On l'a donc foutu dans un cercueil en carton, qu'on a mis sous terre, les petits vers, qui sont attirés par les cartons, c'est leur point commun avec les déménageurs, ont grignoté le machin, et zou, John, trois mois plus tard, c'est du compost. Il donne alors naissance à de magnifiques fleurs, et sa femme dit "toi qui m'a fait trois gosses aussi cons les uns que les autres, il faut que ce soit une fois mort que tu te révèles".

Et l'autre jour, j'étais sur YouPorn en train de consulter la section "collier de perles et avenue Foch", en espérant tomber sur une sex-tape de Catherine Nay, quand soudain arrive un mail d'Alicia, notre réalisatrice et amie. En fait, la louloute m'envoie un lien vers un article de Slate.fr intitulé "une start-up veut transformer vos cendres funéraires en habitat pour huitres", elle répartit, tout ce qui a trait au fromage, elle l'envoie à Daniel, tout ce qui est mort, dépression ou fruits de mer, c'est pour moi. Elle voit ma tête et se dit "lui a pas l'air bien", alors que c'est juste ma face, je vais pas non plus sourire bêtement alors que je vis à la même époque que Vladimir Poutine.

Moi les huitres, quand on me les sert au resto, c'est sans les coquilles, parce qu'ils ont peur que je me tranche les veines avec. Ah, les huitres, qu'est-ce que c'est bon, comme disent ceux qui aiment les huitres. Moi j'ai horreur de ça, le principe de mettre dans ma bouche des êtres encore en vie me révulse, si je devenais gay, je draguerais juste dans les morgues. D'accord, l'ambiance serait pas fofolle, si la famille débarquait d'un coup, je serais obligé de bafouiller "non lui n'a pas voulu ce rendez-vous, il vous adorait, Mme", mais bon. Tout dans les huitres est répugnant : c'est flasque, on a l'impression de mâcher Édouard Balladur.

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !