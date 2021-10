McCartney a taclé les Stones, et Mick Jagger, le monsieur à grosses lèvres, a répondu. Tanguy nous raconte …

L'histoire de l'humanité est faite de confrontations stériles afin de savoir qui est le plus fort, le meilleur, le plus beau, alors que nous sommes tous aussi nuls et vains.

Prenez Paul McCartney, l'ex-Beatles, il a tout réussi, des chansons mythiques, des couleurs de cheveux sublimes, il a été anobli par Elizabeth II, la grande Zaza, McCartney est sir, ce qui chez nous quand on le dit lui donne un côté total non-genré assez chic. Il a 79 ans, ce qui est super dans le rock, parce qu'en général à 27 piges la police vous retrouve tout raide à l'hôtel Baladins de Los Angeles étouffé dans votre vomi, avec un ou une fan à poils allongé dans le lit qui dit "3 jours qu'il bougeait plus mais j'ai pas fait le rapprochement, mardi on a zappé sur Public Sénat, j'ai cru qu'il dormait".

McCartney a tout, il devrait être zen, moi à son âge, je serai assis en tailleur dans un jardin japonais et je dirai à de jeunes humoristes venus me demander conseil "tu sais, Pedro, ton père Guillermo était l'un des meilleurs de sa génération, les blagues sur son pénis cachaient une vraie réflexion sur l'époque", à 79 ans je serai au-dessus de la mêlée. C'est pour ça que McCartney m'a déçu lundi dernier, quand, interviewé par le New Yorker, c'est comme le Parisien mais sans rats, on lui a demandé ce qu'il pensait de la tournée des Rolling Stones, il a déclaré "je ne suis pas sûr que je devrais dire ça, mais c'est un groupe de reprises de blues, c'est ça que sont les Stones, notre champ était plus vaste que le leur". Je me suis dit "55 ans plus tard, il en est toujours à titiller les mecs d'en face", c'est comme si Booba en 2050 dans une vidéo sur TikTok disait "sais quoi Kaaris, je vais venir avec mon crew te choper à la sortie de la pension des tulipes, ton déambulateur on va te l'enfoncer dans le rectum".

Que McCartney en 2021 dise des Stones que c'est un groupe de reprises, je trouve ça pathétique, il faut dire que je déteste les clashs, quand Cyril Hanouna s'en était pris à Arthur, j'avais pleuré pendant 3 semaines. C'est à ce moment-là qu'on m'a diagnostiqué cette dépression. Moi j'ai toujours aimé les Beatles et les Stones, pourquoi choisir, jamais je ne fais de choix, la seule fois où je suis allé chez McDo, j'ai pris tout, 137 euros 20 ça m'a coûté, j'ai été sacré client de l'année, le clown Ronald McDonald en personne m'a tripoté dans la réserve après avoir avalé la clé de la porte. Je me souviens, il avait alors dit "c'est pas bon, mais c'est plus dégueu qu'un Big Mac". Je refuse de choisir, pour mes toilettes, je n'ai pas pu départager Jacob Delafon d'Idéal Standard, du coup, j'ai 2 cuvettes. Je fais pipi dans les deux, je passe de l'une à l'autre, on dirait les Grandes Eaux du Château de Versailles. Comme j'ai le même problème avec tout, j'ai aussi 3 lits, si Boucle d'Or déboule chez moi, ou Marion Maréchal c'est pareil, elle va se dire "ça, c'est la cahute des 3 ours, je vais boire toute la soupe de l'ourson", et je devrais retourner à Carrefour City acheter de la soupe.

