Ce matin, Tanguy nous parle des albatros à sourcils noirs, espèce monogame, qui, à cause du réchauffement climatique, divorcent à la chaine …

Je ne sais pas si vous connaissez l'albatros à sourcils noirs, c'est un animal fascinant, il ressemble un peu à Raymond Domenech, mais avec des plumes. L'albatros à sourcils noirs se nourrit de calamars et de crustacés, comme ta sœur quand elle part en week-end à Dieppe. Et il a au niveau des narines une glande de dessalage qui lui permet de boire l'eau de mer, écologiquement c'est un plus parce qu'il n'a pas à acheter de Cristaline, d'ailleurs chez Leclerc il y a pas un albatros. Sinon l'albatros à sourcils noirs est monogame, ensuite quand ses sourcils blanchissent, avec l'âge, je pense qu'il se met à baver devant les petites femelles albatros, il devient polygame.

Au départ, plein d'illusions, il se dit "toute ma life je vais aimer la même", les jeunes albatros essaient de se rouler des pelles, mais à cause de leur bec, ils se blessent s'ils le font, donc très vite ils se tournent vers la bouffe, comme tous les gens qui n'ont plus de libido. C'est pour ça que chez nous les jeunes peuvent survivre avec un demi-sandwich Subway sur trois jours, leur énergie sexuelle maintient leur corps entier en érection et que les plus vieux ne pensent plus qu'à bouffer, Alain Duhamel n'a pas fait l'amour depuis 83. Mais par contre il fait une très bonne blanquette. Tout ça pour vous dire que l'albatros à sourcils noirs est monogame, ils se rencontrent, tombent amoureux, se disent "ouah, ouah" dans un creux de rocher qui fait office de chapelle, et font des bébés albatros.

Sauf que l'homme, cette enflure, cette aberration de la nature, à part Faustine Bollaert qui est super parce qu'elle écoute les gens, l'homme a tout gâché. A cause de lui, il y a le réchauffement climatique, cette horreur qui fait chouiner Greta Thunberg et nuit à l'industrie du sous-pull, à moins que Damart se repositionne sur le secteur du string, ils sont foutus.

Et le réchauffement, j'ai lu ça sur le site "Futura Sciences", perturbe la sexualité des albatros, avant il avait déjà perturbé celle de Nicolas Hulot, ou c'était lui tout seul qui se l'était perturbé, on ne sait pas. Figurez-vous que les albatros divorcent à la chaine, des chercheurs les ont observés dans les iles Falkland, c'est tout au sud, vous voyez l'Essonne ? Bon bah c'est plus au sud, quand vous arrivez sur Perpignan, on vous dit "il y a encore un bout de route". Ils les ont observés de 2004 à 2019, si vous pensez avoir une vie pourrie, dites-vous qu'il y a des gens qui passent 15 ans à regarder des oiseaux. Et le résultat de ces recherches est clair, les albatros, qui avant restaient sagement en couple, comme Pierre Arditi et Evelyne Bouix mais en moins axés sur la social-démocratie, se séparent. Oui, c'est une triste histoire, qui prend l'esprit de Noël, le retourne et le défonce. Mais alors, va me dire Daniel, qui est très branché amour dès lors qu'il y a 15 personnes avec des accessoires en caoutchouc et que le château est correctement référencé sur Google Maps, pourquoi les albatros divorcent-ils ? Et bien c'est simple comme "désolé j'te fais pas la bise, il y a le Covid", le nouveau "simple comme bonjour", c'est parce que chez les albatros, quand le couple peine à faire des petits il se sépare. Les albatros sont basiques, les sentiments ils s'en cognent, si vous faites lire du Alexandre Jardin à des albatros, ils vous répondent "ouais, bof".

