Hier, j’étais plongé dans une mélancolie abyssale, autrement dit j’avais pô la patate, comme tous les dimanches. Je hais le dimanche, cette journée qui ressemble à Michel Barnier, lente, triste, peuplée de familles à trottinettes et de gens qui brunchent. Le brunch, c’est à la fois un petit dej et un déj, il y a de tout, café, pain, salade, saumon, confiture, œuf, c’est préparé par des cuisiniers cinglés qui ont décidé de foutre dans votre assiette tout ce qu’ils trouvent, une fois dans la mienne j’ai eu un pigeon mort, des clés de bagnole. A un moment un toast a bougé, dessous il y avait un stagiaire de 3ème, et allez manger ça, c’est plein de sébum, vous plantez une fourchette, ça gicle. En plus dans les brunchs ils mettent des pignons de pin partout, j’en peux plus de cette mode des pignons de pin, rien que depuis janvier j’en ai plus bouffé que 17 familles d’écureuils.

Tout ça pour vous dire que le dimanche, j’ai envie de me tailler les veines, à l’aide d’un chandail lavé avec Lenor parce que je ne souhaite pas réellement mourir. Et dans ce cas, il y a 2 solutions :

1. Sortir de la mélancolie grâce à une activité rigolote, comme regarder le replay des années Sébastien sur C8.

2. S’y complaire en allant encore plus profond dans la déprime, et c’est ce que j’ai fait.

Je me suis donc rendu sur Google et j’ai tapé Jean-Yves Le Drian, Le Drian, c’est le ministre des affaires étrangères, un breton livide qui dégage la même joie qu’un hamster s’étant pris la patte dans sa roue, les anglophones l’appellent "The French Marylin Manson". Là je tombe sur un article du Monde intitulé « sous-marins : Le Drian dénonce une rupture de confiance », et je me dis « cré vin dieu, v’là que Le Drian parle comme chez Darty, si ça se trouve il y bosse, mais d’où ils font des sous-marins ? », la dernière fois que j’y suis allé j’ai plutôt vu des télés 4K, je me souviens, elles diffusaient LCI, l’émission d’Arlette Chabot, donc j’avais demandé s’il y avait quelque chose de plus récent, le vendeur m’avait dit « non, c’est la dernière, elle est super, elle est sud-coréenne », j’avais répondu « pas du tout, je connais Arlette, elle est née à Chartres », bref, on avait eu du mal à se comprendre.

Et cette histoire de sous-marins, c’est une affaire sordide, qui montre qu’on ne peut pas faire confiance aux étrangers, la gauche vous ment, surtout aux australiens. Les australiens sont des ordures, la lie de l’humanité, j’espère qu’ils vont tous se faire bouloter par des koalas bigleux qui les confondront avec des branches d’eucalyptus.

Les australiens ne nous ont rien apporté de bien, à part Nick Cave. Et les boomerangs, sans lesquels l’émission d’Augustin Trapenard s’appellerait "Rencontres matinales impromptues", ce serait ridicule.

Figurez-vous qu’en 2016 on avait vendu à ces crevures 12 sous-marins à propulsion diesel, donc avec une vignette Crit’Air 5, si vous essayez de remonter la Seine avec, vous vous heurtez à Anne Hidalgo avec un tuba qui crie « moi vivante, femme libre, puissante, d’origine modeste, belle et charismatique que je suis, vous ne passerez pas ». Bon. Le contrat est alors de 56 milliards de dollars, c’est énorme, même Jeff Bezos quand il va faire une crapette dans l’espace dépense moins, à l’époque c’est Le Drian en personne qui le refourgue, les australiens le voit, se disent « il a pas l’air bien, il va faire une connerie », ils ont pitié, ils signent le contrat.

Le Drian est alors ministre de la défense, parce qu’il a fait tous les ministères, je pense qu’il s’agit d’une collection, il était trop vieux pour collecter les cartes Pokemon ou les MST, donc il s’est dit « les ministères, c’est pas mal ». Et là, il y a quelques jours, paf, argh, zut, les australiens cassent le contrat, vous quand vous voulez résilier Free il y a 110 clauses qui vous empêchent de le faire, mais un contrat à 60 milliards, on peut dire « non, j’en veux plus », et le fourrer dans la poubelle jaune. Donc les australiens, ces pourris, ces fils de kangourou à la poche trouée, ont pris à la place des sous-marins de Joe Biden, lui sous ses allures de vieux grigou à moitié fini, est en fait le vendeur du siècle, il arriverait à refiler un recueil de blagues de pets de Jean-Marie Bigard à Bernard Pivot. Pour résumer le dossier, les sous-marins de Biden sont propulsés au nucléaire, ça permet de rester longtemps sous l’eau, les nôtres au diesel toutes les 400 bornes il faut passer à la pompe, c’est au Super U de Sidney qu’il est le moins cher mais il faut mettre le sous-marin sur roulettes, c’est compliqué.

