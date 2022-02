Tanguy est tombé sur un article du site d'Euronews intitulé "des scientifiques ont appris à des épinards à envoyer des e-mails", Des ingénieurs aux Etats-Unis ont réussi à greffer des capteurs à des plants d'épinards capables de repérer des matériaux explosifs. Tanguy nous explique…

Vous le savez sans doute si vous m'adulez, je suis végétarien. Attention, pas militant, je peux être entouré de mangeurs de viande, je ne juge pas, on a tous nos déviances. On n'est pas tous obligés d'être de belles personnes. Moi-même parfois je suis à deux doigts de craquer, à la supérette, quand je passe devant le stand Justin Bridou, et que je vois le visage placide de Justin, ce béret, cette moustache, cet air de dire "ah pour le 1er tour je me tâte entre Le Pen et Zemmour", je ne sais pourquoi, mais tous les types à moustache je les fais plus ou moins comme Jean Castex. Tenez Yann Arthus-Bertrand "hé bé la planète elle va pas bien". Charles Bronson "toi je vais te la péter ta gueule". Arthur, le chanteur de Feu Chatterton "en fait, c'était peut-être pas une super idée cette moustache parce que les groupies se tapent le bassiste". Saddam Hussein en 90 "tiens je vais envahir le Koweit, il y a des réserves de pétrole infinies là-bas, je pense que les pays occidentaux vont me laisser faire". Daniel Morin " foutredieu, il va arrêter avec ce gag sur les moustaches ce con, parce que ça devient un peu long".

Bon, vous avez compris l'idée, je suis végétarien, pas végan, je vois une poule, je suis capable de lui dire "toi c'est bon mais je prends les œufs, tes futurs enfants", pour les poules, je suis un nazi. Si un jour les poules prennent le pouvoir, je serai jugé au tribunal de Loué dans la Sarthe pour crime contre la poulité. Tout ça pour vous dire que je me rabats sur les légumes, j'en connais 300 différents, plus qu'un lapin ou Aymeric Caron, pour les distinguer Aymeric Caron c'est celui qui ne fait pas caca dehors, ou alors il faut qu'il soit vraiment bourré. Donc sur le net tandis vous lisez des articles sur le nouveau mec de Kim Kardashian, ce pauvre type à qui on répond chez Etam quand il veut lui faire un cadeau "ah bah on n'a pas cette taille là" (oui, je parti du postulat qu'on est tombé sur une vendeuse à moustache). "On n'a pas cette taille, allez voir les tentes à Décathlon". Pendant que vous, vous lisez les potins people, moi je lis des trucs sur les légumes, j'ai toujours eu une passion pour les légumes, petit déjà ma blague préférée était une blague de légumes, vous voulez que je la fasse ? OK, vous savez ce que c'est, une tomate avec une cape ? Super-tomate. Oui, bon, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, le secteur de l'humour était vierge, il n'y avait eu ni les Bodin's ni Patrick Bosso. Marlène Schiappa n'était pas née. Et vous savez ce que c'est, un concombre avec une cape ? C'est juste un con de concombre qui essaie d'imiter super-tomate.

Voilà, donc là, l'auditeur de France Inter est effondré, il a déjà dû appeler le magazine Causeur pour dire à Élisabeth Lévy "je rejoins votre combat, j'ai réservé un tractopelle chez Kiloutou, venez, on attaque la Maison de la Radio". Dans l'exemple l'auditeur de France Inter n'a pas de moustache, ça s'entend à son accent. Donc il faut que je rajoute du fond, et bien tenez, je vais parler des épinards, vous voyez les épinards, on les fait à la crème, c'est ce qui les différencie des tournevis. Et bah je suis tombé sur un article du site d'Euronews intitulé "des scientifiques ont appris à des épinards à envoyer des e-mails", alors 1er réflexe, j'ai vérifié que l'article n'avait pas été posté dimanche à 3h07 du matin, parce qu'on aurait pu penser que les journalistes étaient sous l'emprise de la drogue, leur lot quotidien, Ruth Elkrief il faut la voir dans les clubs uriner dans les mojitos des gens en hurlant "j'adore l'acid house" alors que la boite passe Les Démons de Minuit. Mais en fait, non, c''est une vraie info, des ingénieurs aux Etats-Unis ont réussi à greffer des capteurs à des plants d'épinards capables de repérer des matériaux explosifs, exemple, Alexis Le Rossignol se fait retourner par Daech, le chef, Abou-Bibou al-BabacarOuétu, lui dit "t'inquiète, si tu nous rejoins, on te fera une dérogation et tu pourras quand même manger des rouleaux de jambon".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !