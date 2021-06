Récemment, Tanguy Pastureau est tombé sur un article de "Courrier International" expliquant qu’en Chine, chez les millenials, la mode est de se faire tailler les oreilles en forme de pointe...

Tout le monde n’a pas la chance d’être Clara Luciani, de belles chansons, une belle voix, de beaux cheveux, c’est la 1ère fois que je fais des compliments à un invité, en général les invités, j’en ai rien à foutre. 4 ans de Nagui, ça m’a transformé, son côté solaire, positif, Nagui, c’est Yannick Noah avec des baskets. Je suis en train de m’ouvrir à la vie, telle une pâquerette avant l’arrivée de la vache qui flatule.

Mais bon, dans 10 jours, ce sont les vacances, je vais être libéré de l’emprise psychologique de Nagui, et sur la plage, tandis que tout le monde fera des châteaux de sable, sauf le fils de Zaz qui fera une yourte de sable, moi je me jetterai sur des bouts d’huîtres afin d’en finir avec la vie. Ce qui ne fonctionne pas, sinon au Cap Ferret en août il n’y aurait plus personne et donc à Paris à la rentrée il n’y aurait plus personne, parce que là-bas tout le monde est parisien, même le vendeur de cannelés du marché prend des cours d’accent du sud-ouest avant de venir, en fait, il est de Saint-Ouen. Par réflexe, parfois, il fait des canelés au shit, il y a des pères de famille qui en bouffent, ils se désapent en jouant des castagnettes avec leurs chaussures bateau et crient « au prochain scrutin je vote à gauche ».

Je déteste l’été, cette saison pourrie pleine de bars de plage qui diffusent la compil Bouddha Bar vol 32, t’as l’impression de vivre dans le lobby d’un hôtel Kyriad qui a envie de se la jouer Costes, et qui te fait la salade niçoise à 32 euros juste en la rebaptisant Poke Bowl de la Riviera. L’été, c’est la saison des claquettes, ces chaussures hideuses qui font un clac contre le talon à chaque pas, si bien qu’au lieu de ne plus supporter les gens quand ils sont dans la pièce, tu ne les supportes déjà plus quand ils se dirigent vers la pièce.

Le seul avantage de la France l’été, c’est qu’on n’est pas bousculé, il n’y a pas de nouvelle mode un peu folle chaque été, là on est toujours sur les Spritz qui ont été lancés il y a 5 ans, et bien défoncés, un petit Magic System de 2012, il y a tous les touristes qui guinchent, même Jean Messiha s’il va à Antibes, vous le lancez là-dessus à 23h, il se met à crier « bougez bougez, akouba yoyo », avant de hurler « allez DJ, fous-nous un petit Cheb Mami ».

Non, pour avoir les nouvelles tendances, il faut aller en Asie, précisément en Chine, eux, un labo mal fermé, une chauve-souris qui fait la conne avec les éprouvettes, qui ensuite fréquente d’un peu trop près un pangolin, paf, la planète entière ensuite se met à porter des masques. Ils savent lancer les modes. Et récemment, je suis tombé sur un article de Courrier International expliquant qu’en Chine, chez les millenials, ces jeunes nés à l’époque où j’avais mes premières douleurs au dos, la mode est de se faire tailler les oreilles en forme de pointe. En Chine, on appelle ça les oreilles d’elfes, du nom de ces petites créatures à la con qui vivent dans les fougères, comme les mecs au bois de Vincennes.

Yu Wenlin, un chirurgien chinois spécialisé dans l’otoplastie, l’intervention chirurgicale consistant à recoller les oreilles, qui n’existait pas en 1888, c’est pour ça que Van Gogh est resté comme une buse avec un bout d’oreille qui pendouille, notez que de nos jours il aurait pu avoir une ristourne sur les Air Pods en en achetant seulement un, bref, ce chirurgien dit qu’actuellement, il fait 6 opérations d’oreilles d’elfes par jour. C’est-à-dire que les jeunes entrent en tant que jeunes, ils ressortent en elfes, en Chine tout est possible, si vous demandez à être un schtroumpf, les mecs vous implantent une petite queue bleue en silicone en bas du dos, le problème ensuite étant que chez Etam il faut demander des culottes avec un trou. Ce qu’on trouve, certes, mais plus du côté de Pigalle, et ce n’est pas pensé pour les Schtroumpfs, à la rigueur pour Gargamel s’il est un peu chaud mais c’est tout.

