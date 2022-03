BHL est allé à Odessa et vendredi sur BFM il déclarait avoir tagué les mots "liberté, égalité, fraternité". Et Tanguy pense que même si les Russes ne lisent pas le français ils seront quand même déstabilisés…

C'est le 25ème jour de la guerre en Ukraine, et en France, on résiste, nous, du moment que c'est loin de chez nous, on est héroïques. Déjà, Bernard Henri-Lévy, du studio Camille Albane, s'est rendu en Ukraine, les Russes s'apprêtaient à fuir, dans le cas où il aurait été accompagné d'Arielle Dombasle, mais il y est allé tout seul, en célib'. Il a fait toute l'Ukraine, parce que lui ne visite que des pays en guerre, si vous voulez le voir un jour dans la Nièvre, il faut raser Nevers, et là seulement il viendra. Parfois à Paris, il s'arrête devant un bâtiment, il dit "oh la la, ça a été détruit, qu'est-ce qui s'est passé", et là il y a un chef de chantier qui répond "non mais en fait on construit un ensemble logements plus bureaux, c'est pour ça qu'il y a pas de toit".

Donc BHL est allé à Odessa, ensuite il est revenu en France, il a réintégré son habitat naturel, les médias, vendredi il était à BFM, et a dit "j'ai tagué les mots liberté, égalité, fraternité" sur une barricade de la ville, attention, avec ce qu'il y a de meilleur, il a pris une peinture Dulux Valentine en spray. La gamme extrême satin, c'est BHL, on est sur du premium. Bien sûr, les Russes ne lisant pas le français, ils pensent que c'est juste un graffiti comme on en trouve dans les toilettes d'aire d'autoroute, genre "mec TBM vient ici tous les jours à 18h", et ils se marrent. Mais c'est un début, on les a déstabilisés moralement, si en plus on leur envoie Yseult, l'Angleterre Susan Boyle et l'Italie Toto Cutugno après qu'il s'est fait repousser sa nuque longue, je pense qu'ils vont finir par rendre les armes.

Autre acte de résistance fort de la part de l'occident, aux États-Unis, une fondation d'astronautes organisait un évènement intitulé "la nuit de Yuri", du nom de Yuri Gagarine, ça a été le 1er humain à aller dans l'espace, ça ne lui avait pas plu d'ailleurs. Le problème, c'est qu'il n'avait pas pu se baser sur les commentaires TripAdvisor, vu que c'était le 1er, il n'y en avait pas, ça m'a fait ça quand j'ai voulu faire du tourisme au Havre. Yuri Gagarine est mort en 68, Poutine avait 16 ans, donc s'il l'a croisé un jour, c'était par hasard à la maison de la presse, Gagarine prenait un journal sur l'espace, Poutine Domination Mondiale magazine, mais c'est tout. Et bien "la nuit de Yuri" a été débaptisée, juste parce qu'il était russe, on annule les Russes, moi en soutien au peuple ukrainien, j'ai arrêté de lire Tolstoï, à la place je lis Guillaume Musso, ça me repose. Là j'attends avec impatience que la Chine entre dans le conflit pour arrêter de lire Lao-Tseu. Lao-Tseu a dit "l'échec est le fondement de la réussite", ça n'a rien à voir avec le sujet, mais je me dis que peut-être Anne Hidalgo nous écoute. Six mois de campagne électorale et des sondages à 1,5%, je me dis que si grâce à ça elle découvre le taoïsme, tout n'aura pas été vain.

On résiste, même en France, on est mignons, on fait des marches pour la paix, hier Mélenchon a marché pour la 6ème République, dès qu'on a quelque chose à dire, on marche, cet été j'ai croisé des randonneurs sur le GR 14, je leur ai dit "d'accord, mais quelles sont vos revendications?". Poutine est en roue libre, il voit des nazis partout, le mec vit dans la Grande Vadrouille, récemment il a tiré sur un théâtre, on a vérifié, il n'y avait pas de représentation des Bodin's, donc quel est le but? Et nous on est là à allumer des bougies en disant qu'il est méchant, tu parles ça lui fait peur. Mais attention, ça c'était avant l'initiative courageuse d'enseignants vendéens, qui proposent de rebaptiser un collège, le collège Soljenitsyne, une personne que détestent les dyslexiques. Ils disent que ok, Alexandre Soljenitsyne s'est battu contre le régime soviétique, il a dénoncé les goulags, qui étaient des camps de travail forcé, donc pas de RTT, le C.E, inexistant, à la cantine, c'était des omelettes aux cailloux, nul.

