En Suisse, deux personnes sont devenues bleues après avoir ingéré des particules d'argent pour leurs qualités antibactériennes. Tanguy nous explique...

Ce week-end je lisais la presse suisse, parce que j'aime le calme, la sérénité, bon, il y a quand même des faits divers, un homme a été arrêté à Genève pour avoir traversé en dehors du passage piétons. Hors de lui, il aurait murmuré "vous êtes pas super-gentils en fait" à des policiers qui, confrontés à cet accès de violence, ont été pris en charge par la marque Lindt qui leur a préparé un bon chocolat chaud.

La Suisse, c'est une nature préservée, une éducation au top, dès l'âge de 4 ans ½ les enfants savent monter un business plan, et des lacs qui ont gardé leur pureté originelle, parce qu'ils ne se sont pas retrouvés dans une chanson de Michel Sardou, eux. Bref, c'est un beau pays, mais peuplé de cons. Alors en proportion, pas plus que le nôtre, mais pas moins non plus.

Par exemple, je suis tombé sur le site de la RTS, Radio Télévision Suisse, sur un article intitulé "intoxiqué par des particules d'argent, il a désormais la peau bleue à vie". Alors je sais ce que vous vous dites, avoir la peau bleue, c'est formidable, si vous êtes pédophile et que vous entrez en bonnet dans une librairie de jeunesse, les gosses vous prennent pour un Schtroumpf et vous tâtent à l'arrière pour voir si vous avez une petite queue. Mais au quotidien, avoir la peau bleue, c'est pénible, quand on se baigne, il y a toujours quelqu'un pour penser que vous faites un choc thermique, pendant 10 mois vous avez fait des abdos pour avoir un six-pack à faire suer la gueuse, et résultat le maître-nageur vous enroule dans une couverture de survie. Vous ressemblez alors tellement à une papillote de Noël que vous vous mettez à débiter des citations de Lao-Tseu sur la vie et la mort. Donc avoir la peau bleue, mauvaise idée, en plus sur Apple il y a pas un émoticône qui a votre couleur, donc vous vous foutez une tête de racisé, et votre interlocuteur vous taxe d'appropriation culturelle, un enfer.

Or en Suisse, il y a déjà deux personnes bleues, dont un monsieur d'un mètre 92 qu'on appelle le Grand Bleu. Pourquoi sont-elles devenues bleues, et bien parce qu'elles ont ingéré des particules d'argent, ça ressemble au saladier d'argent de la Coupe Davis si Joe Biden avec ses fausses dents en titane l'avait broyé, en pensant que dessus il y avait des petits fours. En fait, petit point Doctissimo, l'argent est utilisé depuis l'Antiquité, période démarrant par l'avènement de la Mésopotamie et se terminant par les débuts en télé de William Leymergie, pour ses qualités antibactériennes. Or depuis, on a de vrais médicaments, mais une frange de la populace pense encore que boire de la poudre d'argent dans de l'eau protège contre les virus, ça revient à aller se faire tripoter par un rebouteux en T-shirt I love Panoramix quand on a de l'eczéma, alors qu'il y a des crèmes adaptées. Et avec le Covid, cette cochonnerie qui a déjà causé des millions de morts, dont celle de la bise et du cinéma français, bah plein de gens se sont tournés vers les médecines alternatives.

