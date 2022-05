Les scientifiques sont perplexes, en une semaine, hors Afrique, on a eu plus de cas de varioles du singe qu'entre 1970 et début mai 2022. Tanguy a donc bien naturellement passé son week-end à se documenter sur la situation.

Hier, j'étais bien, comme tous les dimanches, parce que j'ai une passion qui est ne rien foutre, ma 2ème passion c'est branler que dalle, j'étais apaisé, je regardais du haut de la terrasse de mon penthouse le peuple en contrebas en train de se faire la bise, et je me disais "certes, ces gens sont vulgaires, ça grouille comme des insectes", je leur lançais des petits cailloux, comme vous m'avez appris à le faire, Nagui. Et en même temps, je me réjouissais de voir la vie reprendre ses droits, ah qu'on est bien sans le Covid, hier, je crois que sur 20-30 secondes, j'ai été heureux. J'ai levé la tête, les nuages avaient la forme du corps de Gabriel Attal, les oiseaux piaillaient, tout était beau, fluide, j'ai fait un signe de la main à mon voisin de rooftop, Xavier Niel, qui m'a dit "pas mal, ta piste d'atterrissage d'hélicoptère", j'ai répondu "tout ça avec tes impôts, mec". Je romance un peu, pour que Daniel Morin, qui a négocié le salaire pour ses chroniques en 94, à l'époque où il n'y avait pas de limites, puisse se projeter.

Bref, je me sentais aussi bien que Kylian Mbappé quand on lui parle de la hausse du prix de l'essence et qu'il répond "sincèrement, je m'en tape". Quand soudain, mon 06 s'est mis à vibrer, au départ j'ai cru qu'il s'agissait d'un SMS de ma sœur, mais je n'ai pas de sœur, donc je me suis dit "ça doit être autre chose". En fait, c'était une alerte de BFM-TV intitulée "variole du singe : ce qui inquiète les scientifiques", et là j'ai crié à Xavier Niel "Xav, que sais-tu sur la variole du singe ?", il m'a répondu "attends, je démarre ma box orange, je fais une recherche sur le net". Je lui ai dit "mais t'es pas chez Free ?", il m'a répondu "non, ça marche pas et le service client est pourri". Là, je redescends dans mon salon, Laeticia Casta me dit "qu'est-ce qui t'arrive bébé, t'es tout pâle", je lui dis "que faites-vous chez moi ?", elle me dit "bah tant qu'à t'inventer une vie pour tes chroniques, fais ça en grand'", elle crie "allez les filles" et là, sortent des placards Sophie Marceau, Monica Bellucci et Faudel, qui me dit "je suis plus nulle part, t'as peut-être au moins une place pour moi dans une chronique ?".

Je tape sur Google Actu "variole du singe", et là je réalise que les médias ne parlent que de ça, Elisabeth Borne est désespérée, elle est 35000ème dans le classement des recherches Google, derrière les termes Rubix Cube et Soca Dance. Après le Covid delta, omicron, BA.1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà-t'y pas qu'on va se taper la variole du singe, ces bêtes qui se grattent le cul et bouffent des cacahouètes, comme les supporters de foot. Je remonte sur mon rooftop, crie à l'attention de Dieu "mais pourquoi ? Oui, dans les années 2000 on a tous à un moment porté des pantacourts, mais n'es-tu pas censé nous pardonner dans ta miséricorde, même Hillary Clinton a pardonné à Bill".

Donc j'ai passé le reste du dimanche à me documenter sur la variole du singe, je n'ai pas envie de la choper, parce que ça provoque de la fièvre, bon, ça va, des douleurs musculaires, ça va, à l'âge que j'ai j'en ai naturellement, la 1ère chose que je dis c'est "aïe", la 2ème c'est "sa mère", et là il y a Faudel qui me dit "je n'aime pas quand tu es vulgaire". Mais la variole du singe provoque aussi une éruption d'énormes boutons, rempli de pus, si vous la chopez, vous avez tellement de liquide en vous que les gens vous appellent Jean Lassalle. Les gosses vous voient, ils vous prennent pour un Pokémon. Or moi, je refuse d'avoir des gros boutons, il y a 35 ans, j'ai vaincu l'acné, c'est pas, maintenant que la maturité me donne ce côté irrésistible, pour me payer la tronche que j'aurais dû avoir en 87 si mes parents n'avaient pas claqué leur livret A dans l'achat de Biactol. Le Covid, il filait une bonne claque dans la tête, mais au moins on restait sexe.

Ah, j'ai horreur des maladies qui dégradent physiquement, vous vous rendez compte que dans les pays où il y a encore la lèpre, parfois des gens perdent leurs clés de bagnole, disent "c'est bizarre, je les avais dans la main", et là ils réalisent qu'ils ont aussi perdu leur main. Ils se retrouvent à tenter de courir après le chien qui est parti avec, et là ils réalisent qu'ils ont aussi perdu leurs pieds, ils disent "ah bah je me disais aussi que j'avançais pas".

