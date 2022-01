Tanguy qui en principe a horreur des surnoms est tombé sur un reportage à propos du cannibale des Pyrénées. Il nous explique l'origine de ce surnom...

J'ai horreur des surnoms. Par exemple, un couple dont les membres s'appellent l'un l'autre "chouchou" et "bébé", ça donne envie de brûler leur maison, on le fait pas, bien sûr, au prix de l'essence. C'est devenu un luxe d'être pyromane, je pense qu'en août dans le Var le seul à pouvoir se permettre de foutre le feu à une forêt ce sera Bernard Arnault.

Et un surnom, ça en dit long sur la personne. Par exemple, Michel Fourniret, on ne l'appelait pas Mimi ni gros poussin, mais l'ogre des Ardennes, bah ça n'incitait pas à le côtoyer, déjà "des Ardennes" on se méfie, autant que "de Lourdes" pour ceux qui aiment les orgies satanistes, je pense à Laurent Romejko mais il y en a d'autres. Donc si on ajoute "l'ogre" on sait qu'on n'est pas sur une belle personne. Émile Louis, ce conducteur de bus qui aurait mieux fait de se concentrer sur la route, pareil, il avait un surnom, "le boucher de l'Yonne". Bah ça l'a coupé des véganes, c'est un type qui aujourd'hui ne pourrait pas vivre dans le 11ème arrondissement. Au contraire, il arrive qu'un surnom exprime le fait qu'une personne est peu dangereuse, François Hollande était surnommé Babar ou Flanby, donc même coincé avec lui dans un ascenseur avec du GHB et une tronçonneuse, on savait qu'il n'allait rien de passer de mal.

Alors que le surnom de Manuel Valls, qui est Judas catalan à excès de sébum, fait froid dans le dos. Un surnom, ça reflète ce qu'on est, Attila c'était le fléau de Dieu, Patrick Sébastien le roi de la bifle, c'est un repère social qui permet de situer chacun. Margaret Thatcher, la dame de fer, on savait qu'on n'avait pas affaire à une rigolote, alors que Yannick Jadot, qu'on appelle le petit bonhomme en fougère bio, de suite on a envie de boire avec lui un tchaï vêtu seulement d'un slip de lin fabriqué de manière équitable par des gens de gauche du Niger, avec le nez, parce qu'ayant sauté sur une mine, il ne leur reste plus que la tête, ce qui fait qu'au foot ils sont systématiquement le ballon. Ne pas avoir de membres, ça a vite fait de vous désavantager, depuis qu'il n'y a plus la bise et qu'on checke les gens, celui qui n'ont pas de bras perd ses amis, qui disent de lui "niveau convivialité, pardon, mais Sylvain a beaucoup baissé".

Pourquoi est-ce que je vous parle des surnoms, et bah parce que ce week-end, j'ai mis CNews, j'avais envie de voir des gens s'engueuler en plateau. Le principe de CNews est simple, on réunit 4 personnes, de bords politiques variés, ça va de la droite extrême à la droite nationale en passant par la droite patriote, puis on dit soit woke, soit Taubira, soit migrant, et on écoute les personnes hurler. Mais malheureusement, je suis tombé sur un reportage à propos du cannibale des Pyrénées, surnom, alors le mot cannibale déjà, fait peur, parce qu'on a des aprioris forts sur les cannibales, on se dit "c'est pas possible, avec UberEats en 2 clics on trouve toutes les cuisines du monde, vous tapez foie de veau fourré au sushi à la banane plantain il y a une réponse, et certains, malgré ce choix incroyable, préfèrent manger Sylvie, leur cousine". Alors, j'entends ce que répondront les cannibales, "oui, l'avantage avec Sylvie, c'est que je l'ai vu grandir, la traçabilité est top, à part pour son BTS pendant 2 ans à Caen, elle a toujours vécu dans le bocage, à l'air libre", d'accord. Mais moralement, un être humain ne doit pas manger un autre être humain, il y a des règles qui régissent la société, certaines ont été brisées, le port de la claquette par exemple est devenu courant, mais quand même.

