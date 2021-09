Tanguy nous parle ce matin d’un reportage édifiant sur le prix de l’eau vendue au McDo

L’autre jour, un midi, j’ai eu envie d’accéder à la beauté, de me caresser l’iris, comme quand on regarde un tableau de Monet, qui peignait des plantes et des fleurs, c’était le Silence ça pousse de l’époque.

J’ai donc mis le JT de 13h de Julian Bugier, ah Julian Bugier, il a tout, un visage parfait, une voix grave et chaude, un regard doux, il me fait tellement l’effet d’un feu de cheminée en janvier que si je le croise un jour, je pense que je lui jetterai une bûche.

J’étais donc là, à l’écouter parler, tout en faisant la vaisselle, nu avec juste des gants de vaisselle, j’ai appris qu’on faisait comme ça après avoir vu plusieurs films Dorcel où ça se pratiquait ainsi, ensuite une dame arrive et dit au monsieur « voilà ma gratounette », enfin, vous le savez, la vaisselle est un moment chargé d’érotisme, il faut savoir que les pré-ados connaissent en général leur 1ère érection en pensant à Bob l’Éponge.

Donc je regardais le JT de Julian Bugier, il y avait un reportage intitulé « évasion week-end » qui proposait de découvrir la Normandie, la Normandie c’est comme Dubaï mais sans soleil et avec des impôts, un envoyé spécial à Étretat témoignait sous la flotte que la Normandie c’était top, il était trempé et tremblait de froid donc je pense que le directeur de l’office du tourisme d’Étretat le tenait en joue depuis le haut de la falaise. Julian Bugier a aussi parlé des cookies, un reportage montrait un chef français à New York spécialisé dans le cookie, et là Julian Bugier a dit « et oui, il y a toujours un frenchy quelque part », phrase qui va avec tout, un reportage à Pattaya où au milieu des mineurs qui dansent, il y a un monsieur de la Somme, ça marche aussi, c’est très pratique.

Et à un moment, Julian Bugier a pris sa tête sérieuse, donc on a senti qu’on allait partir d’Étretat, je me suis dit « ah fuck, ils vont encore faire un truc sur les talibans, j’en peux plus de ces mecs hirsutes sapés dans du lin, si je veux voir des gens comme ça, j’ai suffisamment d’intermittents du spectacle autour de moi ».

J’ai voulu zapper, mais impossible, j’avais mes gants de vaisselle. Là, Julian Bugier a dit « je vais vous parler d’un scandale », j’ai frémi de terreur, qu’avait-il pu se passer, si ça se trouve un des frenchy qu’on trouve toujours quelque part avait dérapé, il avait répondu non à Amsterdam à un dealer qui proposait du shit, donc son comportement suspect avait alerté les autorités.

Mais Julien Bugier a dit « oui scandale, l’enseigne Mc Donald’s vend l’eau très cher », donc première chose, je me suis dit « aller chez McDo pour boire de l’eau, ça revient à trainer dans une librairie érotique quand on cherche à acheter le Grand Meaulnes ».

