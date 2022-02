Ce matin, Tanguy nous fait son débrief de ces premiers jours de guerre en Ukraine...

Aïe aïe aïe mais qu'est-ce que j'ai fait? Mercredi dernier, en invité, on avait Depardieu, il a été très gentil, il a mangé un stagiaire et deux tables donc il était rassasié. Et il a aimé ma chronique, il a ri, on s'est regardé, j'ai lu dans son œil cette admiration qu'on ne porte qu'aux plus grands. Et j'aurais dû profiter de ce moment d'intimité, c'est comme quand on fait l'amour, alors nous autres ne sommes pas concernés mais Guillermo, après l'avoir fait, alors que la personne à côté de lui n'est plus qu'une carcasse fumante, c'est là qu'il dit "bébé, ça te dirait de faire ma 1ère partie?" et je réponds "enfin Guillermo, no job in zob, comme disait Nicolas Hulot". Parce que le rire comme l'orgasme sont deux formes de jouissance, et après on donne tout à l'autre, donc j'aurais dû profiter de l'état de béatitude de Depardieu pour lui dire "gros loup, t'as le 06 de Poutine, peux-tu pas l'appeler pour le calmer, parce que là Poupou, il a plus que pété un câble, il a pété un gazoduc".

Mais je ne l'ai pas fait, Depardieu à la place a dû appeler son boucher pour lui dire de lui mettre de côté 3 bœufs pour le midi, "vite avant que Gérard Larcher passe" il a dû lui dire, et résultat, il y a la guerre. On suit ça sur BFM, on voit des images de l'Ukraine, un pays gris, encore moins fun qu'Isabelle Huppert, et je me dis "pourquoi vouloir aller là-bas, Poutine est fou, si c'est Macron qui avait décidé d'une invasion, il aurait consulté Blanquer, qui aurait dit "envahis Ibiza, il fait beau, le poppers est à 3 centimes", et 7 jours plus tard on envoyait le porte-avions Charles de Gaulle défoncer à distance tous les cabanons à surfeurs de la plage. Ensuite Macron retirait son slip, en hurlant "ah, enfin, faire exulter ce corps de chacal", la vie d'un type équilibré, quoi. Mais Poutine, enfermé dans son palais, qui veut restaurer la Russie des tsars, on ne pouvait pas juste lui offrir un Monopoly, parce qu'il aurait pu construire un hôtel à Kiev au lieu de détruire tout le reste.

La guerre est à nos portes, les amis, l'Ukraine est à 2h d'avion, 19 jours de marche pour Hugo Clément s'il veut préserver son bilan carbone. Et les Russes ont un arsenal militaire dément, même les noms de leurs armes font peur, ils ont un missile qui s'appelle Satan 2, et quand on appelle quelque chose Satan, c'est que ça rigole pas, prenez les chiens, ces êtres qui ont voté Valérie Pécresse à la primaire, un chien qui s'appelle Câline, on se dit "je vais lui faire guili-guili derrière l'oreille", mais un chien qui s'appelle Satan, on s'approche pas, trop risqué, il faut savoir que Martine Aubry, c'est un pseudo, elle s'appelle Satan.

Donc Satan 2, le missile, peut raser un pays de la taille de la France, en plus, sa technologie permet de tromper les radars ennemis, je sais pas, il se transforme en mouette, vous êtes à Honfleur, lancez un bout de Pépito à un volatile, et là, en fait, c'est le missile qui vous fonce dessus. Vous criez "ah non, purée, Honfleur c'est joli, va t'écraser au Havre, Satan, on s'en fout", et paf, c'est la fin. La guerre, en 2022, on a WhatsApp, Messenger, 10000 émojis sur Instagram, et les gens sont toujours pas foutus de communiquer? C'est quoi ce rapport de forces permanent que met Poutine, il connait pas le yoga, l'appli Petit Bambou pour se calmer, il a pas Amazon pour acheter un bouquin de Christophe André intitulé "devenir la meilleure version de soi-même par le câlin aux arbres et l'ingestion de salsifis ?". Comment un homme seul, appuyé par Xi-Jinping, le despote chinois chez qui on fait nos JO comme des moutons, peut déstabiliser à ce point le monde entier, envoyez-lui Pascal le Grand Frère ou Taubira, cette dame est plus sèche qu'une saucisse Justin Bridou.

