Hier c'était la journée de tous les meetings. Tanguy a tout suivi et nous fait un résumé minute par minute.

Hier, il faisait beau, je me baladais au Trocadéro, quand soudain j'ai vu des tas de gens arriver en criant "remigration", j'ai cru que c'était pour moi, j'ai pris ma bagnole, j'ai roulé 5h30, jusqu'à me retrouver dans le Morbihan. Là je mets France Info, et je réalise qu'il s'agissait du meeting d'Éric Zemmour, je me suis dit "mais quel con, ce n'est pas toi que ces personnes veulent remigrer, ce sont les noirs", or je ne suis pas noir, je le sais parce qu'en soirée zouk quand ça s'enjaille je suis le seul à dire aux autres "ça c'est mon espace de danse, ça c'est ton espace de danse, tu n'envahis pas mon espace, je n'envahis pas ton espace". Bon, vous avez la ref, c'est "Le Gendarme et les Gendarmettes".

Bah oui les loups, hier, il y avait meeting sur meeting, Yannick Jadot par exemple était au Zénith de Paris, il y est allé à vélo, le problème d'être à Europe Écologie les Verts, c'est qu'on a une vie pourrie. Les gens l'ont vu en sueur, ils lui ont demandé "c'était bien le meeting, tu t'es donné à fond, dis donc", il a répondu "non, j'ai pas commencé".

12h15, pendant que Jadot pédale, Marine Le Pen est en duplex sur France 3 depuis la Guadeloupe, où, pour résumer sa visite, dès qu'elle se met à causer on la bouscule, à la télé on l'a bousculée, sur un marché on l'a bousculée, elle a déjà plus bougé que les fesses de ta petite-nièce qui twerke sur TikTok. Pendant ce temps, Jordan Bardella annonce sur RTL que si Le Pen est élue, il n'y aura plus de viande halal en France ni de viande casher, il est fou, il va se mettre à dos toutes les mères juives, des dames qui donnent des coups derrière la tête de leur gosse de 35 ans quand il n'a pas donné signe de vie pendant 12 minutes. On va le retrouver mort dans une flaque d'harissa avec 20 boulettes enfoncées dans le gosier.

12h22, Marine Le Pen est à nouveau bousculée en direct, ce voyage en Guadeloupe pour elle c'est l'équivalent du Space Mountain. Le duplex s'interrompt, Macron, qui est en studio, se tourne vers Francis Letellier, se dit choqué, parce que techniquement Marine Le Pen est devenue une balle anti-stress, puis il parle de lui, il dit être je cite "à l'assaut, au contact", là Francis Letellier se dit "est-ce qu'il me chauffe, c'est un plan drague, et dire que les capotes de la rédac sont dans le bureau de Julian Bugier, parce que c'est lui qui a le plus d'occases", mais en fait, Macron parle juste de politique, comme d'habitude. Il ne s'intéresse qu'à ça, même au Cap d'Agde entouré de gens tout nus, il serait en train de lire les mémoires de Pompidou. Il est naturellement sous bromure.

13h26, le meeting de Fabien Roussel, le viandard fou qui kiffe aussi la vinasse, il a créé les Apéroussel, c'est entre Lénine et Monster Munch, démarre à Toulouse.

14h, celui de Yannick Jadot, qui devait débuter à 13h, n'a toujours pas commencé, Jadot, suite à l'effort physique dû à sa balade de vélo, est entre la vie et la mort, Anne Hidalgo, Lance Armstrong, Michel Drucker, toutes les stars du vélo, prient pour lui.

14h06, à Toulouse, Fabien Roussel regarde la foule et dit "vous êtes beaux car vous êtes le meilleur de la France", quand on trouve tout le monde beau, c'est qu'on est défoncé, 15 Apéroussel sur la tranche horaire 9h-13h, arrivé à 14, ça commence à se voir.

15h05 à Marseille, Mélenchon démarre son meeting, depuis la plage du Prado, il n'est pas en slip de bain, ce qui prouve qu'il n'a pas prévu de plan B si jamais ça prend pas.

15h05, Yannick Jadot, revenu à la vie, est sur scène, et c'est une date importante pour le hip-hop, parce que Yannick from the block, le be-boy des toilettes sèches, a invité le groupe Arsenik, lui a l'impression d'être dans le moove alors que les lascars passent plus sur Skyrock depuis 37 ans, vous lui présentez Benny B., il demande un selfie.

16h10 au Trocadéro, Marion Maréchal est sur scène, c'est la nièce du punching-ball pour antillais, il y a aussi Philippe de Villiers, le vendéen qui élève des aigles et des cracheurs de feu, puis Éric Zemmour arrive et crie "vous êtes 100000 réunis sous le ciel bleu de Paris", il avait dû faire un Aperoussel juste avant, d'où son enthousiasme.

16h40, Mélenchon, toujours aussi lyrique, cite Robert Desnos, que personne une fois passé le CP ne cite plus. Il appelle je cite, à l'instauration d'une société d'harmonie des êtres humains, entre eux et avec la nature, grosse impression d'être dans une pub pour Lou Pérac, avec des gens à moustaches, y compris des femmes, qui caressent des brebis. Mélenchon c'est devenu une Miss, non à la guerre, oui à l'amour, j'imagine que Sylvie Tellier, au 1er rang du meeting, s'est mise à crier "mais vas-tu donc te tenir droite, poufiasse ?".

