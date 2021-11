Ce weekend, Tanguy a appris qu'à Marseille, Éric Zemmour avait montré l'un de ses doigts, le majeur, en réponse à une dame qui lui avait d'abord montré son doigt à elle …

Ce week-end je suis resté à Paris, puisque je suis allé à Deauville jouer mon spectacle au théâtre du casino. Ce qui est super à Deauville c'est qu'il y a de plus en plus de Tesla, donc c'est silencieux, on entend mieux le vent, les gouttes de pluie, les mouettes qui, emportées par une bourrasque, viennent se taper contre la vitrine de la boutique Hermès.

Avant, dans ce genre de ville, il n'y avait que des kékés en Maserati qui faisaient ronfler leur moteur pour impressionner les filles, parfois il y en a une qui se mettait à minauder, je criais "non, pas ça jeune fille, inconsciemment tu perpétues la prédominance de la masculinité toxique", elle se retournait, me disait "va mourir, cousin de Philippe Poutou", et j'avais beau hurler "pas du tout, je lis "Le Figaro", je suis hanté par la beauté sépulcrale de Catherine Nay, je kiffe les lodens", ils partaient tous deux dans un dernier "vroum", me laissant seul devant mon café à… 19 euros 30.

Mais aujourd'hui avec les Tesla, c'est une révolution, seuls les riches très, très silencieux concluent, j'ai un ami riche qui est avec une femme depuis 3 ans, il ne lui a pas encore parlé, elle ne sait même pas de quelle nationalité il est. Bref, j'étais dans le 1.4, comme diraient les jeunes s'il y avait des jeunes là-bas, je marchais sur les planches en contemplant les noms des grands acteurs, Burt Lancaster, Gene Kelly, Kev Adams, quand soudain, mon 06 se mit à bipper. Une série d'alerte BFM m'informait de l'arrivée du variant Omicron, moyen mnémotechnique pour vous souvenir de son nom, pensez aux passage des livres de Bruno Le Maire quand il décrit le Président, ça fait Oh Macron !, puis remplacez le ma par un mi, et vous l'avez.

Et c'était effrayant, un cas détecté en Belgique, deux en Angleterre, en Allemagne, chez nous Olivier Véran a passé le week-end à téléphoner aux français pour voir comment ils allaient, dans l'ordre alphabétique, là il en est aux Alvaraz. J'étais donc en train de contempler la mer, en souhaitant le décès immédiat de ces kite-surfeurs à la con qui polluent le paysage avec leur cerf-volant fluo, quand soudain mon 06 se remit à bipper. Et là, j'appris qu'à Marseille, Éric Zemmour avait montré l'un de ses doigts, pas le pouce, il ne vend pas des milliers de bouquins pour finir par faire du stop tel un zadiste albanais. Pas l'annulaire pour montrer son alliance, parce qu'il semble s'être éloigné un poil, enfin non pas un poil, un hipster entier, du principe de l'union maritale. Non, il a montré le majeur, le doigt du milieu, celui qui dit "on aurait pu s'entendre, mais…". En réponse à une dame qui lui avait d'abord montré son doigt à elle, il y a eu plus de doigts que dans un cabinet de proctologie ou une pochette de CD de Jul, les deux revenant au même.

