Je sais que samedi vous avez tous regardé le foot mais moi j'avais envie de m'ennuyer, j'ai une vie trop exaltante le reste du temps, (le show-biz, ces SMS de Nagui avec écrit "que serais-je sans toi ?", ces SMS de Leïla avec écrit "ne le dis pas à Nagui mais pour la saison prochaine on pourrait le dégager et animer l'émission en binôme, chouchou"), donc j'ai regardé la cérémonie de clôture du Festival de Cannes. Et en réalité, je ne me suis pas ennuyé, parce que j'adore les moments de flottements où des actrices lisent mal au prompteur des phrases comme "le cinéma, c'est un art ouvert sur les possibles qui mène à l'infini des horizons oniriques rendant le champ des explorations tellement viable et offert", ça veut rien dire mais c'est beau. Et tous ont le même ton glamour, "le cinéma, gna gna", il n'y a qu'à Cannes qu'on parle comme ça, le boucher de La Napoule à 20 bornes, jamais il ne vous dira "ce steak, c'est tellement plus qu'un steak, c'est un monde qui tend de toute sa viande vers la fantaisie, quand il est consommé entre amis au barbecue". Et puis, le côté survendu quand on annonce qui va remettre un prix, la divine Diane Kruger, le magnifique Javier Bardem, et là l'autre déboule engoncé dans un costume trop petit avec la coupe de Roberto Alagna, ça fait pareil avec les Croustibat quand on regarde la photo sur le paquet et ce à quoi ils ressemblent quand on les sort du truc.

Le seul problème avec les cérémonies à Cannes, c'est que ça finit trop tôt, en 1h15 c'est bouclé, aux César 1h15 ils ont remis un César et il y a eu 14 sketchs gênants écrits par de jeunes auteurs de stand-up dont on réalise trop tard qu'ils ont gardé toutes les bonnes vannes pour leurs spectacles à eux. Résultat, samedi Ruquier a commencé à 22h au lieu de minuit en temps normal, 4h du matin à l'époque où, Nagui, vous faisiez "The Artist". Laeticia Gayet à ce moment-là envoyait des textos à Ruquier pour lui dire "solidarité camarade, il a cru c'était lui le maitre des horloges ?".

Donc j'ai regardé Ruquier, en duo avec Léa Salamé, émission pas mal, avec du rythme, il y avait Michael Gregorio qui est tout petit mais arrive à produire des sons insensés, il a la même vie qu'une boite à meuh. Il y avait aussi Dave, qui a chanté Vanina, j'ai baissé le son de la télé à 0, et là j'ai réalisé que sur ma télécommande j'avais une touche intitulée "stop Dave", qui permet de descendre le volume à -25, apparemment, la fonction existe sur tous les modèles vendus depuis 74, année de la sortie de Vanina. Mais il y a eu pire ensuite, Laurent Ruquier, qui doit être le fils de Belzébuth, a dit "et tout de suite, un live d'Arielle Dombasle", je suis allé pisser, mais j'avais pas assez envie, je n'avais pas bu de bière, je vous ai dit que je n'ai pas regardé le foot, et quand je suis revenu des toilettes, elle chantait encore. Enfin, chantait, le verbe n'est pas le bon. Il n'y a pas de verbe pour décrire ce qu'elle a fait à la musique, mais disons que si elle avait produit ça dans le Donbass face aux forces russes, Poutine aurait pris son slip blanc, l'aurait agité au bout d'un bâton en criant "ok, j'ai compris, j'arrête cette guerre, ça va trop loin". La malheureuse a massacré Fever de Peggy Lee, au point que, de la tombe de Peggy Lee, morte en 2002, il parait qu'on a entendu "mais c'est quoi cette merde ?". Arielle Dombasle devrait être ivre.

Et c'est le défaut des humoristes, souvent ils sombrent dans l'alcool, hier dans 7 à 8, l'émission d'Harry Roselmack, "un des rares antillais que j'aime bien", m'a dit un jour Daniel Morin, avant d'ajouter "quoique, je préfère Philippe Lavil, je te laisse deviner pourquoi", hier le portrait de 7 à 8 était consacré à Jérémy Ferrari, l'humoriste au corps divin, souvent on le prend pour moi. Il a raconté qu'il y a quelques temps, il mélangeait des somnifères à de l'alcool, qu'un jour il s'est retrouvé sur le rebord d'une fenêtre à se demander s'il allait sauter, c'est pour ça que moi j'ai acheté en rez-de-chaussée, je me suis toujours dit "si tu tombes dans l'alcool, il va se passer quoi ? Tu vas chuter sur son transat ? Bon bah c'est plus ou moins la vie qu'a eu Massimo Gargia… et Ary Abittan maintenant qu'il bosse plus".

