La guerre a rebattu toutes les cartes, même la Suisse a annoncé qu'elle s'alignait sur l'Union Européenne. On boycotte tout ce qui est russe, c'est la cancel culture à l'échelle internationale. Tanguy fait le point...

Alors, j'ai la tête couverte ce matin, pas par revendication religieuse, je ne suis pas une personne non-genrée qui viendrait de découvrir la foi, sorte de Diam's sans flow, non c'est parce que je sais pas pourquoi, mais la personne qui filme cette chronique, à chaque fois commence avec un plan large vu de derrière. Or derrière, c'est pile l'endroit où je perds mes cheveux, à égalité avec les autres endroits où je le fais, et je ne veux pas paraitre vieux, on n'a pas tous les jours Amanda Lear à épater. Ok, quand on dit épater, ça veut déjà dire qu'on est vieux, ça va.

Comme angle moins bon pour me filmer, il y avait juste me mettre la webcam dans le slip, ce que fait Daniel Morin, les vidéos sont visibles sur le site FranceInterInterdit.fr. Il y a aussi une vidéo de Thomas Legrand en train d'écrire dans les WC "vive Zemmour" et de Philippe Bertrand des Carnets de campagne hurlant "ras-le-cul de la Drôme, ici c'est Paris les gros" enfin, que des documents vraiment dérangeants.

Bref, ça m'énerve. Et quand on est énervé, il y a 3 méthodes possibles pour que ça passe : 1- méthode Poutine, tout péter 2- méthode Orelsan, transcender sa rage en chanson, comme un ado alors qu'on a l'âge du daron de ta petite voisine. 3- méthode dalaï-lama, rester cool et se dire que la personne de la vidéo à Inter va avoir un gros retour de karma, en 24h elle va elle aussi perdre ses cheveux, puis ses poils, puis ses bras, et sans bras, c'est compliqué de filmer. Pas de bras, pas de caméra, dans "La Cité de la Joie" avec Patrick Swayze, les lépreux ils étaient pas à la réal, ils étaient figurants, le bon plan, il y avait le type de la prod qui leur disait "bah alors, tu le prends, ton chèque? Non? Bon ben je repars avec, alors, ciao". Bon, j'ai choisi la 3ème méthode, l'indifférence, parce que la 1ère, la Poutine, ne mène à rien, je ne vais pas défoncer le système vidéo d'Inter, j'ai participé à son achat avec ma redevance. D'ailleurs, avec cette même redevance, je finance Alexandre Kominek, un étranger, le seul migrant blanc à ne pas être ukrainien.

Ah bah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, je vais parler de la guerre, désolé, mais il n'y a pas d'autre sujet actuellement, c'est ça une guerre, ça prend tout l'espace médiatique, le moyen de voir qu'on est pas en guerre, c'est quand je parle des bougies parfumées de Gwyneth Paltrow. Mais là, même si elle en sortait une appelée "senteur aisselles de jogger", ça passerait inaperçu. On ne parle que de la guerre, ah, j'aimerais pas être en promo en ce moment, je ne saurais pas comment, alors qu'en Ukraine on se bat, annoncer que le 24 mars, je serai à Bar-le-Duc et le 26 à Strasbourg!

Tenez, prenez la campagne électorale, c'est terminé, on est à 40 dodos du 1er tour, et on n'en parle plus, Marine Le Pen avec ses chats, finito, pour percer, là, il faudrait au minimum qu'elle soit à cheval sur Dédé, le lion du zoo de Thoiry. Tout est planté, Emmanuel Macron devait faire meeting à Marseille ce week-end, ça se fera pas, je pense qu'il va faire un Zoom le 9 avril, la veille du vote, pour dire qu'il se présente, alors que les russes auront atteint l'est de l'Essonne. Avec cette actu énorme, je pense que personne ne sait même plus qu'Anne Hidalgo existe, même son mari quand il la trouve dans leur lit le soir dit "ah bah comme vous y allez madame, qui êtes-vous ?".

