Aaah, Olivier Véran. Vivement qu'on le voit plus, celui-là. Bah oui, parce que ça voudra dire que le Covid, c'est fini. Hors pandémie, le ministre de la santé, on le voit à peine, s'il y a une canicule, il dit aux vieux de se mettre la tête dans le bac à glaçons, à part Roselyne Bachelot dont on se souvient parce qu'elle s'était trompée sur le bon de commande de vaccins, le nombre de zéro qu'elle avait mis derrière le 1, c'est ce qu'elle demandait comme salaire annuel. Son stagiaire de 3ème n'a pas compris, ils se sont retrouvés avec plus de seringues qu'en 12 ans d'épopée du punk anglais. Sinon, moins on parle du ministre de la santé, mieux c'est, donc je souhaite que Véran tombe dans l'anonymat, comme Faudel ou le maquilleur de Michel Houellebecq, un thanatopracteur, qui à part lui, ne fait que les morts et Amélie Nothomb. D'où le teint livide, on a vu des méduses dans la Manche qui avaient meilleure mine que Houellebecq.

Olivier Véran, à titre personnel, je n'ai rien contre lui, il fait ce qu'il peut avec un hôpital public en ruine, c'est McGyver, le mec, 4 brancards, un couloir, il vous fait une chambre. McGyver, j'explique pour les jeunes, c'était une série dans laquelle le héros arrivait à être crédible alors qu'il portait une coupe mulet, c'était une fiction, bien sûr. Dans la vraie vie, si vous avez une coupe mulet, vous finissez soit à Pôle Emploi, soit dans la mode, je recommande Pôle Emploi, il y a moins de cons.

Non Olivier Véran, le pauvre est dépassé, mais comme il a pris la succession d'Agnès Buzyn, dont le principal fait d'armes est d'avoir collé des affiches à Roissy avec écrit "bouh" pour que le virus retourne dans l'avion pour la Chine, ça ne se voit pas trop. Ah, Buzyn, quelle légende cette dame, elle a planté le début de gestion du Covid, elle a planté sa candidature à la mairie de Paris, elle a été mise en examen pour son inaction contre le Covid, elle a souffert, heureusement pour la consoler, Macron lui a offert la légion d'honneur. C'était soit ça soit la déprime, et personne ne voulait la savoir en pyj en train de bouffer de la crème glacée à même le pot en beuglant qu'elle a été nulle. La légion d'honneur pour Agnès Buzyn, c'est comme si chez les Miss on disait à la dernière "petite, t'es moche, t'es conne, t'arrives à peine à communiquer avec Jean-Pierre Foucault qui déjà est pas une flèche, il y a juste ta mère qui a voté pour toi, tu es donc Miss France". Je sais que je n'aurai jamais la légion d'honneur, mais après ça, je pense que ceux qui vont l'avoir peuvent la renvoyer par Chronopost, ça aura moins de valeur qu'un pin's parlant de Bernard Montiel sur le Bon Coin.

Olivier Véran, il fait ce qu'il peut, et le souci, c'est qu'il ne peut pas grand-chose, avant d'être ministre, il était neurologue en CHU, dans le même esprit, parce que j'ai pondu 14 chroniques, enfin 14000, je sais que ça ne fait pas de moi le meilleur candidat pour la présidence de Radio France. Donc il raconte n'importe quoi, il y va au doigt mouillé, comme on dit chez ceux qui aiment soit le hasard soit l'anal. Dimanche dans le JDD il disait "cette vague sera peut-être la dernière", "peut-être", il a la même vie qu'un dauphin essoufflé par temps de houle. L'espoir.

