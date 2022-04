Tanguy qui est contre la violence, a lu dans la presse un article qui l'a horrifié. A Toronto, au Canada, un sac de sport a été retrouvé avec le corps d'une femme démembré dont on a trouvé l'identité. Le fils de la victime se trouve être le suspect principal…

J'ai horreur de la violence. Voilà, je me confie, comme ça vous en saurez un peu plus sur moi, parce que là si demain je meurs, vous aurez quoi à dire pour mes funérailles ? "Oui Tanguy était bon au blind-test, notamment les chansons allant de 1988 à 1988" ? C'est nul. Bref, je déteste la violence, pour moi le film "Rocky 1" idéal, ça aurait été que Rocky dise à Adrian "tu sais quoi, frapper Apollo Creed n'a pas de sens, d'autant qu'on va devenir amis dans les suivants (spoiler), puis-je bosser avec toi dans ce charmant magasin d'animaux" ? "Rocky 2", on l'aurait vu en train de nourrir une portée de chats, ça lui aurait filé des allergies, donc il aurait couru en jogging dans toute la ville jusqu'à la pharmacie, suivi par des nuées de gosses en train de crier "le sport, c'est mieux que la drogue". Et puis moi j'aurais fait un Rocky vegan, qui ne s'entraine pas en tapant sur des carcasses de porcs mais sur des plants de quinoa, parfois il entendrait "aïe", et il y aurait un petit Péruvien qui sort du quinoa en disant "je me suis caché là pour émigrer aux States, cabron, tou m'as fait bobo".

Je sais, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas percé à Hollywood. Non, moi, la violence, ça me débecte, y compris la violence psychologique, avant-hier j'ai pris un taxi, le type m'a dit "vous aimez Corneille ?", j'ai répondu "bah oui, quel auteur, Cyrano de Bergerac, tout ça", paf, il a mis Chérie FM, la violence, je me suis farci Texas, De Palmas, Corneille, à un moment il y a eu Marc Lavoine, j'ai fait "yeah, rock'n'roll". Autre violence, j'ai lu hier que Valérie Pécresse, la queen du 9.2, avait appelé Sarkozy, parce que dans son meeting dimanche des gens ont sifflé son nom, ce qui prouve que dans le public il n'y avait pas de juges, parce qu'ils l'adorent, il les fait travailler. Mais Sarkozy n'a pas répondu, on est à J-5 du scrutin, il ne la soutient toujours pas. Si ça se trouve, il a disparu, Carla cherche peut-être depuis un mois sous les coussins du canapé en disant "tu t'es quand même pas mis là-dessous, c'est là que je planque le shit". Non, il ne la prend même plus au téléphone, c'est d'une violence, moi Nagui quand je vous envoie un SMS, au moins vous répondez, vous me dites "qui est-ce, je n'ai pas votre numéro ?".

Je déteste la violence, je serais incapable, par exemple, de tuer quelqu'un, c'est pour ça qu'hier, quand j'ai lu dans la presse cet article intitulé "une femme démembrée retrouvée dans un sac au Canada", j'étais horrifié, parce que c'est affreux les gens démembrés, il y a 15 ans quand ça dansait la tecktonik, j'arrivais déjà pas à regarder.

Alors je vous raconte l'histoire, auditeur.trice, si tu es à table, prépare-toi à vomir dans ton assiette, l'avantage si tu manges du hachis parmentier étant que ça ne se verra pas. Il y a quelques jours, à Toronto, ville qu'on pourrait décrire comme charmante si jamais elle l'était, un promeneur voit trainer un sac de sport dans la rue, il l'ouvre, le truc que moi je ne ferais jamais, parce que j'imaginerais toujours qu'il y a un corps dedans, j'ai vu beaucoup trop de films avec Anthony Hopkins. Lui, donc, dézippe le sac, pousse un "bon dieu de son reup, c'est quoi ce bordel ?", parce que dedans il y a une femme mais en Tétris. En Tétris quand vous avez perdu. En fait, elle est en morceaux, il y a un bras ici, une jambe là-bas, la tête, Pablo Picasso aurait dit "bah quoi, c'est une femme, c'est tout". La police arrive, ne voit pas qui c'est, forcément elle est en morceaux, Daniel Morin est revenu ce matin de son Covid, lui aussi est en vrac, bah tout à l'heure je lui ai demandé "es-tu un stagiaire de 3ème dont les cellules auraient vieilli de manière prématurée ?".

Et là, un des policiers remarque que la victime a, je cite l'article, un vernis à ongle particulier, comme les filles de la Côte d'Azur. Ils repartent avec la main sous le bras, pas le sien, le leur, la montre dans les salons de manucure, et ça matche, la victime est une certaine Tien Ly, qui était manucure, c'est pour ça qu'elle avait de super-ongles ; il y a toujours des indices sur une personne, si on retrouve un corps avec dans la poche du pantalon 90 capsules de bière, on peut dire "il s'agit de Jean Lassalle".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !