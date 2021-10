Ce matin, Tanguy tente de faire rire sur l'Afghanistan…

Quand la direction de France Inter m’a dit « Tanguy, gros loup d’amour, mardi on fait une journée spéciale sur les femmes afghanes, ponds-nous une chronique », mon 1er réflexe a été de répondre « mardi je peux pas, j’ai… », et là j’ai réfléchi vite. J’ai quoi, piscine ? Impossible je suis un esthète, la direction sait que jamais je n’irai me tremper en moule-kiki dans une eau où tout le monde urine. J’ai quoi, poney ? Non, je supporte pas l’exploitation animale, la fois où j’ai croisé Bernard Pivot ici, j’ai crié à l’attention des acariens qu’il a dans ses grands sourcils « je vais faire diversion en lisant un extrait de l’Assommoir, pendant ce temps, fuyez ». J’ai quoi, télé ? Non, je ne fais plus de télé, j’ai postulé pour "The Artist" mais j’ai été recalé, au motif que je ne joue pas d’instrument, que j’écris pas de textes et que je ne chante pas.

Ça a changé, la télé, avant, un slip, 2-3 MST, des pectos, on vous foutait sur "L’Ile de la Tentation" où vous faisiez l’amour à des candidates, des cocotiers, des tortues, parfois il y avait le chanteur Antoine qui arrivait en voilier, à peine allongé sur sa serviette, paf, il avait quatre gars en rut sur lui, par réflexe, il criait « Atol, les opticiens », blague de 2010. Et voilà que maintenant en télé, il faut avoir du talent, quand cette nouvelle mode va frapper C8, ça va être un carnage.

Bref, je n’ai pas pu me dérober, et je me retrouve à devoir faire rire sur l’Afghanistan, yes, youpi l’ambiance, vivement la journée prévention du suicide. Mais je suis un homme de défis, enfin c’est surtout que j’ai besoin de bosser, donc j’ai dit à la direction « mardi, je peux. Kaboul, super sujet, on va se poiler, ah ah, j’en ris déjà, je vois bien un sketch sur l’air de la pêche aux moules qui ferait « A Kaboul, Kaboul, Kaboul, Kaboul, je ne veux plus y aller maman, les tali-tali-talibans, me mettent trop de vêtements, maman ». Oui, j’ai décidé de vous faire vivre dès aujourd’hui ma fin de carrière, un aperçu de ce que sera ma saison 2043-2044, il y aura des imitations, des chansons, sur scène je crierai « ça va Toulouse ? », et là il y aura un parmi mes un spectateur qui dira « c’est la 1ère fois depuis l’ouverture du Balto en 1977 qu’un artiste donne autant de lui-même ».

Donc j’ai réfléchi, et je me suis dit « quel est le principal problème de l’Afghane ? », et en fait, c’est l’Afghan. Plus particulièrement le taliban. Le taliban, à l’instar du graphiste de start-up en télé-travail, est négligé : barbu, le cheveu gras, l’haleine chargée, parce que dans le désert il n’y a pas de distributeurs de Mentos, le taliban a peu de sex-appeal, aucun taliban n’a encore été élu homme de l’année par le magazine QG. Les talibans ont eu leur heure de gloire dans les années 90, comme les groupes de britpop, pour les distinguer, les groupes de britpop, ce sont ceux qui sifflaient des bières en sweat-shirts Umbro.

Puis en 2001, à l’arrivée des troupes de l’OTAN, ils se replient, pendant 20 ans, ne font plus parler d’eux, ils ont le même parcours que Larusso, et il y a 2 mois, Joe Biden étant parti avec ses hommes, il a plein d’hommes, ce cochon, et des musclés en plus, les talibans sont revenus. Au début, ils ont expliqué avoir changé, nous, on a fait semblant de les croire, Jean-Yves Le Drian, le célèbre vendeur de sous-marins en cessation de paiement, avait déclaré « la meilleure façon de montrer qu’ils ont changé serait de faire en sorte qu’il y ait un gouvernement de transition, inclusif et représentatif », inclusif et taliban dans la même phrase, ça fait bizarre, ça revient à accoler les termes « année 2021 » et « Les Nous C Nous ».

Bien sûr, déception, le taliban n’est pas un adepte de la woke culture qui aurait décidé de s’effacer lui-même, et il resté tellement comme en 2001 que je pense que c’est le seul, sous la douche, à encore chanter « Lofteur up and down, lofteur move around, ho ho ho, lofteur number one ». Son rapport à la femme n’a pas changé, les talibans ont aussi interdit toutes les manifestations, c’est pas le pays où installer une antenne locale de la CGT, je conseille aux gens de gauche de plutôt rester dans Radio France.

