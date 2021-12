Hier Tanguy, qui voulait se remonter le moral, a lu la presse. Raté. Il est tombé sur un article au titre anxiogène. Il nous raconte...

Hier, en invité, nous avions Cyril Dion, un militant écologiste, et je déteste ces gens, parce qu'ils nous ouvrent les yeux sur la réalité. Or moi je suis adepte du déni, en cas de panne sexuelle, j'accuse les perturbateurs endocriniens, si dans le train un mec surgit avec un couteau en hurlant, je me dis "tiens ils doivent tourner 'Top Chef', ce candidat a certainement raté sa blanquette", pour me soustraire à la violence du monde, j'ai même vécu 2 ans dans un Disney Store. En sortant, j'avais qu'une envie : devenir une princesse, donc je suis allé à Monaco, raté, dès la fin de notre première nuit, le prince Albert m'a plaqué, soi-disant j'étais incapable biologiquement de lui donner un enfant caché. C'était bien la peine que je me déconstruise en tant qu'homme.

Donc je suis dans le même état psychique qu'un islamophobe qui adore le foot et réalise que les trois buts du match sont dus à Benzema. La vie est sordide, il fait un temps de chien, il y a le virus, hier dans "Boomerang" Angèle a repris "Pour que tu m'aimes encore" de Céline Dion, ce qui est un des 7 signes de l'apocalypse selon les mayas.

La campagne électorale, n'en parlons pas, on disait "on va être peinards, ça va être un duel Le Pen-Macron, mémère et p'tit bout ils vont débouler au 2nd tour dans leurs chaussons". Et là, paf, Eric Zemmour, quelle violence, dans son meeting un monsieur l'a bousculé, il s'est fait mal au poignet, il a la vie d'un ado qui viendrait de découvrir l'existence du catalogue Marc Dorcel. Et là, comme directeur de campagne il a pris un militaire, un ancien général, ça va dépoter, il va le faire lever à 4h du mat', à midi il aura déjà fait 700 pompes, dans 2 mois Zemmour physiquement c'est Vin Diesel, le prochain bobo au poignet qu'il a, le général va prendre l'autre, le lui briser et dire "voilà bichette, comme ça t'as une vraie raison de pleurer". Moi jamais je ne prendrais de général, si j'étais en campagne je prendrais Carla Bruni, elle est douce, on boirait des tchaïs, regardez Sarkozy, il était tout vénère, elle l'a transformé en bonze. Parfois Pécresse appelle Sarko pour 2-3 conseils, en fond sonore elle entend du Bob Marley, et Carla qui dit "Nico, mon amour, as-tu pas vu la boite à shit ?".

Tout est sombre, déprimant, la campagne, mais aussi le virus, ce Covid à la con dont on n'arrive pas à se défaire, en mars 2020 on pensait qu'on en avait pour 3 semaines, on était innocents, 67 millions de Blanche Neige. Et ça nous fracture, les non-vaccinés traitent les vaccinés de collabos, en retour se font traiter de complotistes, au lieu de se rappeler nos points communs à tous, qui sont le désamour de Faudel et la passion pour le Xanax, on se déchire. Bêtement, parce que trois doses, c'est rien, c'est ce qui a longtemps séparé George Clooney d'un chèque de 4 millions versé par Nespresso.

Et hier, j'avais envie d'aller mieux, donc j'ai lu la presse, ah la la, mal m'en a pris, comme disent les millenials. Je suis tombé sur un article de Ouest France intitulée "la prochaine pandémie pourrait être pire, prévient une co-créatrice du vaccin AstraZenaca", donc je me suis dit "pas de panique, il y a écrit pourrait être pire, conditionnel, souvent en fait ça se passe pas". Exemple, Emmanuel Macron pourrait annoncer un plan de sauvetage de l'hôpital public. Ensuite, cette dame est la co-créatrice, donc déjà les co quelque chose en général sont des losers, co-président ça veut dire que vous n'aviez pas le potentiel pour être à la tête du machin tout seul, co-responsable pareil, même les coléoptères sont moins bien qu'une mouche.

