Le milliardaire Jeff Bezos a investi beaucoup d’argent dans une start-up de reprogrammation biologique, Tanguy nous explique…

On sous-estime l’importance du garage, quand on achète une maison, prenez Stéphane Plaza, le garage il s’en fout, une pauvre kitchenette avec 2 plaques de cuisson pourries, il s’extasie, « ah Marie-Pierre, vous allez pouvoir faire des nouilles », tu m’étonnes Elton, 10000 euros le m2 à Paname, elles ont intérêt à être bonnes, et le garage rien. Alors que le garage, c’est l’endroit où on cache ce qu’on a de plus important, comme le corps de sa belle-mère si à table la discussion familiale entre pros-vaccin et antivax a un peu dégénéré.

Et prenez les géants de la tech, ils ont tous débuté dans leur garage, Bill Gates a fondé Microsoft dans son garage, il n’avait pas de fenêtre, donc il a nommé sa boite, Windows, du nom de ce qu’il aurait aimé avoir, c’est comme si le fondateur de Desigual avait appelé sa marque « vêtements sobres qui confèrent à celui qui les porte une dignité ».

Google, né dans un garage, et même Jeff Bezos, le sosie de François Lenglet pour qui la cagnotte de l’Euromillions c’est les étrennes de ta mamie, a lancé Amazon dans son garage. Au départ, il vendait juste des bouquins, mais il en a eu marre de ne s’adresser qu’aux auditeurs de France Inter, donc vite il s’est mis à vendre de tout, fil dentaire, chips, CD d’Amel Bent, il y a même des trucs d’occasion, en tapant Nagui, je suis tombé sur un numéro du Parisien avec un encart « Nagui embauche Estelle Hallyday », ce qui montre que vous avez fait d’autres choses que des jeux de culture. La une du journal ce jour-là était « l’essence augmente, la barre des 7 francs le litre est franchie ! », on était encore en francs vous étiez déjà une star, et je crois que votre premier salaire, c’était 2000 écus. En 1400, vous étiez venu les chercher à dos de mule. Ce Parisien est quand même vendu 18 euros, c’est pour ça que moi je garde tous les articles sur vous Nagui, que je punaise dans ma chambre, si un profiler pénètre dans la pièce, je pense qu’il m’abat direct. Tout ça pour vous dire que tous les kings de la Silicon Valley ont commencé dans leur garage, quand je pense que moi dans celui de mes parents, j’ai fait 30 boums et j’ai même pas été foutu de finir DJ, c’est à pleurer.

Et là, en 2021, Jeff Bezos est riche, il a 200 milliards de dollars de côté, s’il foutait tout ça dans un matelas, le matelas ferait la taille de la Birmanie. En juillet, il est même parti dans l’espace, c’est la différence entre les vacances d’un milliardaire et les nôtres, nous c’est Arcachon, lui c’est Pluton.

Bon, du coup lui ne mange pas d’huitres, de toutes façons avec l’apesanteur c’est impossible, les huitres se barrent de leur coquille et parcourent tout le vaisseau à pinces, s’il y a une perle, vous la prenez dans l’œil, c’est très dur de manger proprement dans l’espace. Et parfois vous prenez une douche, vous sentez une entité qui vous parcourt l’anus, vous dites « bah alors Pascal, elle te manque tant que ça, ta femme ? », en fait il s’agit du Kinder Bueno de Jean-Pierre qui a traversé toute la station spatiale à 30 km/h, 20 de plus qu’une Fiat Punto dans Paris, avant de finir sa course dans la salle d’eau. Donc Bezos est allé dans l’espace, à sa descente, il a déclaré « la terre est une chose fragile et nous les humains, nous faisons tant de dégâts », on a envie de lui répondre « et tu crois pas zozos, qu’avec tes milliards de colis qui se baladent h24, tu n'y participes pas un peu ? ».

