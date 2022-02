Hier Tanguy a reçu une lettre ouverte de la présidente de France Inter, expliquant que "l'un des candidats à la présidentielle lors d'un meeting a qualifié France Inter de média de propagande", ce candidat c'est Éric Zemmour. Et Tanguy n'est pas d'accord, il nous explique pourquoi...

Ce qui est étrange quand on est humoriste et qu'on est sur France Inter, c'est qu'on est toujours associé à France Inter, quand j'étais sur RTL jamais on me disait "oui, on vous connait, vous à RTL, c'est bobo-gaucho cie", non, on me disait "il est comment Jean-Pierre Foucault ?". Je répondais beau, il a toujours été bien bronzé, c'est l'homme qui ressemble le plus à un pain au chocolat, je suis sûr que si vous lui ouvrez le bide à l'hosto, dedans il y a deux barres de chocolat noir, avec un chirurgien venu de Toulouse qui dit "ah non ce monsieur, pardon c'est une chocolatine".

C'est comme nos auditeurs, on les décrit comme des gauchistes, mais il y a 10 jours, j'ai fait la Bourse du Travail à Lyon, il y avait 1500 personnes, or il n'y pas 1500 personnes de gauche à Lyon. J'ai bien vu que les blagues sur le voile et les migrants ça prenait, et il y en a pas des tas, des villes où Marion Maréchal se dit "tiens, voilà un endroit cool pour ouvrir une école". Il n'y a plus de gauche, arrêtez, Hidalgo + Taubira + Roussel ça fait 7%, ça prend tellement pas qu'à la tête du comité de soutien d'Anne Hidalgo ils ont mis Bernard Cazeneuve, ils se sont dit "c'est un enterrement, on va prendre celui qui a le plus la tête d'un croque-mort". Cazeneuve, quoi, l'Inspecteur Derrick français. Alors ok, il y a Mélenchon, le mec de chez Pixar qui se filme dans le monde de Nemo, qui caracole en tête, mais il passe tellement jamais le 1er tour qu'ils sont sur le point de le coller dans la liste des Français à Roland-Garros. Alors que calculez, l'extrême-droite tous candidats confondus est à 30%, la droite à 20, Macron, qui n'est pas non plus un trotskiste, à 25, globalement la France est de droite, c'est pas parce qu'on a 3 ZAD en tout où des gens décatis rongent des racines d'arbre qu'on est sur un vivier de gauchistes. Donc si France Inter, radio la plus écoutée de France, est un média de propagande de gauche, vu le résultat, je propose sa fermeture immédiate. C'est un échec complet.

Alors, certes, ici il y a 2-3 végétariens, on est vite assimilé à la gauche, je ne sais pas pourquoi, Steve Jobs était végétarien, il a consacré sa vie au business, Natalie Portman est vegan, elle prend 60 millions par seconde de pub pour l'eau Machin de chez Truc qu'elle fout sous ses aisselles, Hitler était végétarien, bon bah il n'était pas de gauche. Ou alors c'est qu'il le cachait très bien, personne n'a rien vu venir, s'il avait vécu, on l'aurait peut-être retrouvé à 112 ans à un meeting du PS en train de crier "allez Ségo". Arrêtez avec les gens de gauche de France Inter, Daniel Morin actuellement fait le 6h55, le 7h55, le 11h55, tous les 55 il déboule, Morin c'est un coucou déréglé, donc salaire + droits d'auteurs, il émarge à 40000 boules, c'est ça vos gauchistes, il a 7 Tesla, une par jour, ça lui évite d'avoir à la recharger tous les soirs, hier il a racheté France Bleu, parce qu'il avait envie de faire des chroniques à 16h55 et 18h55 mais sur Inter il n'y avait plus de place. Alors ok, on peut être de gauche et riche, regardez Michel Sardou, ok il y a plein de journalistes de gauche, mais sur les autres médias aussi, à part CNews où de gauche il y a, euh… Laurent Joffrin.

Et encore, pour entrer il est obligé de piquer le badge d'Elisabeth Lévy, quand le vigile l'arrête, il dit "oui, c'est la fin du genre, ce matin je suis Zaza", donc à CNews ça passe moyen. Bref, j'étais en train de penser à ça quand hier j'ai reçu un mail de Laurence Bloch, notre cheffe à la toison si fournie que quand elle se balade sur l'archipel des Shetland il y a toujours un berger pour lui crier "r'viens là, toi". Là je me dis "ouah, Mme Bloch m'écrit à moi, ça sent bon pour la saison prochaine, je rappelle Nostalgie pour leur dire que finalement je ne signe pas pour l'émission "le coin des darons" présentée en duo avec Jean-Pierre François". Je commence à lire, il y a écrit "bonjour à tous", je me dis "tiens, comment Laurence Bloch sait-elle que j'ai ces personnes diverses dans la tête, aussi bien Tanguynounet le gentil que Tanguynator le destructeur ?", puis je réalise qu'en fait c'est une lettre ouverte destinée à l'univers entier. Je pleure donc, longuement, et je lis la suite, Lolo, comme elle m'a demandée de l'appeler, écrit "l'un des candidats à la présidentielle lors d'un meeting a qualifié France Inter de média de propagande", ce candidat c'est Éric Zemmour, qui d'ailleurs s'il est élu privatisera la radio, bonne nouvelle, il y aura des pubs et on saura enfin qu'actuellement chez Leclerc le lot de 3 paquets d'emmental La Marque Repère est à 2 euros 78 jusqu'au 12 février, comment je le sais, bah parce que j'écoute Chérie FM, juste les pubs, le reste ce sont des chansons de Patrick Fiori.

