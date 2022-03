Entre pénuries de gaz et d'essence, Tanguy nous conseille de nous préparer et trouver dès aujourd'hui des alternatives pour faire face à tout ça.

Hier, j'ai écouté une interview de Bruno Le Maire, parce que je me suis dit "on sait pas, demain ce sera peut-être l'apocalypse nucléaire, je ne veux pas mourir sans avoir connu certaines expériences comme le triolisme, la richesse ou l'ennui abyssal". Et bon, le triolisme à mon âge, c'est fini, même tout seul je serais capable de me faire un claquage. En plus, après l'amour, il faut parler, or à 2 c'est une discussion, à 3 c'est un debriefing. On arrête de parler de conversation sur l'oreiller à partir du moment où il y a plus de gens que d'oreillers. Personne n'est jamais ressorti d'un tournage de vidéo Jacquie et Michel en disant "j'ai découvert en Sylvie une belle personne", non, on dit "c'était chouette, mais c'est vrai que sur le plan du débat d'idées, c'est limité".

La richesse, j'ai beau en parler chaque année à la direction d'Inter, ils sont atteints d'un déficit auditif rare, ils entendent bénévolat. Il me reste l'ennui abyssal, d'où ma passion pour Bruno Le Maire, l'être le moins passionnant au monde avec l'huitre, mais parfois au moins l'huitre a une perle, vous pensez que Le Maire il se mettrait un petit collier de perles ? Non, il est là à parader en cravate ce cisgenre blanc, et il est ennuyeux, même à Vegas sous coke je pense qu'on le retrouverait en train de repasser des napperons. "Very Bad Trip" avec Bruno Le Maire ce serait l'histoire de 2 types défoncés qui cherchent Bruno Le Maire à Pattaya, et réalisent qu'il a passé la nuit dans sa chambre d'hôtel à dormir.

Si Bruno Le Maire avait été dans le groupe AC/DC, ils n'auraient pas chanté Highway to Hell mais le p'tit sentier à la mord-moi-le-noeud qui mène à la Nièvre. Bruno Le Maire, quand il a une insomnie, il regarde sur son iPhone des photos de lui, il s'endort. Mais hier c'était spécial, il était sur BFM face à Apolline de Malherbe, qui a remplacé Bourdin, elle-même sera remplacée si on apprend qu'elle a passé une main à Alain Duhamel. Ah bah je veux dire, elle est humaine, l'autre se balade comme ça en pantalon à pince remonté jusqu'au nombril, ça lui fait un cul à la Kylie Jenner, à un moment elle a envie de tripoter. Je sais que c'est jamais la faute de la victime, mais là quand même, qu'il arrête de provoquer le désir.

Et donc Bruno Le Maire hier a dit que les Français devraient faire un effort sur leur consommation d'énergie, parce qu'à cause de la guerre en Ukraine, ce conflit qu'on suit en live sur toutes les chaines parce que ce sont des blancs donc on se projette, même Marine Le Pen est à 2 doigts de se coller à la frontière avec des colliers de fleurs et une banderole "bienvenue aux migrants".

A cause de la guerre, les prix explosent, et autant nous à Paris, ce qui nous préoccupe, c'est le tarif de la rustine pour pneu de vélo, autant quand vous habitez à 15 kms de Fécamp, vous avez besoin d'une voiture, sinon comme voulez-vous fuir Fécamp pour aller voir si la légende est vraie, cet astre, le soleil, dont Evelyne Dhéliat parle parfois ? Et là, le gazole prend 14 centimes par jour, c'est tellement cher que dans les stations la serviette de bain Total, on vous la donne au bout d'un plein, vous en faites 10, on vous file la station. 1,90 le litre de gazole, 2 euros le 98, moi j'ai mis 3 cadenas à la trappe de mon réservoir, j'y ai accroché un montage photo effrayant pour repousser les voleurs, la tête de Jean-Yves Le Drian avec comme moustache les courbes de sondages d'Anne Hidalgo, ces choses longues qui pendent, c'est la seule dame à avoir la même dynamique qu'un octogénaire sans Viagra.

