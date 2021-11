Lundi dernier, Tanguy a regardé le replay de "Une Ambition Intime", l'émission de Karine Le Marchand, qui s'est d'abord rendue chez Marine Le Pen, puis chez Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Rachida Dati et Marlène Schiappa...

Vous savez, nous les célébrités, donc surtout vous, avons une vie trépidante, ces chroniques, ces spectacles, ces profs de français décatis qui nous frottent en hurlant "mmh France Inter, viens petit, dans ma maison j'ai 30 Bescherelle". Nous n'avons donc pas le temps de regarder la télé, ce truc pour vieux sur lequel on ne peut même pas mettre de pouce quand on aime, pour partager ses émotions, on est obligé d'être en couple et de parler à l'autre, comme en 79. Et pourquoi pas se marier aussi ? Heureusement il y a le replay, j'adore le replay, ça permet de s'ennuyer telle une loutre crevée, c'est comme un rat mort quand on a préservé la biodiversité, en regardant plus tard que les autres les programmes qui les ont ennuyés eux.

Par exemple hier à 15h, j'avais envie de mourir, comme chaque lundi à 15h, il n'y a pas plus vide et déprimant comme horaire que le lundi à 15h, il faut savoir que la SNCF ne fait circuler aucun train le lundi à 15h, afin d'éviter que les gens se jettent sur les voies. Il ne s'est jamais rien passé un lundi à 15h, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche, ça s'est déroulé un vendredi soir, et l'autobiographie de Loana, "Elle m'appelait Miette", est sortie un mardi.

Donc lundi 15h, j'étais aussi désespéré qu'un jeune prêtre pédophile qui signerait tout juste son CDI et réaliserait que la coutume vient de changer, alors j'ai mis le replay d'M6, la chaine feel good qui prend des personnes et les reboote, ils y refont tout, leur maison, leur look, leurs dents, si M6 chope Eric Woerth, 15 jours plus tard il dine dans un loft en jupe de cuir et déchiquète un steak avec les mêmes ratiches que Maxime Le Forestier. Puis il souffle sur sa mèche de cheveux, comme nous on faisait au collège, parce que M6 lui aura fait des implants, M6 change la vie des gens, M6 a réussi là où le communisme a échoué.

Et là sur le replay de M6, je vois "Une Ambition Intime", l'émission de Karine Le Marchand, or j'aime Karine Le Marchand, parce qu'elle est plus polyvalente qu'une salle communale, elle peut interviewer José, un paysan angevin dont la température corporelle est de 46 degrés parce qu'il n'a jamais fait l'amour, elle lui jette des merguez sur le front ça fait barbecue, aussi bien que des personnalités politiques. Et là, dans le numéro de dimanche, elle avait 5 femmes, ce qui est moins que François Ozon mais plus qu'Elton John.

Elle s'est d'abord rendue chez Marine Le Pen, qui a sombré dans l'enfer du Jet 27 puisqu'elle a affirmé qu'en mai elle serait présidente de la République, après on ne sait pas laquelle, peut-être la République du Turkménistan, si elle paye le dictateur local, il acceptera sans doute de lui prêter son bureau sur un week-end qu'il a off. Et le truc qu'a Karine Le Marchand, c'est qu'avec elle, on est à l'aise, Marine Le Pen était détendue, dans son canapé, quasi-lascive, là dans une vidéo X, en général il y a une des dames qui se précipite sur l'autre en hurlant "c'est bon j'ai 7 doses de vaccin zou on s'emballe", puis, dans les vidéos X plus récentes, un homme vient et dit "salut, je suis totalement déconstruit, ras-le-bol des clichés attribués à la masculinité, faites ce que vous voulez les filles, enfin si vous vous reconnaissez dans ce genre, moi je vais vider le lave-vaisselle".

La suite à écouter et à retrouver en vidéo !