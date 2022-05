Aujourd'hui Tanguy nous parle réchauffement climatique, parce qu'hier, le gros sujet du 13h, c'était la vague de chaleur, on est ok, 28 degrés début mai dans le nord ça devrait nous pousser à réfléchir...

Hier, en rentrant chez moi, j'ai regardé le JT de 13h de TF1, or notre Leïla, queen Kaddour, est sur France 2, donc je pense que je mérite d'être hué… Ha, ça fait du bien, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de très très sale. Pardon. C'est toujours gênant quand on met trop de ses désirs dans les chroniques, je…

Non, mais voilà, j'ai regardé le 13h de TF1 parce que c'est le même que celui de France 2 en semaine, c'est devenu un magazine sur les régions, ça permet, quand on vit dans un coin nul, de se rendre compte que dans tous les autres coins les gens ont la même vie pourrie, ils trainent sur les marchés et achètent des légumes qui ont la même tête qu'eux. Parfois on voit à l'image un mec avec dans la main un oignon, on a envie de lui dire "vieux, je suis physionomiste, c'est ton fils. Pourquoi il parle pas ? Et il pèle, il a pris trop le soleil ?". Si on regarde assidument les JT de 13h, on a l'impression que les trois quarts des Français sont au marché, quand un politique se met à dire "oui il faut remettre le pays au travail, gnin gnin les gens font plus rien", vous pouvez être sûr que toute la semaine il a regardé le JT de 13h. Sauf le week-end, parce que seul le JT de Leïla est bon, vous me dites si j'en fais trop.

J'ai décidé d'être aimé ici, donc je balance des compliments, Nagui, ce bronzage, on dirait Séguéla en vieux. Marina, ce succès, cette fraicheur. Tristan Lopin… euh, je vais trouver une qualité. Donc j'ai regardé le JT de 13h de TF1, présenté par Julien Arnaud en remplacement de Marie-Sophie Lacarrau, absente depuis des mois pour raisons de santé, en fait, Julien Arnaud, c'est le Tristan Lopin de TF1, Tristan s'est installé à la BO en me remplaçant alors que j'avais le Covid.

C'est fou la vie, ça veut dire que s'il y a 2 ans et demi, un pangolin n'avait pas fait l'amour à une éprouvette dans le trou du uque de la Chine, Lopin en serait réduit à végéter, avec ses quoi, 300 000 abonnés sur Insta, ses 2 Olympias en janvier. Il me doit tout. Sans mon absence il y a 3 semaines, Nagui vous ne sauriez pas qui est Tristan Lopin, vous penseriez que c'est une marque de copie chinoise de Christian Louboutin.

Ah oui, les copies de chaussures portent toujours des noms rappelant très vaguement le nom d'origine, moi j'ai acheté des baskets "le poussin qu'en branle pas une", j'ai mis du temps à comprendre que c'était des copies du Coq Sportif. Tiens, un aparté, les baskets permettent de savoir quel âge a la personne qui vous parle, si elle vous dit "t'as vu mes tennis ?", elle est vieille, ça a d'ailleurs été les derniers mots de Régine. "Mes tennis à paillettes, les mêmes que Nagui", elle a ajouté. Si la personne dit "t'as vu mes baskets ?", on est dans le trentenaire qui se croit jeune, si elle dit "t'as vu mes sneakers ?", rangez ce pénis, nous avons affaire à un mineur. Jurisprudence Jean-Luc Lahaye.

Mais assez parlé sexe, parlons réchauffement climatique, parce qu'hier, le gros sujet du 13h, c'était la vague de chaleur, on est ok, 28 degrés début mai dans le nord ça devrait nous pousser à réfléchir, la planète part en cacahouètes, comme disent aussi bien Ben que Nuts. Bah non, 1er sujet, le JT part à Dunkerque, grand soleil, les gens, hébétés, errent dans les rues en murmurant "d'où provient cette lumière inhabituelle ?". Certains se mettent à croire en Dieu, pour vous dire à quel point ils sont barrés, si Dieu existait, il n'aurait pas permis la doudoune sans manche, il nous aurait balancé la comète de Halley dans la tête le jour où le 1er con en aurait acheté une.

Et là, le journaliste va sur la plage de Dunkerque et il n'y a que des gens heureux, un retraité, Paul, prononce même la phrase "c'est que du bonheur", ce qui dans un pays normal, lui aurait valu une injection létale, mais en France on est trop permissif. Non, comme on tourne à l'apéro sur la plage, on ne voit pas la catastrophe arriver, vous supprimez l'alcool, demain on est tous à la marche pour le climat, mais là, il y a des goélands qui tombent sur le sol sous forme de rôtis, et on est tous là à dire "ah la la, quel pied, ce temps, Gilou, tu remets la petite sœur".

Ensuite, je vous raconte le JT, 2ème reportage, plus nuancé, on voit un cultivateur de lin, désespéré, parce qu'il faut savoir que le lin, au-dessus de 25 degrés, flétrit, comme les êtres humains, c'est pour ça qu'à Cannes les gens ont cette tête. Hors festival, parce que pendant le festival, il y a une arrivée massive de personnes qui se mettent de la crème rajeunissante depuis l'âge de 6 ans, à leur entrée en CP, on dirait des fœtus.

